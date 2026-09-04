Μέσα σε είκοσι ημέρες, ο αιτών οφείλει να κοινοποιήσει ψηφιακά την αίτηση, μέσω δικαστικού επιμελητή, στους ιδιοκτήτες των όμορων ακινήτων που επηρεάζονται.

Η διαδικασία διόρθωσης των ορίων και του εμβαδού των ακινήτων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο περνά πλέον πλήρως στην ψηφιακή εποχή. Από τις 18 Σεπτεμβρίου, τα σχετικά αιτήματα θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας «metavoles», με χρήση κωδικών Taxisnet. Μέχρι σήμερα, η συγκεκριμένη διαδικασία απαιτούσε τη φυσική παρουσία του πολίτη σε κτηματολογικό γραφείο.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Την αίτηση μπορεί να καταθέσει ο ιδιοκτήτης, ένα νομικό πρόσωπο ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, επισυνάπτοντας τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την ανάγκη μεταβολής των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του ακινήτου. Μέσα σε είκοσι ημέρες, ο αιτών οφείλει να κοινοποιήσει ψηφιακά την αίτηση, μέσω δικαστικού επιμελητή, στους ιδιοκτήτες των όμορων ακινήτων που επηρεάζονται. Η διαδικασία δεν εφαρμόζεται ψηφιακά όταν εμπλέκονται ακίνητα του Δημοσίου ή αγνώστου ιδιοκτήτη.

Email στους γείτονες και προθεσμία 10 ημερών

Η ενημέρωση των επηρεαζόμενων ιδιοκτητών πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, βάσει των στοιχείων του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας. Ιδιαίτερη σημασία έχει η προθεσμία των δέκα ημερών: εάν ο αποδέκτης δεν υποβάλει αντίρρηση εντός αυτού του διαστήματος, θεωρείται ότι συναινεί στη μεταβολή. Εφόσον δεν υπάρξουν αντιρρήσεις, η αίτηση ελέγχεται από μηχανικούς και, εφόσον εγκριθεί, η αλλαγή ενσωματώνεται στη χωρική βάση του Κτηματολογίου.

Τι γίνεται αν υπάρξει διαφωνία

Σε περίπτωση διαφωνίας προβλέπονται τρία διαδοχικά επίπεδα εξέτασης. Αρχικά, η τεκμηριωμένη αντίρρηση εξετάζεται από πιστοποιημένο μηχανικό. Αν απορριφθεί, ο ενδιαφερόμενος έχει περιθώριο τριάντα ημερών για προσφυγή σε δευτεροβάθμια επιτροπή. Εάν απορριφθεί και η προσφυγή, μπορεί μέσα σε δύο μήνες να απευθυνθεί στον Κτηματολογικό Δικαστή. Μέχρι την τελική απόφαση, η διόρθωση των στοιχείων αναστέλλεται.

Στόχος η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου

Η ψηφιοποίηση αποσκοπεί στην ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων και στην ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου. Ωστόσο, η δεκαήμερη προθεσμία αντίδρασης μετά την αποστολή ενός email δημιουργεί προβληματισμό, κυρίως για πολίτες που δεν χρησιμοποιούν συστηματικά ηλεκτρονικά μέσα. Από το 2023 έχουν κατατεθεί 11.566 αιτήσεις αποκλειστικά για τροποποιήσεις γεωγραφικών στοιχείων. Σήμερα, στο πλήρως ψηφιακό κτηματολόγιο έχει ενταχθεί περίπου το 81% της χώρας, ενώ στόχος είναι η κάλυψη να φτάσει στο 100% έως το τέλος του 2026.

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Η τελευταία διά ζώσης διαδικασία περνά στο διαδίκτυο

Η νέα ρύθμιση μεταφέρει έτσι στο διαδίκτυο την τελευταία βασική κτηματολογική διαδικασία που παρέμενε υποχρεωτικά διά ζώσης. Τέλος, επιδιώκει να περιορίσει τις καθυστερήσεις και να δημιουργήσει σαφέστερη πορεία επίλυσης διαφορών μεταξύ γειτονικών ιδιοκτησιών. Η αποτελεσματικότητά της, πάντως, θα εξαρτηθεί από την έγκαιρη ηλεκτρονική ενημέρωση των πολιτών, την επαρκή τεκμηρίωση των αιτήσεων και τον προσεκτικό έλεγχο κάθε προτεινόμενης μεταβολής πριν αυτή καταχωριστεί οριστικά.