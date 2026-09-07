Νέα έρευνα δείχνει ότι τα δημοφιλή fitness trackers συχνά υπερεκτιμούν το κάψιμο θερμίδων κατά την άσκηση και το λάθος μπορεί να είναι μεγαλύτερο σε άτομα με υψηλότερο ποσοστό σωματικού λίπους

Αν βασίζεστε στο smartwatch σας για να δείτε πόσες θερμίδες κάψατε κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης, ίσως χρειάζεται να βλέπετε τον αριθμό με… επιφύλαξη.

Τα έξυπνα ρολόγια και τα fitness trackers έχουν εξελιχθεί σε δημοφιλή εργαλεία για την παρακολούθηση της άσκησης. Με ειδοποιήσεις, δονήσεις και μικρά μηνύματα επιβράβευσης, λειτουργούν συχνά ως ένας καθημερινός «σύμμαχος» που μας παρακινεί να κινηθούμε περισσότερο.

Ωστόσο, όταν πρόκειται για τον ακριβή υπολογισμό των θερμίδων που καίμε, τα πράγματα φαίνεται να είναι αρκετά διαφορετικά.

Ερευνητές του Florida International University (FIU) αξιολόγησαν τέσσερα από τα πιο δημοφιλή smartwatches και τα σύγκριναν με εξοπλισμό εργαστηριακού επιπέδου, ο οποίος χρησιμοποιείται για την ακριβή μέτρηση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Στη μελέτη συμμετείχαν 58 ενήλικες, οι οποίοι πραγματοποίησαν ελεγχόμενη προπόνηση σε στατικό ποδήλατο, εναλλάσσοντας μέτρια και υψηλή ένταση και φορώντας 4 δημοφιλή μοντέλα, τα Apple Watch Series 8, Fitbit Sense 2, Samsung Galaxy Watch 5 και Garmin Forerunner 955.

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Παράλληλα, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν αναλυτή μεταβολισμού COSMED K5, έναν εξοπλισμό που θεωρείται σημείο αναφοράς για τη μέτρηση της ενεργειακής δαπάνης σε εργαστηριακές συνθήκες.

Τα αποτελέσματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό PLOS One, έδειξαν ότι τα smartwatches είχαν την τάση να υπερεκτιμούν τις θερμίδες που είχαν πραγματικά καεί.

Τα συνηθέστερα σφάλματα κυμάνθηκαν περίπου μεταξύ 15% και 25%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι αποκλίσεις ήταν ακόμη μεγαλύτερες.

Από τις τέσσερις συσκευές, το Apple Watch παρουσίασε τη μεγαλύτερη ακρίβεια, ενώ τα Garmin και Samsung ήταν εκείνα που υπερεκτίμησαν περισσότερο την κατανάλωση θερμίδων.

Το Fitbit παρουσίασε διαφορετικό πρόβλημα. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, η συσκευή εμφάνισε σε αρκετές περιπτώσεις μη ρεαλιστικά χαμηλές τιμές. Μάλιστα, καταγράφηκε περίπτωση κατά την οποία το ρολόι υπολόγισε μόλις μία θερμίδα για ολόκληρη την προπόνηση. Σε άλλες περιπτώσεις δεν παρήγε καθόλου μέτρηση. Επειδή ένα σημαντικό μέρος των δεδομένων κρίθηκε προβληματικό, οι ερευνητές αναγκάστηκαν να εξαιρέσουν αρκετές από τις μετρήσεις του Fitbit από την τελική ανάλυση.

Το ποσοστό σωματικού λίπους φαίνεται να παίζει ρόλο

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας ήταν ότι η απόκλιση δεν ήταν ίδια για όλους.

Όσο υψηλότερο ήταν το ποσοστό σωματικού λίπους ενός ατόμου, τόσο μεγαλύτερο έτεινε να είναι και το σφάλμα στην εκτίμηση των θερμίδων.

Οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη μια οριστική απάντηση για το γιατί συμβαίνει αυτό. Ο Jason Kostrna, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και αναπληρωτής καθηγητής κινησιολογίας και επιστήμης της άσκησης στο FIU, εκτιμά ότι πιθανό ρόλο παίζουν οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για να υπολογίσουν την ενεργειακή δαπάνη.

Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι γνωστό με ακρίβεια ποια δεδομένα χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη αυτών των αλγορίθμων και κατά πόσο αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς σωματότυπους και πληθυσμούς.

Η ανακρίβεια μπορεί να φαίνεται μικρή σε μία μόνο προπόνηση, αλλά σε βάθος χρόνου μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία. Για παράδειγμα, αν κάποιος πιστεύει ότι καίει συστηματικά περισσότερες θερμίδες από όσες πραγματικά καταναλώνει, μπορεί να θεωρεί ότι βρίσκεται σε θερμιδικό έλλειμμα ενώ στην πραγματικότητα βρίσκεται σε ισορροπία ή ακόμη και σε πλεόνασμα.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ανθρώπους που χρησιμοποιούν fitness trackers με στόχο τη διαχείριση του σωματικού τους βάρους.

Το γεγονός ότι οι μετρήσεις δεν είναι απόλυτα ακριβείς δεν σημαίνει ότι τα smartwatches δεν είναι χρήσιμα. Οι ερευνητές προτείνουν να αντιμετωπίζουμε τις θερμίδες που εμφανίζει ένα wearable ως μια γενική εκτίμηση και όχι ως μια ακριβή μέτρηση.

Μάλιστα, μια πιο συντηρητική προσέγγιση είναι να θεωρούμε ότι έχουμε κάψει λιγότερες θερμίδες από αυτές που αναγράφει η συσκευή, αντί να χρησιμοποιούμε τον αριθμό ως δικαιολογία για επιπλέον φαγητό.

Παράλληλα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν θα πρέπει να προσπαθούμε να αντισταθμίσουμε την πιθανή απόκλιση