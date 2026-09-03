Tο 28% των ψήφων θα είχε ως στόχο τη διαμαρτυρία προς το πολιτικό σύστημα και μόλις το 24% θα ψήφιζε με στόχο την επιβράβευση της κυβέρνησης.

Το προβάδισμά της στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, με 26,3%, έναντι 13,7% της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, με την ακρίβεια να αποτελεί τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο της κοινωνίας (και της κυβέρνησης), ενώ το 40% βλέπει έλλειψη εντιμότητας στην πολιτική ηγεσία.

Στην τρίτη θέση στην πρόθεση ψήφου ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, με ποσοστό 11,9%, ενώ χαμηλές πτήσεις καταγράφουν Πλεύσης Ελευθερίας και Ελπίδα, με 2,8% και 4% αντίστοιχα. Ποσοστό 12% φθάνει η δυνητική ψήφος για το ενδεχόμενο νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ενώ αξιοσημείωτο είναι το εύρημα ότι το 28% των ψήφων θα είχε ως στόχο τη διαμαρτυρία προς το πολιτικό σύστημα και μόλις το 24% θα ψήφιζε για να επιβραβεύσει την κυβέρνηση.

Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ έχει ποσοστό 29,1%, η ΕΛΑΣ 15,5%, το ΠΑΣΟΚ 13,2%, η Ελληνική Λύση 9,4%, το ΚΚΕ 7%, η Ελπίδα 4,8%, η Φωνή Λογικής 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,1%, το ΜέΡΑ25 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2,8%, οι Δημοκράτες 1,8%, η Νίκη 0,7%, η Νέα Αριστερά 0,5% και 5,2% «άλλο».

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Ακρίβεια, διαφθορά και ψήφος διαμαρτυρίας

H ακρίβεια είναι το ζήτημα που προκαλεί τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια απέναντι στη Νέα Δημοκρατία (27%) και ακολουθούν η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με 20%, η διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών με 19%, ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών με 10%, το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών με 9%, η υπόθεση των υποκλοπών με 7% και τα εθνικά ζητήματα με 7% επίσης.

Μάλιστα στο ερώτημα «Αν η επόμενη κυβέρνηση μπορούσε να λύσει μέχρι τρία προβλήματα μέσα στην πρώτη διετία της», η αντιμετώπιση της ακρίβειας βρίσκεται στην κορυφή με 23% και ακολουθούν η αντιμετώπιση της διαφθοράς με 12%, η αύξηση μισθών και συντάξεων με 11% και η απονομή Δικαιοσύνης με το ίδιο ποσοστό.

Ψήφος διαμαρτυρίας το 28%

Aξιοσημείωτο είναι το εύρημα ότι το 28% των ψήφων θα είχε ως στόχο τη διαμαρτυρία προς το πολιτικό σύστημα και μόλις το 24% θα ψήφιζε με στόχο την επιβράβευση της κυβέρνησης. Το 27% θα ήθελε να ενισχύσει την αντιπολίτευση και το 18% να περιορίσει τη δύναμη της κυβέρνησης.

Μοιρασμένες είναι οι γνώμες στο ερώτημα «Τι θα θεωρούσατε ως μεγαλύτερη επιτυχία για τη χώρα μας μετά τις επόμενες εκλογές;», καθώς το 45% απαντά μια σταθερή αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 41% μια κυβέρνηση συνεργασίας, το 12% άλλο και το 2% ΔΞ/ΔΑ.

Στο 12% η δυνητική ψήφος για το κόμμα Σαμαρά

Στο ερώτημα «Πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά;», το 5% απαντά πολύ, το 7% αρκετά, το 9% λίγο, το 78% καθόλου και το 1% ΔΞ/ΔΑ.

Στο ερώτημα «Πόσο πιθανό θεωρείτε να αλλάξει η άποψή σας για τη Νέα Δημοκρατία μετά της εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ», το συντριπτικό 80% απάντησε λίγο/καθόλου και μόλις το 15% πολύ/αρκετά.

Στο ερώτημα «Ποια από τις παρακάτω φράσεις εκφράζει περισσότερο τη σημερινή σας άποψη για το πολιτικό σύστημα», το 32% απάντησε χρειάζεται αλλαγή προσώπων, όχι κομμάτων, το 29% τα υπάρχοντα κόμματα μπορούν να δώσουν λύσεις, το 21% χρειάζονται νέα κόμματα ενώ το 14% δηλώνει ότι δεν εκφράζεται από κανένα κόμμα.

Ζητείται εντιμότητα

Έλλειψη εντιμότητας βλέπει το 40% των ερωτηθέντων, απαντώντας στο ερώτημα «Ποιο χαρακτηριστικό θεωρείτε ότι λείπει περισσότερο σήμερα από την ελληνική πολιτική ηγεσία».

Απογοήτευση και θυμός, τα κυρίαρχα συναισθήματα

Στο ερώτημα «Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το κυρίαρχο συναίσθημα των πολιτών στις επόμενες εθνικές εκλογές», το 32% είπε η απογοήτευση και ακολουθεί ο θυμός με ποσοστό 23%.