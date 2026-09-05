Σε ετήσια βάση, τα 500 ευρώ μικτά αντιστοιχούν σε μόλις 41,7 ευρώ μικτά τον μήνα, εάν το ποσό επιμεριστεί στους 12 μήνες. Πρόκειται επομένως για ένα ισχνό βοήθημα σε σχέση με έναν επιπλέον μηνιαίο μισθό, παρότι η μονιμοποίησή του δημιουργεί ένα σταθερό πρόσθετο εισόδημα για τους εργαζομένους του Δημοσίου.

Μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά για περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την πρώτη καταβολή να προγραμματίζεται για τον Δεκέμβριο του 2027. Η ενίσχυση θα συνυπολογίζεται στις αποδοχές και στις συντάξεις των εργαζομένων.

Τα 500 ευρώ είναι μικτά και όχι καθαρά. Δεν πρόκειται για επαναφορά ενός πλήρους 13ου μισθού, αλλά για μία ετήσια πρόσθετη καταβολή.

Σε ετήσια βάση, τα 500 ευρώ μικτά αντιστοιχούν σε μόλις 41,7 ευρώ μικτά τον μήνα, εάν το ποσό επιμεριστεί στους 12 μήνες. Πρόκειται επομένως για ένα ισχνό βοήθημα σε σχέση με έναν επιπλέον μηνιαίο μισθό, παρότι η μονιμοποίησή του δημιουργεί ένα σταθερό πρόσθετο εισόδημα για τους εργαζομένους του Δημοσίου.

Η αριθμητική διάσταση του μέτρου είναι πάντως σημαντική για τον κρατικό προϋπολογισμό. Με βάση τους 720.000 δικαιούχους που αναφέρονται στην εξαγγελία και τα 500 ευρώ μικτά ανά εργαζόμενο, η συνολική δημοσιονομική επιβάρυνση δεν είναι 360 εκατ. ευρώ ετησίως.

Πρόκειται για το ακαθάριστο ποσό των καταβολών και όχι κατ’ ανάγκη για το καθαρό δημοσιονομικό κόστος με βάση τους. Μέρος των χρημάτων επιστρέφει στο Δημόσιο μέσω φόρων και εισφορών, ενώ το ίδιο το δημοσίευμα δεν δίνει αυτοτελή επίσημη κοστολόγηση του συγκεκριμένου μέτρου.

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Αυτό αναδεικνύει και την ιδιαιτερότητα της παρέμβασης: σε επίπεδο προϋπολογισμού το συνολικό ποσό είναι αξιοσημείωτο, αλλά όταν διαμοιράζεται σε 720.000 εργαζομένους η ατομική ενίσχυση παραμένει περιορισμένη.

Η κυβέρνηση εντάσσει το μέτρο σε ένα ευρύτερο πακέτο αυξήσεων για το Δημόσιο. Από την 1η Απριλίου 2027 προβλέπεται επίσης αύξηση του κατώτατου μισθού και αντίστοιχη οριζόντια αύξηση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων.

Στα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν από τον πρωθυπουργό , δημόσιος υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.450 ευρώ εμφανίζεται με συνολικό καθαρό όφελος 562 ευρώ το 2027 και επιπλέον 402 ευρώ το 2028, ενώ νεότερος υπάλληλος με μισθό 1.123 ευρώ εμφανίζεται με όφελος 609 ευρώ το 2027 και 424 ευρώ το 2028.