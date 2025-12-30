Με τη μέθοδο του ριφιφί έφτασαν στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας.

Άγνωστοι κατάφεραν με τη μέθοδο του ριφιφί να φτάσουν ανενόχλητοι στο θησαυροφυλάκιο τράπεζας στο Γκελζενκίρχεν της Γερμανίας και να φύγουν με λεία που εκτιμάται ότι φτάνει τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δράστες άνοιξαν περισσότερες από 3.000 θυρίδες σε υποκατάστημα της τράπεζας Sparkasse και άρπαξαν μετρητά, χρυσό και κοσμήματα. Εκτιμάται ότι απέκτησαν πρόσβαση στο υπόγειο θησαυροφυλάκιο μέσω παρακείμενου πάρκινγκ.

Τρύπησαν παχύ τσιμεντένιο τοίχο με τρυπάνι χωρίς να γίνουν αντιληπτοί και έφτασαν στις θυρίδες. Το ριφιφί έγινε αντιληπτό τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (29/12). Όταν ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός για πυρκαγιά στην τράπεζα, αστυνομικοί και πυροσβέστες έκαναν έρευνα στο κτίριο και ανακάλυψαν την τεράστια τρύπα.

Άνδρες μετέφεραν τσάντες σε σκάλα

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στην αστυνομία πως το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (27/12) είδαν αρκετούς άνδρες να μεταφέρουν μεγάλες τσάντες σε σκάλα του παρακείμενου πάρκινγκ.

Επίσης, οι κάμερες ασφαλείας φέρεται να κατέγραψαν ένα μαύρο Audi RS 6 το οποίο έφυγε από το πάρκινγκ νωρίς το πρωί της Δευτέρας. Σε αυτό επέβαιναν άνδρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Οι πινακίδες του αυτοκινήτου ήταν από όχημα που εκλάπη στο Ανόβερο, σύμφωνα με την αστυνομία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Πολύ επαγγελματική δουλειά» το ριφιφί

Εκπρόσωπος της αστυνομίας σχολίασε ότι το ριφιφί ήταν «πολύ επαγγελματική δουλειά». Παράλληλα επεσήμανε ότι απαιτούσε εκτεταμένο σχεδιασμό και πληροφόρηση εκ των έσω.

«Επίσης δεν μπορεί κανείς να αγοράσει έτσι απλά σε κατάστημα ένα τρυπάνι όπως αυτό που χρησιμοποιήθηκε για την τρύπα στον τοίχο, ενώ και ο χειρισμός του απαιτεί μεγάλη εξάσκηση», δήλωσε ακόμα ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Άνοιξαν το 95% των θυρίδων

Σύμφωνα με την τράπεζα, οι δράστες άνοιξαν το 95% των θυρίδων. Το περιεχόμενο της κάθε θυρίδας είναι ασφαλισμένο για έως 10.300 και η τράπεζα κάλεσε τους πελάτες της να ελέγξουν εάν έχουν επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη.

Ωστόσο, κάποια από τα θύματα ανέφεραν στην αστυνομία ότι το περιεχόμενο των θυρίδων τους είχε μακράν μεγαλύτερη αξία από το ύψος της ασφάλισης. Σύμφωνα με την Kölner Stadt-Anzeiger πολλά θύματα είναι τουρκικής καταγωγής και είχαν χρυσό ή χρυσά κοσμήματα στις θυρίδες.

Σήμερα, Τρίτη, δεκάδες οργισμένοι πελάτες της Sparkasse συγκεντρώθηκαν μπροστά από το υποκατάστημα της τράπεζας, απαιτώντας να τους επιτρέψουν να μπουν. «Δεν μπόρεσα να κοιμηθώ χθες το βράδυ. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση», είπε ένας άνδρας στη Welt. Πρόσθεσε ότι χρησιμοποιούσε τη θυρίδα για 25 χρόνια και περιείχε τις αποταμιεύσεις του για τα γεράματα.

{https://www.youtube.com/watch?v=H6ovutcm2CY}

Με πληροφορίες από Reuters, BBC, DW