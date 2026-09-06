Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού για την οικονομία και την κατάσταση των νοικοκυριών.

Σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για όσα ανέφερε κατά τη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ ασκεί η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Θεώνη Κουφονικολάκου, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό για «έλλειμμα σοβαρότητας και πλεόνασμα αλαζονείας».

Στη δήλωσή της, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρουσίασε πειστικά επιχειρήματα για τη διεκδίκηση μιας ακόμη κυβερνητικής θητείας, χαρακτηρίζοντας την επταετή διακυβέρνησή του «χαμένη ευκαιρία για τη χώρα».

Όπως αναφέρει, η κυβέρνηση είχε στη διάθεσή της ευνοϊκές δημοσιονομικές συνθήκες μετά την έξοδο από τα μνημόνια και τη ρύθμιση του χρέους, τις οποίες αποδίδει στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο, κατά την ίδια, δεν αξιοποίησε αυτή την περίοδο προς όφελος των πολιτών.

Η Θ. Κουφονικολάκου κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επί των ημερών της συρρικνώθηκε η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και ότι η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με φαινόμενα διαφθοράς.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού για την οικονομία και την κατάσταση των νοικοκυριών. Σύμφωνα με την ίδια, ο κ. Μητσοτάκης «δεν μπορεί να χωνέψει το γεγονός ότι οι πολίτες αξιολογούν στην πλειοψηφία τους πως το '19, παρά τα μνημόνια, είχαν περισσότερα στην τσέπη από σήμερα, οκτώ χρόνια μετά την έξοδο από την κρίση».

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Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. επικρίνει ακόμη τις αναφορές του πρωθυπουργού για τους δανειολήπτες και τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, υποστηρίζοντας ότι η κοινωνική προστασία όσων βρέθηκαν αντιμέτωποι με χρέη κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο.

Παράλληλα, αντιδρά έντονα στη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τη λογική που, σύμφωνα με τον ίδιο, οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία. «Στη χρεοκοπία μας οδήγησε το οικονομικό και παραγωγικό μοντέλο που ο ίδιος υποστηρίζει καθώς και το κόμμα που ηγείται», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στο τελευταίο μέρος της δήλωσής της, η Θ. Κουφονικολάκου στρέφεται στις επιθέσεις του πρωθυπουργού προς τους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδιαίτερα προς τον Αλέξη Τσίπρα.

Κάνει λόγο για «ειρωνικές επιθέσεις χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων», οι οποίες, όπως υποστηρίζει, αποτυπώνουν «την αλαζονεία, την ένδεια επιχειρημάτων, αλλά και τον εκνευρισμό του». «Πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο και η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα είναι καθόλου όπως την είχε ονειρευτεί», καταλήγει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ.