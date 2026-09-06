Η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι προκύπτει αντίφαση μεταξύ των κυβερνητικών τοποθετήσεων και όσων δήλωσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος.

Σοβαρά ερωτήματα για τον έλεγχο του συστήματος «Ασπίδα του Αχιλλέα» θέτουν με κοινή ανακοίνωσή τους οι Τομείς Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας της ΕΛΑΣ, με αφορμή δηλώσεις του επικεφαλής του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας του Ισραήλ, Μοσέ Πατέλ.

Η ΕΛΑΣ επικαλείται συνέντευξη του Ισραηλινού αξιωματούχου στην «Καθημερινή», στην οποία, όπως αναφέρει, ο Μοσέ Πατέλ δηλώνει ότι η Ελλάδα δεν έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα που αφορά τις δυνατότητες διοίκησης και ελέγχου (Command and Control) της «Ασπίδας του Αχιλλέα», καθώς κάτι τέτοιο δεν περιλαμβανόταν στην άδεια χρήσης της συμφωνίας.

Κατά την ανακοίνωση, η συγκεκριμένη αναφορά δημιουργεί «πολύ σοβαρά ερωτηματικά» για τη διαχείριση του συστήματος και την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.

Η ΕΛΑΣ σχολιάζει επίσης το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ίδια, η συνέντευξη δημοσιεύθηκε αρχικά στην ιστοσελίδα της εφημερίδας χωρίς το συγκεκριμένο απόσπασμα, το οποίο προστέθηκε στη συνέχεια.

Παράλληλα, αναφέρεται στη διευκρίνιση περί «μεταφοράς τεχνογνωσίας» από το Ισραήλ προς την Ελλάδα και «από κοινού χρήσης λογισμικού και τεχνολογίας με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις». Η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι τα παραπάνω ενισχύουν τις ανησυχίες για το εάν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις θα έχουν αποκλειστικό έλεγχο του συστήματος.

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Στην ανακοίνωση υπενθυμίζονται προηγούμενες δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας. Όπως σημειώνεται, στις 23 Ιουλίου 2026 είχε δηλώσει ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν θα αποκτήσουν σύστημα «στο οποίο δεν θα έχουμε τον πηγαίο κώδικα. Ιδίως για “command and control”», πλην πολύ εξειδικευμένων περιπτώσεων.

Η ΕΛΑΣ επικαλείται ακόμη το επιχείρημα του υπουργού ότι χωρίς πρόσβαση στον κώδικα η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να παρεμβαίνει «στην αρχιτεκτονική και στην εξέλιξη του συστήματος» και θα κινδύνευε να καταστεί «όμηρος» ακόμη και μιας φιλικής ή συμμαχικής χώρας.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι στις 30 Αυγούστου, μία ημέρα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας, ο υπουργός είχε αναφερθεί σε ενοποιημένο σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου και είχε τονίσει ότι αποδίδεται «ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα».

Με βάση τα παραπάνω, η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι προκύπτει αντίφαση μεταξύ των κυβερνητικών τοποθετήσεων και όσων δήλωσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος.

«Με λίγα λόγια, μαθαίνουμε μέσω του Ισραήλ ότι αγοράσαμε ένα σύστημα με αρκετά δισεκατομμύρια αλλά με όρους ενοικίου, καθώς δεν το ελέγχουμε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, ζητά άμεσες διευκρινίσεις από την κυβέρνηση για το εάν και σε ποιον βαθμό η Ελλάδα διαθέτει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα και στο σύστημα διοίκησης και ελέγχου, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα μείζον για τη διαφάνεια, την εθνική ασφάλεια και την κυριαρχία.

Ολόκληρη η κοινή ανακοίνωση των Τομέων Εξωτερικής Πολιτική και Άμυνας της ΕΛ.Α.Σ.

«Έκθετη η κυβέρνηση για τον έλεγχο της Ασπίδας του Αχιλλέα - Η χώρα καθίσταται ''όμηρος''

Η σημερινή, μετ’ εμποδίων δημοσιευμένη, συνέντευξη στην «Καθημερινή» του επικεφαλής του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας του Ισραήλ, Μοσέ Πατέλ, στην οποία αναφέρει ρητά και κατηγορηματικά ότι η Ελλάδα δεν έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα που σχετίζεται με τις δυνατότητες διοίκησης και ελέγχου (command and control) του συστήματος «Ασπίδα του Αχιλλέα» επειδή δεν περιλαμβανόταν στην άδεια χρήσης της συμφωνίας, δημιουργεί πολύ σοβαρά ερωτηματικά για το σύστημα, τη διαχείρισή του και την εν προκειμένω προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.

Παράλληλα το γεγονός ότι η εν λόγω συνέντευξη δημοσιεύθηκε αρχικά στο διαδίκτυο από την Καθημερινή χωρίς το επίμαχο απόσπασμα το οποίο προστέθηκε στη συνέχεια, δημιουργεί επιπλέον ερωτήματα και προβληματισμό.

Επιπλέον, η διευκρίνιση της εφημερίδας για "μεταφορά τεχνογνωσίας" από το Ισραήλ στην Ελλάδας και η «από κοινού χρήση λογισμικού και τεχνολογίας με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις» που «θα επεκταθεί και στις ελληνικές εταιρείες που θα συμμετάσχουν στη συμπαραγωγή των οπλικών συστημάτων», προκαλεί ακόμη περισσότερη ανησυχία και ερωτήματα, καθώς επιβεβαιώνει, ότι εν τέλει δεν θα ελέγχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις μας κατ’ αποκλειστικότητα το σύστημα αλλά στην καλύτερη περίπτωση θα το ελέγχουν από κοινού με ισραηλινές εταιρείες.

Υπενθυμίζουμε ότι στις 23 Ιουλίου 2026 ο Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν θα αποκτήσουν σύστημα «στο οποίο δεν θα έχουμε τον πηγαίο κώδικα. Ιδίως για “command and control”» πλην πολύ εξειδικευμένων περιπτώσεων, εξηγώντας - ορθώς - ότι χωρίς τον κώδικα η Ελλάδα δεν θα μπορούσε «να παρέμβει στην αρχιτεκτονική και στην εξέλιξη του συστήματος» και θα κινδύνευε να είναι «“όμηρος” οποιασδήποτε και της φιλικότερης και συμμαχικότερης των ξένων χωρών».

Παράλληλα στις 30 Αυγούστου, μία ημέρα πριν την υπογραφή της συμφωνίας, ο Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η Ασπίδα του Αχιλλέα διαθέτει ένα ενοποιημένο σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου (Command & Control), και τόνισε ότι αποδίδουμε «ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα των συστημάτων αυτών».

Σήμερα οι κυβερνητικές δηλώσεις διαψεύδονται από τον αρμόδιο Ισραηλινό αξιωματούχο και η κυβέρνηση βρίσκεται έκθετη απέναντι στον ελληνικό λαό, για την αγορά ενός ευαίσθητου αμυντικού συστήματος το οποίο προκύπτει ότι δεν θα βρίσκεται υπό τον ουσιαστικό έλεγχο των Ενόπλων Δυνάμεων. Με λίγα λόγια, μαθαίνουμε μέσω του Ισραήλ ότι αγοράσαμε ένα σύστημα με αρκετά δισεκατομμύρια αλλά με όρους ενοικίου καθώς δεν το ελέγχουμε.

Η συγκεκριμένη αποκάλυψη αποτελεί μείζον θέμα, τόσο όσον αφορά την διαφάνεια, όσο και την εθνική ασφάλεια και την κυριαρχία μας. Είναι λοιπόν άμεση ανάγκη η διευκρίνιση από την κυβέρνηση για το εάν και κατά πόσο η Ελλάδα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα και στο σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Εάν η κυβέρνηση δεν διαψεύσει τον Ισραηλινό αξιωματούχο, τότε με την αγορά της Ασπίδας του Αχιλλέα υπό αυτούς τους όρους, θα έχει καταστήσει την χώρα «όμηρο» - όπως λέει και ο Υπουργός Άμυνας - στα χέρια τρίτης χώρας και σε αυτήν την περίπτωση, της κυβέρνησης Νετανιάχου».