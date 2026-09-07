«Το αποτέλεσμα στην Σαξονία - Άνχαλτ ακόμη και αν τελικά αναχθεί σε αιτία πολιτικής κρίσης, πρέπει να κινητοποιήσει τις ευρωπαϊκές προοδευτικές δυνάμεις να εντείνουν τους αγώνες τους», αναφέρει η ΕΛΑΣ.

«Η ηχηρή εκλογική νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD στη Σαξονία - Άνχαλτ αποτελεί μία εξαιρετικά ανησυχητική εξέλιξη για την Γερμανία, αλλά και ένα ισχυρό καμπανάκι κινδύνου για όλη την Ευρώπη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ με αφορμή το αποτέλεσμα των εκλογών στην περιφέρεια της Γερμανίας, η οποία αποτελείται από 16 κρατίδια.

«Οκτώ δεκαετίες μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, επισημοποιείται η πρώτη επίσημη πράξη της επανόδου της Ακροδεξιάς και στη Γερμανία, σε μία περίοδο όπου οι εθνικιστικές και ξενοφοβικές δυνάμεις βρίσκονται σε άνοδο σε όλη την Ευρώπη.

Εξίσου ανησυχητικό είναι και το γεγονός ότι οι προοδευτικές δυνάμεις συρρικνώθηκαν δραματικά, ενώ άλλες, κατ’ όνομα φιλολαϊκές δυνάμεις, έσπευσαν να καλωσορίσουν την συνεργασία με την Ακροδεξιά «σε τομείς που συμφωνούν».

Η άνοδος της Ακροδεξιάς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτε με εφησυχασμό ούτε με διακηρύξεις. Αλλά με πολιτικές που αντιμετωπίζουν τις αιτίες που την ενδυναμώνουν, στην ρίζα τους. Η ακροδεξιά δυναμώνει όταν οι πολίτες αισθάνονται ανασφάλεια και εγκατάλειψη. Όταν οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται, η εργασία απαξιώνεται, το κοινωνικό κράτος υποχωρεί και ο φόβος για το αύριο κυριαρχεί. Και αυτές τις πολιτικές σίγουρα δεν μπορούν να τις εφαρμόσουν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη οι οποίες φέρουν σημαντικό μέρος της ευθύνης για την άνοδο της Ακροδεξιάς», συνεχίζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και καταλήγει:

«Το αποτέλεσμα στην Σαξονία - Άνχαλτ ακόμη και αν τελικά αναχθεί σε αιτία πολιτικής κρίσης, πρέπει να κινητοποιήσει τις ευρωπαϊκές προοδευτικές δυνάμεις να εντείνουν τους αγώνες τους. Για μια διαφορετική Ευρώπη, η οποία δεν θα ξαναζήσει τις πιο σκοτεινές στιγμές του παρελθόντος της».