Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστήριξε ότι το πακέτο των μέτρων αποτελεί αποτέλεσμα μιας «σοβαρής και νοικοκυρεμένης πολιτικής».

Στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη και στα μέτρα που παρουσίασε ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Κωστής Χατζηδάκης, θέτοντας το δίλημμα «ελπίδα ή περιπέτειες».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστήριξε ότι το πακέτο των μέτρων αποτελεί αποτέλεσμα μιας «σοβαρής και νοικοκυρεμένης πολιτικής», τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις επιχειρούν, στο μέτρο του δυνατού, να καλύψουν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

«“Ελπίδα ή περιπέτειες”. Αυτό είναι που θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να κρατήσουμε πάνω από όλα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ότι η οικονομική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση είναι αυτή που, κατά την άποψή του, μπορεί να διατηρήσει τη χώρα σε σταθερή πορεία μέσα σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον, αλλά και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας και ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής.

{https://www.facebook.com/KostiHatzidaki/posts/pfbid02exdfxWcKy9Nv2N9vNfc5TFFQvRqrNPXRR8oUDmnRi1MVEuK65p3Ahi3nbVFLFGqFl}

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«Αυτή η σοβαρή πολιτική είναι που μπορεί να κρατήσει το εθνικό σκάφος σταθερό σε δύσκολους καιρούς, να ανεβάσει ακόμα πιο πολύ την οικονομία και να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την κοινωνική πολιτική», έγραψε.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στις εναλλακτικές πολιτικές προτάσεις, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν έχει περιθώρια επιστροφής σε επιλογές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αστάθεια.

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει ούτε με πολιτικές σαπουνόφουσκες ούτε με αστάθεια. Θα ήταν κρίμα οι εθνικές επιτυχίες των τελευταίων ετών να πάνε χαμένες. Και δεν θα πάνε!», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης.