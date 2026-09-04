Η ψηφοφορία της Κυριακής αποτελεί μια δοκιμασία για ολόκληρη την Ευρώπη: Μπορεί η ακροδεξιά να σχηματίσει κυβέρνηση στη μεγαλύτερη οικονομία της ηπείρου;

Οι ψηφοφόροι στο ανατολικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ προσέρχονται στις κάλπες την Κυριακή σε μια εκλογική αναμέτρηση όπου το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) ελπίζει να κερδίσει την εξουσία για πρώτη φορά σε μια ιστορική καμπή στη γερμανική πολιτική.

Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Σβεν Σούλτσε, προερχόμενος από τους συντηρητικούς Χριστιανοδημοκράτες (CDU) του καγκελάριου Μερτς, δηλώνει ότι η ψήφος στη Σαξονία-Άνχαλτ είναι «μια απόφαση που θα καθορίσει την πορεία της Γερμανίας».

Οι δημοσκοπήσεις στο κρατίδιο τοποθετούν τη υποστήριξη προς το AfD - το οποίο επιθυμεί τον περιορισμό της μετανάστευσης, την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία και την έξοδο από το ευρώ - σε ποσοστό άνω του 40%, 15 έως 20 μονάδες μπροστά από το CDU, το οποίο κυβερνά σε συνασπισμό με τους κεντροαριστερούς Σοσιαλδημοκράτες (SPD) και τους φιλελεύθερους Ελεύθερους Δημοκράτες (FDP). Τα περισσότερα από τα υπόλοιπα κόμματα που συμμετέχουν αρνούνται να συνεργαστούν με το AfD, το οποίο έχει χαρακτηριστεί επισήμως ως ακροδεξιά εξτρεμιστική οργάνωση, γεγονός που σημαίνει ότι ένας συνασπισμός υπό το CDU ενδέχεται να το κρατήσει μακριά από την εξουσία στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Το μέγεθος της υποστήριξής του, ωστόσο, που τροφοδοτείται από τη δυσαρέσκεια απέναντι στην μη δημοφιλή κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς, φανερώνει πόσο πολύ έχει μετατοπιστεί η γερμανική πολιτική σκηνή στη δεκαετία περίπου που μεσολάβησε από την ίδρυση του κόμματος το 2013.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος της Γερμανίας»

Ο 35χρονος Ούλριχ Ζίγκμουντ, που ελπίζει να γίνει ο πρώτος πρωθυπουργός κρατιδίου από το AfD, διεξάγει εκστρατεία εδώ και μήνες, προσελκύοντας πλήθη σε γεμάτες συγκεντρώσεις σε όλο το κρατίδιο.

«Θέλω πίσω την όμορφη, παλιά, ασφαλή Γερμανία μου», λέει στους υποστηρικτές του.

Το AfD, το οποίο ιδρύθηκε στη δυτική Γερμανία στο κορύφωμα της κρίσης χρέους της ευρωζώνης, αντλεί όλο και περισσότερη υποστήριξη από τα πρώην κομμουνιστικά κρατίδια της ανατολικής Γερμανίας, όπου οι έρευνες δείχνουν ένα επίμονο αίσθημα δυσαρέσκειας για τα αποτελέσματα της επανένωσης το 1990.

Ο Ζίγκμουντ, ο οποίος απορρίπτει την ετικέτα της ακροδεξιάς, δηλώνει ότι μιλάει «τη γλώσσα του λαού», υιοθετώντας μια χαμογελαστή προσέγγιση που αποφεύγει τη ρητορική συναδέλφων του όπως ο Μπγιορν Χέκε από το γειτονικό κρατίδιο της Θουριγγίας, ο οποίος έχει καταδικαστεί δύο φορές για τη χρήση ναζιστικών συνθημάτων.

Την ίδια ώρα απορρίπτει τις επικρίσεις ότι οι πολιτικές του θα επιδεινώσουν τα προβλήματα ενός κρατιδίου με μειούμενο πληθυσμό, το οποίο σύμφωνα με οικονομολόγους θα χρειαστεί να στηριχθεί στη μετανάστευση για να καλύψει τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε τομείς από την υγειονομική περίθαλψη έως τον τουρισμό και τη μεγάλη χημική βιομηχανία της περιοχής.

Η περιοχή επλήγη κατά τη διάρκεια της πρόσφατης οικονομικής καμπής της Γερμανίας, με την ανεργία να κυμαίνεται γύρω στο 8%. Οικονομολόγοι, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η Σαξονία-Άνχαλτ, ένα κατεξοχήν αγροτικό κρατίδιο, έχει πάει σχετικά καλά τα τελευταία χρόνια, με την εδραίωση νέων βιομηχανικών τομέων, συμπεριλαμβανομένων των logistics και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. «Κοιτάζοντας τη συνολική εικόνα των τελευταίων 10 έως 15 ετών, η οικονομική ανάπτυξη στη Σαξονία-Άνχαλτ ήταν κάτι παραπάνω από ικανοποιητική. Θα έλεγα μάλιστα ότι ήταν αρκετά καλή», δήλωσε ο Τόμας Μπρόκμαϊερ, επικεφαλής του Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου Χάλλε-Ντεσάου.

Ο Ζίγκμουντ προτιμά να μην εστιάζει στην οικονομία, αλλά σε ζητήματα που κυμαίνονται από τους «πολιτισμικά ανομοιογενείς» μεταναστές και αιτούντες άσυλο έως τους αριστερούς εκπαιδευτικούς, την ιδεολογία του φύλου ή το κόστος για τη γερμανική βιομηχανία από την απώλεια της πρόσβασης στο φθηνό ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο λόγω της υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Το επιδραστικό «Der Spiegel» αποκάλεσε τον Ζίγκμουντ «τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο της Γερμανίας» σε εξώφυλλό του τον περασμένο μήνα. Ο ίδιος ο Ζίγκμουντ, έμπειρος χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είδε τον τίτλο ως «καλή διαφήμιση» και δημοσίευσε βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram όπου υπογράφει το εξώφυλλο.

{https://www.instagram.com/p/DcD64hft5xk/?hl=el}

«Σοβαρότατος κίνδυνος ασφαλείας για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας»

Την ώρα που σε ολόκληρη την Ευρώπη τα αντισυστημικά κόμματα ενισχύονται, η ψηφοφορία της Κυριακής αποτελεί μια δοκιμασία για το αν η ακροδεξιά μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση στη μεγαλύτερη οικονομία της ηπείρου.

Το AfD βλέπει τη Σαξονία-Άνχαλτ, την οποία θα ακολουθήσουν δύο ακόμη εκλογικές αναμετρήσεις στη βορειοανατολική περιοχή του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας και στο Βερολίνο αυτόν τον μήνα, ως σκαλοπάτι για τη νίκη στις εθνικές εκλογές που είναι προγραμματισμένες για το 2029.

Αν και η υποστήριξή του είναι ισχυρότερη στα ανατολικά, το κόμμα συγκέντρωσε περίπου 20% στις εκλογές στα δυτικά κρατίδια της Βάδης-Βυρτεμβέργης και της Ρηνανίας-Παλατινάτου νωρίτερα φέτος, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη απήχησή του σε εθνικό επίπεδο.

Με δεδομένο πως οι τοπικές κυβερνήσεις στη Γερμανία συγκροτούν την άνω βουλή του κοινοβουλίου, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο (Bundesrat), και έχουν ευρείες εξουσίες στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την εσωτερική ασφάλεια, μια κυβέρνηση του AfD θα περιέπλεκε τα πράγματα για τον Μερτς. Αυτή την εβδομάδα, ο σοσιαλδημοκράτης (SPD) υπουργός Εσωτερικών της Θουριγγίας προειδοποίησε ότι ένας υπουργός Εσωτερικών κρατιδίου από το AfD θα αποτελούσε «σοβαρότατο κίνδυνο ασφαλείας για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία» λόγω της πιθανότητας διαρροής πληροφοριών ασφαλείας σε εξτρεμιστικές ομάδες.

«Το μοντέλο που βασίζεται στη συναίνεση και στο οποίο είχαμε συνηθίσει στη Γερμανία τις τελευταίες δεκαετίες τώρα απειλείται», δήλωσε ο Γιάνος Ρίχτερ, αναλυτής στο Verfassungsblog, ένα φόρουμ συνταγματικού και δημοσίου δικαίου.