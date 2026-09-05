ΔΕΘ 2026 - Αυτά είναι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

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Τριάντα παρεμβάσεις αναμένεται να εξαγγείλει απόψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση επιδιώκει διπλή στόχευση, αφενός ενίσχυση των εισοδημάτων και αφετέρου μείωση των φορολογικών βαρών, με έμφαση στη μεσαία τάξη, ωστόσο ιδιαίτερα βαρύ είναι το κλίμα που επικρατεί στη Θεσσαλονίκη μετά το τραγικό δυστύχημα στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια των επιδείξεων της Athens Flying Week, όπου δύο πιλότοι F-4 Phantom έχασαν τη ζωή τους.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή από τη ΝΔ να ακυρωθούν όλες οι εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί μετά την κεντρική ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η δέσμη μέτρων θα απευθύνεται στο σύνολο του πληθυσμού δηλαδή εργαζόμενους, αγρότες, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και ειδικά στις οικογένειες με παιδιά με έμφαση στους τρίτεκνους. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού. Η πρώτη θα γίνει από 01/04/2027 με το πιθανότερο σενάριο να λέει ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάνει τα 960 ευρώ. Εννέα μήνες αργότερα, από την 01/01/2028, θα έρθει η δεύτερη αναπροσαρμογή προς τα πάνω του κατώτατου μισθού, αυτή τη φορά με την ενεργοποίηση του νέου νόμου, ο οποίος προβλέπει αύξηση με βάση την πορεία του πληθωρισμού, αλλά και άλλων δεικτών της ελληνικής οικονομίας.

ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ

Ελεύθεροι επαγγελματίες - Τα νέα μέτρα

Μείωση τεκμηρίων για συνεπείς, με απαλλαγή από προσαυξήσεις

βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού

-Ισχύει από 2026 (δηλώσεις 2027)

Ελεύθεροι επαγγελματίες - Τα νέα μέτρα

Μείωση τεκμηρίων κατά 50%

Για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων (2.200 στη Δυτ. Μακεδονία)

Παράδειγμα: επιχείρηση εστίασης 15 ετών

Με 5 εργαζόμενους και 105.000€ μισθοδοσία

Κέρδος 2.534€/έτος

Ελεύθεροι επαγγελματίες - Τα νέα μέτρα

Μείωση προκαταβολής φόρου στο 50% (από 55% σήμερα)

(Φορολογικό έτος 2027)

Επιχειρήσεις - Τα νέα μέτρα

Ετήσια μείωση προκαταβολής φόρου κατά 5%

(φορολογικό έτος 2028)

Μέχρι να φτάσει στο 50% (από 80% σήμερα)

Επιχειρήσεις - Τα νέα μέτρα

Μεταφορά 1,5 δις € από ΤΑΑ σε Αναπτυξιακή Τράπεζα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

-1,1 δις € δανειοδοτικό

-400 εκ. € εγγυοδοτικό

Επιχειρήσεις - Τα νέα μέτρα

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος στην Περιφέρεια

(Φορολογικό έτος 2026)

Μείωση 50% σε Αττική το 2028 και κατάργηση το 2029

Παράδειγμα: επιχείρηση λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη

Πλήρωνε 1.600€, από το 2027 πληρώνει 0€

Συνταξιούχοι – Τα νέα μέτρα

Αύξηση σε 400€ (+100€) καθαρά από Νοέμβριο 2026

της μόνιμης ετήσιας ενίσχυσης

Διεύρυνση περιμέτρου – δικαιούχοι όλοι άνω των 65 ετών

Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα – Τα νέα μέτρα

Αύξηση κατώτατου μισθού σε 1.000€

(1.300€ με τριετίες)

Μέχρι τον Ιανουάριο 2028

Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα – Τα νέα μέτρα

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου

κατά ακόμη 0,5 μονάδες από Απρίλιο 2027

(μαζί με την αύξηση του κατώτατου)

Παραδείγματα: νέος με βασικό, όφελος 414€ το 2027 και 1.040€ το 2028.

Υπάλληλος με 3 τριετίες με 959€ καθαρά, θα δει αύξηση 1.055€ το 2028.

Δημόσιοι υπάλληλοι – Τα νέα μέτρα

-Επίδομα Χριστουγέννων 500€ (μικτά) από Δεκέμβριο 2027

-Νέες αυξήσεις μισθών 80€/μήνα (μικτά) έως Ιανουάριο 2028

λόγω αύξησης κατώτατου

Παράδειγμα: Υπάλληλος 40 ετών, με 2 παιδιά και καθαρό μισθό 1.447€

θα δει αύξηση 562€ καθαρά το 2027 και επιπλέον 402€ το 2028: σύνολο 964€.

Αγρότες – Τα νέα μέτρα

Μηδενισμός συντελεστή φόρου εισοδήματος ως 20.000€

για επαγγελματίες αγρότες από φορολ. έτος 2026

Το ελάχιστο αφορολόγητο αυξάνεται κατά 13.571€, στα 22.204€

Παραδείγματα:

-αγρότης με έσοδα 20.000€ πλήρωνε: 1.183€ - τώρα θα πληρώνει 0€

-αγρότης με έσοδα 30.000€ πλήρωνε: 5.083€ - τώρα θα πληρώνει 2.183€

Κοινωνική πολιτική - Δημογραφικό – Τα νέα μέτρα

Δημιουργία «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» (για νεογέννητα ως 2 ετών)

Το κράτος θα καταθέτει το ποσό που θα καταθέτουν και οι γονείς

ως 1.200€ ετησίως – όριο που αυξάνεται 10% ανά 5ετία

Στα 18 έτη ο κουμπαράς θα ξεπερνά τις 60.000€

Κοινωνική πολιτική - Δημογραφικό – Τα νέα μέτρα

Τρίτεκνοι: Μηδενισμός φόρου εισοδήματος ως τα 20.000€

(από φορολογικό έτος 2027)

Το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 11.000€, στα 25.364€

Παράδειγμα: τρίτεκνος με 20.000€ εισόδημα πλήρωνε φόρο 620€ - θα πληρώνει 0€

Κοινωνική πολιτική - Δημογραφικό – Τα νέα μέτρα

Πολύτεκνοι: Αύξηση επιδόματος γέννησης 1.000€/ανά επιπλέον τέκνο

Ισχύει για γεννήσεις μετά τον Ιανουάριο 2026

Για 4ο παιδί από 3.500€ στα 4.500€

Για 5ο παιδί από 3.500€ στα 5.500€ κοκ

Κοινωνική πολιτική - Τα νέα μέτρα

Τιμαριθμοποίηση (από 2027) των αναπηρικών επιδομάτων

Αφορά 218.000 πολίτες με μέσο ετήσιο όφελος 220€

Στεγαστικό – Τα νέα μέτρα

Πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δις €

μέσω Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

-Αύξηση φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15%

για αγορά κατοικίας από πολίτες εκτός Ε.Ε. (πχ Κίνα, Τουρκία, Ισραήλ)

Στεγαστικό – Τα νέα μέτρα

-Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους (από 1.500)

και ως 2.200 (από 1.700) στη Δυτική Μακεδονία από το 2027

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας – Τα νέα μέτρα

Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30%

σταδιακά από 2027 ως 2029

Από Ιανουάριο 2027 μείωση 50% σε χρεώσεις ΥΚΩ σε οικιακούς λογαριασμούς

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