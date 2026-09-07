Σύμφωνα με το αφεντικό της εταιρείας, μόνο ένας ισχυρός, ανταγωνιστικός τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας μπορεί να διασφαλίσει την ευημερία και ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος.

Ο πρόεδρος της κορυφαίας παγκοσμίως εταιρείας κατασκευής αλυσοπρίονων STIHL, Νίκολας Στιλ, τάσσεται υπέρ μιας σειράς μεταρρυθμίσεων, ζητώντας μεταξύ άλλων την καθιέρωσης 40ωρης εργάσιμης εβδομάδας χωρίς αύξηση μισθών, με στόχο να διασφαλιστούν η ευημερία και το κοινωνικό κράτος της Γερμανίας.

Σε άρθρο γνώμης στο Euronews.com, ο Ν. Στιλ είναι κατηγορηματικός: «Η γερμανική οικονομία βρίσκεται εδώ και χρόνια σε κατάσταση κρίσης. Προϋπόθεση για να ξεπεραστεί η παρατεταμένη αδυναμία ανάπτυξης είναι η δημιουργία καλύτερων συνθηκών για τις επιχειρήσεις».

STIHL: Έσοδα 5,48 δισ. ευρώ και πάνω από 20.000 εργαζόμενοι

Το 2025, η STIHL, που φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια λειτουργίας, κατέγραψε έσοδα 5,48 δισ. ευρώ και απασχολούσε 20.246 εργαζομένους σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με την εταιρεία, η STIHL είναι η κορυφαία σε πωλήσεις μάρκα αλυσοπρίονων παγκοσμίως από το 1971.

Ο Νίκολας Στιλ ισχυρίζεται ότι βλέπει τα πράγματα σε βάθος χρόνου και, όπως λέει, ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: «Η κατάσταση της γερμανικής οικονομίας είναι σοβαρή, πολύ σοβαρή. Τα τελευταία οκτώ χρόνια έχουμε χάσει περίπου το 15% της βιομηχανικής μας παραγωγής. Μήνα με τον μήνα, η Γερμανία χάνει περίπου 15.000 θέσεις εργασίας στη βιομηχανία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο ένας ισχυρός, ανταγωνιστικός τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας μπορεί να διασφαλίσει την ευημερία και ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος.

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Ο Νίκολας Στιλ αναγνωρίζει ότι «οι αμερικανικοί δασμοί, η επιθετική βιομηχανική πολιτική της Κίνας και οι γεωπολιτικές εντάσεις» επιβαρύνουν επιχειρήσεις όπως η δική του.

Ωστόσο, θεωρεί ότι τα σημαντικότερα εμπόδια είναι εσωτερικά: «Μια υπερβολικά ρυθμισμένη οικονομία, το υψηλό ενεργειακό κόστος, το υψηλό κόστος εργασίας, η υψηλή φορολογία και η υποχώρηση του επιπέδου εκπαίδευσης και δεξιοτήτων».

Οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης δεν αρκούν

Οι μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την υγεία, τις συντάξεις, τη φορολογία και την αγορά εργασίας- αποτελούν, σύμφωνα με τον Στιλ, καλούς συμβιβασμούς, αλλά δεν επαρκούν για να βγάλουν τη Γερμανία από τη διαρθρωτική κρίση.

Προειδοποιεί μάλιστα ότι αν αυτοί οι συμβιβασμοί αποδυναμωθούν, θα πληγεί σοβαρά η εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων στην πολιτική.

«Τώρα πρέπει να συγκεντρώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για νέες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα δημιουργήσουν απτά κίνητρα για επενδύσεις και ανάπτυξη. Η κυβέρνηση και οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να ξεπεράσουν τις επιφυλάξεις τους και να ανταποκριθούν στην ευθύνη τους απέναντι στη Γερμανία», υποστηρίζει.

Κατά την άποψή του, οι επόμενες κινήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη μείωση της γραφειοκρατίας, την αύξηση του συνολικού όγκου εργασίας στην οικονομία, τη μείωση του κόστους εργασίας και τη δημιουργία πρόσθετων κινήτρων για την έρευνα και την ανάπτυξη.

«Οι Γερμανοί πρέπει να εργάζονται περισσότερο»

Ο Στιλ ζητά μια «ποιοτική δημόσια διοίκηση», με σαφείς κανόνες, απλούστερες και ταχύτερες διαδικασίες, λογικές υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και ψηφιοποιημένες διαδικασίες με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Για τον ίδιο, το βασικό ζήτημα είναι η αύξηση του συνολικού όγκου εργασίας. Με άλλα λόγια, υποστηρίζει ότι οι Γερμανοί πρέπει να εργάζονται περισσότερο.

«Αν θέλουμε να διατηρήσουμε την ευημερία μας και να κρατήσουμε τις κοινωνικές παροχές σε υψηλό επίπεδο, πρέπει να αυξηθεί ο συνολικός όγκος εργασίας στην οικονομία. Περισσότερη εργασία σημαίνει μεγαλύτερη οικονομική παραγωγή. Με αυτή την έννοια, η συζήτηση για περισσότερη εργασία αφορά τη διατήρηση της ευημερίας μας και σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι είναι τεμπέληδες», σημειώνει.

40ωρη εργασιακή εβδομάδα χωρίς αυξήσεις μισθών

Η Γερμανία, σύμφωνα με τον Στιλ, πρέπει να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για να αυξήσει τον όγκο εργασίας: να ενθαρρύνει τις υπερωρίες, να παρατείνει τον εργασιακό βίο, με δίκαιες εξαιρέσεις για όσους εργάζονται σε σωματικά απαιτητικές θέσεις, να αξιοποιήσει καλύτερα το υπάρχον εργατικό δυναμικό - συμπεριλαμβανομένων των ανέργων και των εργαζομένων με μερική απασχόληση - και να προσελκύσει εξειδικευμένους εργαζομένους από το εξωτερικό.

Προτείνει επίσης η καταβολή του επιδόματος ασθενείας να ξεκινά από τη δεύτερη ημέρα ασθένειας και να καταργηθεί η δυνατότητα έκδοσης αναρρωτικής άδειας τηλεφωνικά.

Ο Στιλ προειδοποιεί: «Δεν διαθέτουμε πλέον το πλεονέκτημα παραγωγικότητας έναντι βασικών ανταγωνιστών μας που στο παρελθόν δικαιολογούσε το υψηλό εργατικό κόστος. Γι’ αυτό υποστηρίζω την αύξηση της εβδομαδιαίας εργασίας στις 40 ώρες, χωρίς αντίστοιχη μισθολογική αύξηση».

Όσον αφορά το μη μισθολογικό κόστος εργασίας - τις εισφορές δηλαδή για συντάξεις, υγεία, μακροχρόνια φροντίδα και ανεργία - θεωρεί ότι το ανώτατο αποδεκτό όριο θα πρέπει να είναι το 40% του μεικτού μισθού.

Παράλληλα, ζητά πιο ελκυστικές συνθήκες για τις καινοτόμες επιχειρήσεις, όπως μεγαλύτερα περιθώρια ελευθερίας από ρυθμιστικούς περιορισμούς, περισσότερα φορολογικά κίνητρα και ευκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου.

Με πληροφορίες από Euronews.com