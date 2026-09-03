Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου «πέφτει» η αυλαία στις εγγραφές πρωτοετών φοιτητών μέσω eregister – Η διαδικασία στο eregister

Μέχρι αύριο, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου καλούνται οι επιτυχόντες των Βάσεων 2026 να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο πλαίσιο των εγγραφών στα ΑΕΙ. Η διαδικασία πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://eregister.it.minedu.gov.gr και αφορά τους υποψηφίους που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ μέσω των Πανελληνίων 2026 καθώς και τους επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις.

Οι επιτυχόντες που δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τη διαδικασία θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στην εγγραφή τους, καθώς μετά την εκπνοή της προθεσμίας δεν θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Πώς γίνεται η εγγραφή

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι επιτυχόντες των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ χρησιμοποιούν τον 8ψήφιο κωδικό υποψηφίου που είχαν για τη συμμετοχή τους στις Πανελλήνιες 2026 και τον κωδικό ασφαλείας που χρησιμοποίησαν κατά την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Σε περίπτωση που έχει χαθεί ο κωδικός ασφαλείας, υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας νέου μέσα από την εφαρμογή, με τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης. Με την ολοκλήρωση και την οριστική υποβολή της αίτησης, η εγγραφή του επιτυχόντα στο πρώτο εξάμηνο του τμήματος ή της σχολής επιτυχίας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

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Τι ισχύει για τους υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις

Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις ακολουθούν αντίστοιχη ηλεκτρονική διαδικασία. Για την πρόσβασή τους στην εφαρμογή χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που είχαν δηλώσει κατά την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου, καθώς και τον ειδικό κωδικό ασφαλείας.

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Τι πρέπει να προσέξουν οι πρωτοετείς

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην οριστική υποβολή της αίτησης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία που εμφανίζονται στην εφαρμογή πριν ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Σε περίπτωση λανθασμένων στοιχείων, προβλέπεται δυνατότητα ανάκλησης της υποβληθείσας εγγραφής και υποβολής νέας αίτησης μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Για προβλήματα πρόσβασης ή απώλειας κωδικών παρέχεται επίσης υποστήριξη, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν τις οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Υπενθυμίζεται ότι η Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου είναι η τελευταία ευκαιρία για τους επιτυχόντες του 2026 που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή τους να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία των εγγραφών.