Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας εκπνέει στις 11 Σεπτεμβρίου 2026.

Περιορισμένο παραμένει το ενδιαφέρον των ιδιωτών για τη ρύθμιση που αφορά την εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου, παρά τις εκπτώσεις που φθάνουν έως το 80% του τιμήματος και τη δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 60 άτοκες δόσεις.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας εκπνέει στις 11 Σεπτεμβρίου 2026 και, σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι σήμερα έχει κινηθεί περίπου το 13% των δυνητικά ενδιαφερομένων. Από την έναρξη της διαδικασίας, στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2024, έχουν υποβληθεί περίπου 12.000 αιτήσεις, όταν οι εκτάσεις που θεωρούνται καταπατημένες υπολογίζονται σε περίπου 90.000.

Οι αιτίες

Η περιορισμένη συμμετοχή αποδίδεται στις προϋποθέσεις υπαγωγής, στον μεγάλο αριθμό δικαιολογητικών και στο κόστος εξαγοράς, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις παραμένει υψηλό παρά τις προβλεπόμενες μειώσεις. Ήδη έχουν υποβληθεί στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αιτήματα για νέα παράταση της προθεσμίας και αλλαγές στο ισχύον πλαίσιο.

Για την υποβολή αίτησης απαιτείται παράβολο 300 ευρώ, το οποίο συμψηφίζεται με το τίμημα ή επιστρέφεται σε περίπτωση απόρριψης. Μεταξύ των δικαιολογητικών περιλαμβάνονται τοπογραφικό διάγραμμα, στοιχεία αντικειμενικής αξίας, τίτλοι κατοχής, οικοδομική άδεια όπου υπάρχει, καθώς και αντίγραφα των εντύπων Ε1 και Ε9.

Βασική προϋπόθεση

Βασική προϋπόθεση εξαγοράς είναι η αδιάλειπτη κατοχή του ακινήτου για τουλάχιστον 30 χρόνια με τίτλο ή 40 χρόνια χωρίς τίτλο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Απαιτείται επίσης δήλωση του ακινήτου στο Ε9 για τα τελευταία πέντε χρόνια πριν από την αίτηση.

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Το τίμημα εξαγοράς αντιστοιχεί στο 100% της αντικειμενικής αξίας, με δυνατότητα σημαντικών εκπτώσεων. Η μείωση διαμορφώνεται στο 50% σε συγκεκριμένες περιπτώσεις δικαστικής ή κτηματολογικής αναγνώρισης, φθάνει στο 70% για όσους έχουν ασκήσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 ένδικο μέσο κατά σχετικής δικαστικής απόφασης και στο 80% για ακίνητα που καλύπτουν στεγαστικές ανάγκες και συνδέονται με μαζική εγκατάσταση πληθυσμιακών ομάδων πριν από το 1964.