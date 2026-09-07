Εντός του 2027 αναμένεται να επιστρέψει το Dentist Pass σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ.

Νέο κεφάλαιο στην πολιτική πρόληψης για την παιδική υγεία ανοίγει η κυβέρνηση από το 2027, με την επαναφορά της δωρεάν οδοντιατρικής φροντίδας για παιδιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από το βήμα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ότι σχεδόν 300.000 παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών θα αποκτήσουν πρόσβαση σε δωρεάν οδοντιατρικούς ελέγχους, ενώ παράλληλα προανήγγειλε την επαναφορά του Dentist Pass.

Τι ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Η εξαγγελία έγινε στο πλαίσιο των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού για την Υγεία και την ενίσχυση της πρόληψης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πορεία των προγραμμάτων προληπτικών εξετάσεων, σημειώνοντας ότι περίπου επτά εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη πραγματοποιήσει δωρεάν εξετάσεις.

Όπως υπογράμμισε, στόχος είναι η πολιτική πρόληψης να συνεχιστεί και να ενισχυθεί, ώστε οι ασθένειες να εντοπίζονται πριν οι πολίτες χρειαστεί να φτάσουν στα νοσοκομεία.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε και το επόμενο βήμα στην παιδική οδοντιατρική φροντίδα: από το 2027 σχεδόν 300.000 παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών θα έχουν πρόσβαση σε δωρεάν οδοντιατρικούς ελέγχους, ενώ θα επανέλθει και το Dentist Pass.

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Η νέα δράση εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της κυβέρνησης για μετατόπιση του συστήματος Υγείας από τη θεραπεία στην πρόληψη. Παράλληλα, το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» αποκτά μόνιμο χαρακτήρα έως το 2030 και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

Η επιστροφή του Dentist Pass

Η επαναφορά του Dentist Pass αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια ενός προγράμματος που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2023.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το προηγούμενο πρόγραμμα ιδιαίτερα επιτυχημένο, γεγονός που δείχνει ότι η κυβέρνηση επιλέγει να αξιοποιήσει εκ νέου το ίδιο μοντέλο για την ενίσχυση της προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας των παιδιών.

Ωστόσο, η νέα δράση αφορά διαφορετικό ηλικιακό εύρος, καθώς η ανακοίνωση προβλέπει την κάλυψη παιδιών από 5 έως 14 ετών.

Πώς λειτουργούσε το πρώτο Dentist Pass

Το πρώτο Dentist Pass τέθηκε σε εφαρμογή τον Μάιο του 2023 και απευθυνόταν σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος προέβλεπε ότι θα μπορούσαν να επωφεληθούν περισσότερα από 660.000 παιδιά, χωρίς να απαιτούνται εισοδηματικά ή άλλα κοινωνικά κριτήρια.

Για κάθε παιδί προβλεπόταν οικονομική ενίσχυση ύψους 40 ευρώ. Το ποσό πιστωνόταν σε άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα και μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένες υπηρεσίες σε οδοντίατρο ή ορθοδοντικό.

Βασική προϋπόθεση ήταν η χρήση της ενίσχυσης αποκλειστικά για πράξεις που συνδέονταν με την πρόληψη και τον έλεγχο της στοματικής υγείας.

Τι κάλυπτε η ενίσχυση των 40 ευρώ

Το προηγούμενο Dentist Pass δεν είχε σχεδιαστεί ως ένα γενικό voucher για κάθε πιθανή οδοντιατρική θεραπεία.

Η ενίσχυση μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της στοματικής υγιεινής, τον καθαρισμό και την απομάκρυνση οδοντικής πλάκας, τη φθορίωση, αλλά και για την παροχή οδηγιών προς το παιδί και την οικογένεια σχετικά με τη σωστή φροντίδα των δοντιών.

Δεν κάλυπτε, επομένως, το σύνολο των οδοντιατρικών παρεμβάσεων, όπως αποκαταστάσεις, σφραγίσματα ή πιο σύνθετες θεραπευτικές πράξεις.

Η λογική του προγράμματος ήταν διαφορετική: να εξασφαλιστεί ότι το παιδί θα επισκεφθεί τον οδοντίατρο για έναν βασικό προληπτικό έλεγχο, ακόμη και αν δεν έχει εμφανίσει κάποιο εμφανές πρόβλημα.