H Eurobank παρουσιάζει το νέο τριετές επιχειρηματικό πλάνο 2026-2028, στοχεύοντας απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 17% το 2028 και μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή της τάξης του 10%.

Ισχυρές επιδόσεις που υπερέβησαν τις αρχικές προσδοκίες κατέγραψε η Eurobank το 2025, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο Όμιλος, παρουσιάζοντας παράλληλα το νέο επιχειρηματικό πλάνο για την περίοδο 2026-2028.

Η τράπεζα πέτυχε καθαρά κέρδη ανά μετοχή 0,37 ευρώ, με περίπου το 50% της κερδοφορίας να προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επιλογή της γεωγραφικής διαφοροποίησης.

Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 16%, υπερβαίνοντας τους αρχικούς στόχους της διοίκησης, ενώ η συνολική διανομή προς τους μετόχους ανήλθε σε 717 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 55% των καθαρών κερδών. Η διανομή περιλαμβάνει μέρισμα σε μετρητά 11,8 σεντς ανά μετοχή, καθώς και επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους 288 εκατ. ευρώ. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε 2,49 ευρώ, ενισχυμένα κατά 7,8% σε ετήσια βάση.

Το 2025 χαρακτηρίστηκε από ισχυρή οργανική ανάπτυξη, με τις χορηγήσεις να αυξάνονται κατά 5,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,8 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και τα 1,6 δισ. ευρώ στο εξωτερικό. Παράλληλα, οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 4,1 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό υπόλοιπο στα 82,7 δισ. ευρώ, ενώ τα κεφάλαια υπό διαχείριση κατέγραψαν άνοδο 30% και διαμορφώθηκαν στα 9,9 δισ. ευρώ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις παρέμεινε σε συντηρητικά επίπεδα, στο 66,1%, και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας ανήλθε στο 172,2%.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 1,7% και διαμορφώθηκαν στα 2,55 δισ. ευρώ, παρά τη μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που συμπίεσε το καθαρό περιθώριο επιτοκίου στο 2,48%. Σημαντική ήταν η συμβολή των εσόδων από αμοιβές και προμήθειες, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 15,7% και ανήλθαν σε 770 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων διαχείρισης περιουσίας και ασφαλιστικών εργασιών, μετά και την απόκτηση της CNP Cyprus Insurance. Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4% σε 3,37 δισ. ευρώ, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες κατέγραψαν άνοδο 17,4%, οδηγώντας τον δείκτη κόστους προς έσοδα στο 37,3%.

Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων συνέχισε να βελτιώνεται, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να μειώνεται στο 2,6% και τον δείκτη κάλυψης των NPEs να ενισχύεται στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 95,2%. Οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους υποχώρησαν κατά 3,6% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας το βελτιωμένο πιστωτικό προφίλ του Ομίλου. Παράλληλα, η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε ισχυρή, με τον δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) στο 20% και τον δείκτη CET1 στο 15,6%, σε pro forma βάση.

Η συνεισφορά των διεθνών δραστηριοτήτων παρέμεινε καθοριστική, καθώς τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 4,5% και ανήλθαν σε 741 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 52,5% της συνολικής κερδοφορίας. Ιδιαίτερα θετικές ήταν οι επιδόσεις στην Κύπρο και τη Βουλγαρία, όπου τα κέρδη κατέγραψαν περαιτέρω άνοδο.

Με βάση τις επιδόσεις αυτές, η Eurobank παρουσιάζει το νέο τριετές επιχειρηματικό πλάνο 2026-2028, στοχεύοντας απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 17% το 2028 και μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή της τάξης του 10%. Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση της σωρευτικής διανομής κερδών κατά περίπου 50% σε σχέση με την περίοδο 2023-2025, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική δέσμευση του Ομίλου για ενίσχυση της αξίας προς τους μετόχους, σε ένα περιβάλλον σταθερότερων επιτοκίων και διατηρήσιμης ανάπτυξης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας δήλωσε σχετικά: «Το 2025, ξεπεράσαμε όλους τους στόχους που είχαμε θέσει για το έτος, επιτυγχάνοντας ισχυρή οργανική ανάπτυξη σε δάνεια, καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση. Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 5,3 δισ. ευρώ, οι καταθέσεις άνω των 4 δισ. ευρώ, και τα κεφάλαια υπό διαχείριση κατά 30%. Οι στρατηγικές μας πρωτοβουλίες μας είχαν αξιοσημείωτο αποτύπωμα: ενισχύσαμε τη θέση μας στην Κύπρο μέσω της νομικής συγχώνευσης των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών μας. Περαιτέρω, η απόκτηση της Eurolife ενδυναμώνει τις δραστηριότητες μας στην Ελλάδα.

Οι κινήσεις αυτές συνάδουν πλήρως με τη στρατηγική μας για διαφοροποίηση των εσόδων μας τόσο γεωγραφικά, όσο και ανά δραστηριότητα στους τομείς της τραπεζικής, των ασφαλειών και της διαχείρισης περιουσίας. Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,37 ευρώ, εκ των οποίων τα μισά περίπου προήλθαν από τις δραστηριότητές μας εκτός Ελλάδος. Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκε στο 16%, υπερβαίνοντας τις αρχικές μας εκτιμήσεις. Τέλος, διανέμουμε στους μετόχους μας το 55% των κερδών. Τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα μας επιτρέπουν να αναλάβουμε πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Επεκτείνουμε την πρωτοβουλία μας για το Δημογραφικό, ενισχύουμε τον κορυφαίο επιταχυντή νεοφυών επιχειρήσεων EGG και συνεισφέρουμε σημαντικά στην ανακαίνιση των δημόσιων σχολείων στην Ελλάδα.

Επιπλέον, προβαίνουμε σε κοινωνικές δράσεις σε Βουλγαρία και Κύπρο. Είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τις προοπτικές του περιφερειακού τραπεζικού μας μοντέλου, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στο 3-ετές επιχειρηματικό μας πλάνο για το 2026-2028. Στους παράγοντες ανάπτυξης εργασιών περιλαμβάνονται η πιστωτική επέκταση κατά περίπου 8% ετησίως, η περαιτέρω αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων, οι συνέργειες από την ισχυρή μας παρουσία στην Κύπρο, οι προοπτικές που προκύπτουν από την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη και η εξαγορά της Eurolife. Αναμένουμε μια μέση ετήσια αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή κατά 10% και τον δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων να ενισχύεται σε 17% έως το 2028. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους μας για τη δέσμευση τους και την ομαδική τους εργασία, τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη τους και τους μετόχους μας για την διαχρονική υποστήριξή τους.»