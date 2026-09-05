ΔΕΘ: Η ώρα των συγκεντρώσεων - Στον δρόμο αγρότες, εργατικά σωματεία, φοιτητές και γιατροί

Σε κλοιό κινητοποιήσεων η Θεσσαλονίκη. Οι ώρες και τα σημεία των συγκεντρώσεων. Για πρώτη φορά αγροτικό συλλαλητήριο εν μέσω ΔΕΘ.

Το μεγαλύτερο μέρος των κινητοποιήσεων είναι προγραμματισμένο για σήμερα, Σάββατο λόγω των εγκαινίων της ΔΕΘ 2026.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από χθες, Παρασκευή, και κορυφώνονται σήμερα Σάββατο, ημέρα των εγκαινίων της 90ής ΔΕΘ και της ομιλίας του πρωθυπουργού.

Πρώτοι στις κινητοποιήσεις βρέθηκαν και φέτος οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία και στις δομές υγείας, μέσω της ΠΟΕΔΗΝ. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ενώ ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης με τελικό προορισμό το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.

Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν, επίσης, εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ, οι ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης.

Επίσης, σήμερα, στις 11:30, στο ΥΜΑΘ, είχαν συγκέντρωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων.

Οι απογευματινές συγκεντρώσεις είναι:

Στις 17:00, στον Λευκό Πύργο, η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των αγροτών.

Στις 17:30, στην πλατεία ΧΑΝΘ, η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, όπως και του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και συνταξιουχικών οργανώσεων.

Στις 18:00, στο Άγαλμα Βενιζέλου, η συγκέντρωση των ΓΣΕΕ, ΕΚΘ και ΑΔΕΔΥ όπως και της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και ατόμων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Οι συγκεντρώσεις αναμένεται στη συνέχεια να μετατραπούν σε πορείες στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, επηρεάζοντας την κυκλοφορία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

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