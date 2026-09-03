Μάλιστα, η αναφορά του κ. Παππά έφτασε μέχρι και το περιεχόμενο των τραπεζικών θυρίδων. Όπως προκύπτει από την περιγραφή του, η καταγραφή δεν θα περιορίζεται σε ακίνητα, καταθέσεις, μετοχές και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, αλλά θα μπορούσε να περιλαμβάνει ακόμη και κοσμήματα και αντικείμενα αξίας που βρίσκονται σε θυρίδες.

Νέα διάσταση στην πρόταση της ΕΛ.Α.Σ. για την επιβολή της λεγόμενης «πατριωτικής εισφοράς» έδωσε ο αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομικών του κόμματος, Γιώργος Παππάς, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί ο φόρος στην περιουσία των πλέον εύπορων φορολογουμένων.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο κ. Παππάς ανέφερε ότι η «πατριωτική εισφορά» θα ανέρχεται σε 1% της συνολικής καθαρής περιουσίας και θα αφορά το οικονομικά ισχυρότερο 1% των φυσικών προσώπων. Κεντρικό εργαλείο για την εφαρμογή της θα είναι το περιουσιολόγιο, στο οποίο, όπως εξήγησε, θα καταγράφεται το σύνολο της περιουσίας κάθε φορολογούμενου. Από τον φόρο 1% θα αφαιρείται, όπως είπε, κάθε άλλη φορολογική επιβάρυνση που καταβάλλει το φυσικό πρόσωπο και θα πληρώνει τη διαφορά εφόσον είναι θετική.

Μάλιστα, η αναφορά του κ. Παππά έφτασε μέχρι και το περιεχόμενο των τραπεζικών θυρίδων. Όπως προκύπτει από την περιγραφή του, η καταγραφή δεν θα περιορίζεται σε ακίνητα, καταθέσεις, μετοχές και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, αλλά θα μπορούσε να περιλαμβάνει ακόμη και κοσμήματα και αντικείμενα αξίας που βρίσκονται σε θυρίδες.

Η πρόταση προβλέπει ότι η επιβάρυνση θα αφορά φυσικά πρόσωπα και όχι απευθείας εταιρείες. Για περιουσία που βρίσκεται πίσω από εταιρικές δομές, ο κ. Παππάς επικαλέστηκε το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να εντοπίζεται ο πραγματικός κάτοχος της περιουσίας. Ωστόσο, δεν εξήγησε πως θα εντοπισθούν περιουσιακά στοιχεία φορολογικών κατοίκων Ελλάδας που βρίσκονται στο εξωτερικό και είναι εγγεγραμμένα σε ξένα Μητρώα Πραγματικών Δικαιούχων. Πρόκειται για μια διαδικασία που μόνο για ελέγχους και διασαυρώσεις θα χρειαστούν χρόνια... Ο κ. Παππάς είπε ακόμη ότι ο φόρος 1% θα επιβληθεί για κάποιά χρόνια και δεν θα είναι μόνιμος.

Η «πατριωτική εισφορά» αποτελεί μία από τις βασικές φορολογικές προτάσεις του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνονται η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, η κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις, η μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα, ο διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για οικογένειες με παιδιά και η επαναφορά ρυθμίσεων οφειλών έως 120 δόσεις. Προβλέπεται επίσης προοδευτική φορολόγηση των μερισμάτων, αυξημένη φορολόγηση κλειστών ακινήτων που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα, αλλαγές στη φορολόγηση των τυχερών παιχνιδιών και κατάργηση φοροαπαλλαγών που αφορούν τον μεγάλο πλούτο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο σκέλος των έμμεσων φόρων, η ΕΛ.Α.Σ. προτείνει μείωση του ΦΠΑ στο 6% για βασικά αγαθά διατροφής και υγιεινής, ενώ συνολικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά μέτρων για μισθούς, οικογένειες, δανειολήπτες και επενδύσεις. Το επιτελείο Τσίπρα κοστολογεί το πρόγραμμα της τετραετίας στα 7,39 δισ. ευρώ, με μόνιμα νέα έσοδα 1,92 δισ. ευρώ και καθαρή δαπάνη 5,47 δισ. ευρώ.