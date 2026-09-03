Το συγκεκριμένο όνομα είναι σύντομο, εύηχο και μπορεί να προφερθεί χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία σε πολλές γλώσσες.

Ένα όνομα με αρχαιοελληνικές ρίζες φαίνεται πως αποκτά ολοένα μεγαλύτερη απήχηση στην Ισπανία, καθώς τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στις επιλογές πολλών νέων γονιών.

Ο λόγος για τη Χλόη, ένα σύντομο όνομα μόλις πέντε γραμμάτων, το οποίο συνδυάζει την ελληνική του προέλευση με έναν ιδιαίτερα δυνατό συμβολισμό που παραπέμπει στη φύση, την ανανέωση και τη νέα ζωή.

Το όνομα «Chloe» έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ισπανία, με την Καταλονία να αποτελεί μία από τις περιοχές όπου το όνομα εμφανίζεται συχνότερα στις νεότερες ηλικίες.

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής της Ισπανίας (INE), περίπου 15.490 άνθρωποι στη χώρα φέρουν το όνομα Chloe, ενώ η μέση ηλικία τους υπολογίζεται μόλις στα 6,7 έτη. Το συγκεκριμένο στοιχείο αποτυπώνει τη δυναμική που έχει αποκτήσει το όνομα τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μεταξύ των παιδιών.

Στη Βαρκελώνη, μάλιστα, η παρουσία του είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, ενώ υψηλά ποσοστά καταγράφονται επίσης στην Ταραγόνα και τη Χιρόνα. Εκτός Καταλονίας, το όνομα εμφανίζεται με αξιοσημείωτη συχνότητα και στο Κάδιθ της Ανδαλουσίας.

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Από πού προέρχεται το όνομα Χλόη

Πίσω από το σύγχρονο και διεθνές «Chloe» βρίσκεται μια αρχαία ελληνική λέξη. Η Χλόη προέρχεται από τη λέξη «χλόη», που περιγράφει τη φρέσκια, νεαρή βλάστηση και τους πρώτους πράσινους βλαστούς που εμφανίζονται στη φύση.

Η σύνδεση με την αρχαία ελληνική μυθολογία είναι επίσης ιδιαίτερη. «Χλόη» ήταν ένα από τα επίθετα που αποδίδονταν στη Δήμητρα, θεότητα που συνδεόταν με τη γεωργία, τη γονιμότητα και την καλλιέργεια της γης.

Έτσι, το όνομα συνδέθηκε διαχρονικά με την άνοιξη, την ανάπτυξη, την αναγέννηση και τα νέα ξεκινήματα. Ο συμβολισμός του παραπέμπει ουσιαστικά σε κάτι νέο που γεννιέται και αρχίζει να αναπτύσσεται.

Πότε γιορτάζει η Χλόη

Στην Ελλάδα, η Χλόη γιορτάζει την πρώτη Κυριακή μετά τις 13 Φεβρουαρίου, σε κινητή ημερομηνία που μπορεί να πέσει μεταξύ 13 και 19 Φεβρουαρίου.