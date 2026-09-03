Η Ανωτάτη Μπακαλική που έχουν σπουδάσει τα στελέχη της ΝΔ παρέχεται ως μάθημα στο South Eastern College of Europe που έχει σπουδάσει ο κ. Λαζαρίδης, σχολίασε ο τομεάρχης Εργασίας της ΕΛΑΣ.

Θράσος καταλόγισε στον Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο Διονύσης Τεμπονέρας, σχολιάζοντας τη δήλωση τού υφυπουργού Οικονομικών ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να δουλέψει την αξιοπιστία του.

«Η κυβέρνηση που χρεωκόπησε τη χώρα το 2009, η ΝΔ και ο κ.Παπαθανάσης που σχεδίαζε τα μέτρα του μνημονίου πάνω σε χαρτοπετσέτα, το κόμμα που χρωστάει 600 εκατομμύρια ευρώ δανεικά και αγύριστα, κατά τον κ. Γεωργιάδη, στις τράπεζες και κατά συνέπεια στον ελληνικό λαό έχει το θράσος να μιλάει για αξιοπιστία και δημοσιονομική πειθαρχία όταν η χώρα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, μετά από 80 δισ. φόρους, από το Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ και άλλες πηγές έχει οδηγήσει τους πολίτες να συγκρίνονται όσον αφορά την αγοραστική τους δύναμη μόνο με τη Βουλγαρία», τόνισε ο τομεάρχης Εργασίας της ΕΛΑΣ, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα», με τους Βασίλη Σκουρή και Σωτήρη Ξενάκη.

«Ανωτάτη Μπακαλική»

Αναφερόμενος στην κριτική των κομμάτων για το κόστος του προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ., είπε: «Πριν από έναν μήνα ο κ. Κοντογιώργης στις πέντε παρεμβάσεις που είχαμε πει για τις συγκοινωνίες, για φθηνότερο ρεύμα μας έλεγε ότι είναι 18 δισ., τώρα έπεσε στα 13 δισ., μπορεί μεθαύριο να φτάσει στα 30 και τα 40 δισ. Η Ανωτάτη Μπακαλική που έχουν σπουδάσει τα στελέχη της ΝΔ παρέχεται ως μάθημα στο South Eastern College of Europe που έχει σπουδάσει ο κ. Λαζαρίδης. Αυτά τα μπακαλίστικα μαθηματικά είναι μαθηματικά στο πόδι. Είναι μαθηματικά χαρτοπετσέτας».

Σχετικά με την κριτική που δέχτηκε ο κ.Τσίπρας ότι δεν αναφέρθηκε σε ζητήματα που έθιγε επί ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε: «Είμαστε σε ένα άλλο περιβάλλον, είμαστε ένα νέο πολιτικό κόμμα, δεν συγκρινόμαστε με το παρελθόν. Το πρόγραμμά μας έχει βγει μέσα από επιστημονική τεκμηρίωση, ενδελεχή μελέτη όλων των οικονομικών μεγεθών και για αυτό δεν τάζουμε σε όλους τα πάντα. Λέμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε με βάση την υφιστάμενη κατάσταση την οποία έχει η χώρα».