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Η ΕΛΑΣ κατέρριψε το αφήγημα της κυβέρνησης περί success story, απαντώντας ανά τομέα σε όλα όσα ισχυρίζεται. Στη συνέντευξη Τύπου έδωσαν το «παρών», Θεώνη Κουφονικολάκου, Φραγκίσκος Κουτεντάκης και Διονύσης Τεμπονέρας.

«Διαφθορά και στασιμότητα ή εντιμότητα και πρόοδος;», είναι το ερώτημα που θέτει η ΕΛΑΣ, αποδομόντας το αφήγημα Μητσοτάκη περί success story, όπως αυτό καταγράφηκε στο εβδομαδιαίο μήνυμά του, την περασμένη εβδομάδα, κάνοντας τον συνολικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράραξη πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου στο κτήριο της ΕΣΗΕΑ, με τίτλο: «Η επταετία Μητσοτάκη - Εφτά χρόνια ψέματα, χαμένες ευκαιρίες, διαφθορά», όπου το «παρών» έδωσαν η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Θεώνη Κουφονικολάκου, ο Τομεάρχης Οικονομικών, Φραγκίσκος Κουτεντάκης και ο Τομεάρχης Εργασίας, Διονύσης Τεμπονέρας.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου η ΕΛΑΣ απάντησε ανά τομέα σε όσα ισχυρίζεται η κυβέρνηση και αναφέρθηκε και δεκάδες σκάνδαλα που σημειώθηκαν την περίοδο της διακυβέρνησής της, με τον Διονύση Τεμπονέρα να υποστηρίζει: «Δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης».

Αναλυτικά:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — Η ανάπτυξη που δεν φτάνει στην τσέπη

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τι λέει η κυβέρνηση: «Μειώσαμε το χρέος 63 μονάδες, το κατά κεφαλήν εισόδημα αυξήθηκε 36,5%, οι επενδύσεις διπλασιάστηκαν.»

Τι ισχύει: Το τέχνασμα είναι διπλό. Πρώτον, συγκρίνουν με το 2020 — τη χρονιά της πανδημίας — αντί για το 2019 που παρέλαβαν. Δεύτερον, μετρούν με τον πληθωρισμό μέσα: όταν όλα ακριβαίνουν, όλα «μεγαλώνουν» στα χαρτιά. Σε ευρώ, η χώρα χρωστάει σήμερα περισσότερα από όσα παρέλαβαν. Και η «έκρηξη επενδύσεων» είναι κατά το ήμισυ αγορές σπιτιών, εξοπλιστικά και ευρωπαϊκό χρήμα — όχι εργοστάσια και τεχνολογία.

Ο ισχυρισμός: «Χρέος: −63 μονάδες (209,4% → 146,1%)»

Η πραγματικότητα: Με βάση το 2019: −37 μονάδες. Σε ευρώ: 339 δισ. (2019) → 363 δισ. (2025) — χρωστάμε περισσότερα (Eurostat).

Ο ισχυρισμός: «Κατά κεφαλήν ΑΕΠ +36,5%»

Η πραγματικότητα: Χωρίς τον πληθωρισμό: +12,7% (17.210 → 19.400 €) — το 1/3 του ισχυρισμού.

Ο ισχυρισμός: «Εξαγωγές-ρεκόρ 98 δισ.»

Η πραγματικότητα: Εισαγωγές: 109 δισ. Χωρίς πληθωρισμό: εξαγωγές +8,7%, εισαγωγές +25%.

Ο ισχυρισμός: «ΑΕΠ +10,8%»

Η πραγματικότητα: ≈1,6% τον χρόνο — ενώ ήταν διαθέσιμα 60 δισ. ευρωπαϊκά (ΕΣΠΑ + Ταμείο Ανάκαμψης). Δαπανήθηκαν 35 δισ., το ΑΕΠ ανέβηκε μόλις 25 δισ.

Ο ισχυρισμός: «Επενδύσεις +106%»

Η πραγματικότητα: 16,9% του ΑΕΠ — προτελευταία θέση στην ΕΕ (μ.ο. 21%). Το 50,6% της αύξησης: κατοικίες + εξοπλιστικά + Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο ισχυρισμός: «5,22 εκατ. απασχολούμενοι - 563.000 θέσεις εργασίας»

Η πραγματικότητα: Eurostat: 4,3 εκατ. απασχολούμενοι (2025), 400.000 θέσεις εργασίας (από 2019).

Ο ισχυρισμός: «Ανάπτυξη για όλους 1»

Η πραγματικότητα: 2 εκατ. άνθρωποι (19,5% πληθυσμού) κάτω από το όριο φτώχειας. Από 1,9 εκατ. (18%) το 2025, +100.000 (ΕΛΣΤΑΤ).

Ο ισχυρισμός: «Ανάπτυξη για όλους 2»

Η πραγματικότητα: +2.762 νέοι εκατομμυριούχοι τον τελευταίο χρόνο, αύξηση μέσης περιουσίας 9%, μείωση διάμεσης περιουσίας 18% (UBS).

Ο ισχυρισμός: «Σταθερή μείωση φορολογικών βαρών για επιχειρήσεις και νοικοκυριά»

Η πραγματικότητα: Έσοδα ΦΠΑ 2025: +8,1 δισ. (1,2 μονάδες ΑΕΠ) σε σχέση με το 2019.

Έσοδα φόρων εισοδήματος και περιουσίας: +10,6 δισ. (2 μονάδες ΑΕΠ) σε σχέση με το 2019.

Η ουσία: Ανάκαμψη με ευρωπαϊκό χρήμα και φούσκα ακινήτων — όχι σύγκλιση με την Ευρώπη.

2. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ — Περισσότερες ώρες, ίδια αγοραστική δύναμη

Τι λέει η κυβέρνηση: «Ο μέσος μισθός αυξήθηκε 20%, ο κατώτατος 41,5%, δημιουργήσαμε 570.000 θέσεις, μειώσαμε την ανεργία στο μισό.»

Τι ισχύει: Ας δεχτούμε για μια στιγμή τους δικούς τους υπολογισμούς: μισθοί +20%, πληθωρισμός 19,8%. Αποτέλεσμα: μηδέν. Στα βασικά αγαθά — τρόφιμα, ρεύμα, ενοίκιο — η ακρίβεια ξεπέρασε το 37%, άρα το πραγματικό αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Και για την ανεργία: την ίδια ακριβώς μείωση την είχε πετύχει και η προηγούμενη κυβέρνηση, χωρίς τα δισεκατομμύρια ευρωπαϊκής στήριξης. Αυτό που δεν λένε ποτέ: είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη στις ώρες εργασίας.

Ο ισχυρισμός: «Ο μέσος μισθός αυξήθηκε 20%»

Η πραγματικότητα: Αύξηση μέσου μισθού πλήρους απασχόλησης 2019-24 12,4%. Αύξηση τιμών 2019-24 16,4%. Μείωση αγοραστικής δύναμης 4%.

2019: μέσος μισθός στην Ελλάδα 48,7% μέσου όρου ΕΕ, 83% πάνω από Βουλγαρία.

2024: 45% μέσου όρου ΕΕ, 17% πάνω από Βουλγαρία.

(Eurostat)

Ο ισχυρισμός: «Σύγχρονη αγορά εργασίας»

Η πραγματικότητα: 39,6 ώρες/εβδομάδα — πρώτη θέση στην ΕΕ (μ.ο. 35,9). Υπερωρίες: 1,7 → 6,1 εκατ. Νομοθέτησαν 6ήμερο και 13ωρο.

Ο ισχυρισμός: «Στηρίζουμε τους συνταξιούχους»

Η πραγματικότητα: Αυξήσεις 16,4% με πληθωρισμό 19,8%.

Η ουσία: Δουλεύουμε τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη — για την αγοραστική δύναμη του 2019.

3. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ — Το χρέος δεν έσβησε, άλλαξε χέρια

Τι λέει η κυβέρνηση: «Εξυγιάναμε τις τράπεζες: τα κόκκινα δάνεια έπεσαν στο 3,3%.»

Τι ισχύει: Τα δάνεια δεν εξαφανίστηκαν — μεταφέρθηκαν από τις τράπεζες στα funds και στους servicers, με εγγύηση μάλιστα του Δημοσίου. Ο πολίτης τα χρωστάει ακόμα, απλώς σε πιο σκληρό δανειστή. Και επειδή καταργήθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας, ο λογαριασμός έρχεται πλέον με τη μορφή πλειστηριασμού.

Ο ισχυρισμός: «Κόκκινα δάνεια: μόλις 3,3%»

Η πραγματικότητα: Σύνολο μη εξυπηρετούμενων δανείων: 82,6 δισ. — 5,7 στις τράπεζες, 76,9 στους servicers.

Ο ισχυρισμός: «Εξυγίανση»

Η πραγματικότητα: Το συνολικό ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε: 367 → 407,6 δισ. Οφειλές στον ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ αυξήθηκαν: +46% (35,4 → 51,8 δισ.).

Ο ισχυρισμός: «Δεύτερη ευκαιρία»

Η πραγματικότητα: Οι πλειστηριασμοί αυξήθηκαν: 29.100 → 67.309 (+131%). Σωρευτικά 2020-2026: 300.000. Αναστολές για ευάλωτους: 560.

Ο ισχυρισμός: «Ο εξωδικαστικός δουλεύει»

Η πραγματικότητα: Αιτήματα για δάνεια: 42 δισ. Ρυθμίσεις δανείων: 5 δισ.

— ν.4738/2020: καταργήθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας.

Η ουσία: «Εξυγίανση» σημαίνει ότι το χρέος σας το αγόρασε κάποιος που θα σας βγάλει το σπίτι στο σφυρί.

4. ΣΤΕΓΗ — Η ακριβότερη στέγη της Ευρώπης

Τι λέει η κυβέρνηση: «Δώσαμε 7 δισ. σε στεγαστικά προγράμματα — Σπίτι μου Ι και ΙΙ.»

Τι ισχύει: Σε μια αγορά με λίγα σπίτια, όταν μοιράζεις φθηνά δάνεια χωρίς να χτίζεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι ανεβάζεις τις τιμές. Αυτό ακριβώς έγινε. Η Ελλάδα είναι σήμερα η χώρα όπου η στέγη απορροφά το μεγαλύτερο κομμάτι του εισοδήματος σε όλη την Ευρώπη — και για τα φτωχότερα νοικοκυριά, πάνω από το μισό.

Ο ισχυρισμός: «Δώσαμε 7 δισ. σε στεγαστικά προγράμματα — Σπίτι μου Ι και ΙΙ.»

Η πραγματικότητα: Η στέγη απορροφά το 35,5% του εισοδήματος των νοικοκυριών στην Ελλάδα — η υψηλότερη επίδοση στην ΕΕ. Ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 19,2%.

Ο ισχυρισμός: «Στήριξη των πιο αδύναμων νοικοκυριών»

Η πραγματικότητα: Για τα φτωχά νοικοκυριά η στέγη απορροφά το 62,8% του εισοδήματος — επίσης η υψηλότερη επίδοση στην ΕΕ. Ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 36,9%.

Ο ισχυρισμός: «Βελτιώθηκε η στεγαστική κατάσταση»

Η πραγματικότητα: Τα νοικοκυριά με οφειλές στέγασης αυξήθηκαν από 31% (2010) σε 43% — η μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μέσος όρος της ΕΕ μειώθηκε από 12% σε 9%.

Ο ισχυρισμός: «Η αγορά κατοικίας λειτουργεί καλύτερα»

Η πραγματικότητα: Οι τιμές κατοικιών ως προς το εισόδημα αυξήθηκαν κατά 26,7% την περίοδο 2019-2025.

Η ιδιοκατοίκηση μειώθηκε από 75,4% σε 69,4% — ιστορικό χαμηλό, έναντι 68,4% στην ΕΕ.

Και το 30-35% του πληθυσμού — πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι — δεν έχει δικό του σπίτι.

Η ουσία: Τα «μέτρα» τους φούσκωσαν τη ζήτηση χωρίς να χτίσουν τίποτα — και οι τιμές πήραν φωτιά.

5. ΥΓΕΙΑ — Όποιος δεν έχει, δεν εξετάζεται

Τι λέει η κυβέρνηση: Για την Υγεία ο απολογισμός μιλά ελάχιστα. Και υπάρχει λόγος.

Τι ισχύει: Το κράτος πάγωσε τη δαπάνη για τη δημόσια υγεία στο ίδιο ακριβώς ποσοστό επί επτά χρόνια — πολύ κάτω από την Ευρώπη και κάτω κι από την Ελλάδα του 2010. Τη διαφορά την πληρώνει ο πολίτης από την τσέπη του. Και όποιος δεν μπορεί, απλώς δεν εξετάζεται: σε αυτόν τον δείκτη είμαστε με διαφορά πρώτοι στην Ευρώπη.

Ο ισχυρισμός: «Η κατάσταση στην Υγεία βελτιώνεται.»

Η πραγματικότητα: Οι πολίτες που δεν μπορούν να κάνουν αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις λόγω κόστους αυξήθηκαν από 7,5% το 2019 σε 8,8% σήμερα — η Ελλάδα βρίσκεται στην 1η θέση στην ΕΕ, με ποσοστό πενταπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Ο ισχυρισμός: «Ενισχύουμε τη δημόσια Υγεία.»

Η πραγματικότητα: Η δημόσια δαπάνη για την Υγεία παραμένει καθηλωμένη στο 5,7% του ΑΕΠ επί επτά χρόνια, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 7,4%.

Ο ισχυρισμός: «Αποτελεσματικό σύστημα υγείας.»

Η πραγματικότητα: Την περίοδο 2020-2022 η Ελλάδα κατέγραψε 3.360 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων, έναντι 2.270 κατά μέσο όρο στην ΕΕ — την τρίτη υψηλότερη θνησιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ουσία: Πάγωσαν τη δημόσια δαπάνη — και έβαλαν την τσέπη του πολίτη να πληρώνει τη διαφορά.

6. ΠΑΙΔΕΙΑ — Δεν μετράει πόσο καλός είσαι, αλλά πόσα πληρώνεις

Τι λέει η κυβέρνηση: «Ανακαινίζουμε 2.000+ σχολεία, ιδρύσαμε χιλιάδες Τμήματα Ένταξης, εκσυγχρονίσαμε το σχολείο.»

Τι ισχύει: Τα ανακαινισμένα σχολεία είναι 431 — το λέει το ίδιο το Υπουργείο. Τα Τμήματα Ένταξης ιδρύθηκαν αλλά δεν στελεχώθηκαν όλα, και ταυτόχρονα κόπηκε η στήριξη σε χιλιάδες παιδιά που τη δικαιούνται, ενώ νομοθετήθηκε (2025) όπου λειτουργεί Τμήμα Ένταξης δεν μειώνεται ο αριθμός μαθητών/τριών. Με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής μένουν χιλιάδες θέσεις κενές στα δημόσια πανεπιστήμια — ενώ τα ιδιωτικά γράφουν φοιτητές χωρίς αντίστοιχους περιορισμούς. Και τον λογαριασμό της «δωρεάν» παιδείας τον πληρώνει η οικογένεια, στα φροντιστήρια.

Ο ισχυρισμός: «2.000+ σχολεία»

Η πραγματικότητα: Ολοκληρωμένα: 431 (ανακοίνωση ΥΠΑΙΘΑ 15/6/26) — με χρήματα των 4 συστημικών τραπεζών.

Ο ισχυρισμός: «Στήριξη ειδικής αγωγής»

Η πραγματικότητα: 31.000 παιδιά με έγκριση Παράλληλης Στήριξης — προσλήψεις ούτε οι μισές.

Ο ισχυρισμός: «Σύγχρονο σχολείο»

Η πραγματικότητα: Επαναφορά στους 25 μαθητές/τμήμα — ενώ οι εγγραφές στην Α΄ Δημοτικού είναι −40% από το 2010-11.

Ο ισχυρισμός: «Ελεύθερη πρόσβαση στις σπουδές»

Η πραγματικότητα: ΕΒΕ: ~10.000 κενές θέσεις στα δημόσια ΑΕΙ — τα ιδιωτικά χωρίς αντίστοιχους περιορισμούς.

Ο ισχυρισμός: «Δωρεάν παιδεία»

Η πραγματικότητα: Δαπάνη οικογενειών: 1,6 δισ./έτος (0,9 δισ. φροντιστήρια-ιδιαίτερα), +35,5% σε μια διετία (ΑΑΔΕ).

Ο ισχυρισμός: «Επενδύουμε στην έρευνα»

Η πραγματικότητα: −72 εκ. από απένταξη δράσης για νέους ερευνητές· ΕΛΙΔΕΚ: 143 εκατ. «στον αέρα»· −20.000 αιτήσεις εκπαιδευτικών στον ΑΣΕΠ.

Η ουσία: Έχτισαν ένα σχολείο δύο ταχυτήτων — και η ταχύτητα καθορίζεται από το πορτοφόλι.

7. ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ — Το «φθηνό ρεύμα» που πληρώνουμε ακριβά

Τι λέει η κυβέρνηση: «Τα τιμολόγια είναι 21% φθηνότερα από την Ευρώπη. Λύσαμε το πρόβλημα της χονδρικής. Πράσινη πρωτοπορία με 51% ΑΠΕ.»

Τι ισχύει: Το «−21%» είναι υποχώρηση: στο τέλος του 2019 ήμασταν στο −26% και −28% από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και ο λογαριασμός δεν πληρώνεται σε ποσοστά αλλά σε ευρώ: το ρεύμα ακρίβυνε 50,6%. Αν δεις το πραγματικό βάρος σε σχέση με το εισόδημά μας, είμαστε η 4η ακριβότερη χώρα της Ευρώπης. Κι ενώ οι ΑΠΕ αυξήθηκαν, το όφελος δεν έφτασε ποτέ στον καταναλωτή — έφτασε στα μερίσματα.

Ο ισχυρισμός: «Τιμολόγια −21% από την ΕΕ»

Η πραγματικότητα: Τέλος 2019: −26% και −28%. Σε ευρώ: λιανική τιμή 155,1 → 233,6 €/MWh = +50,6% (2025).

Ο ισχυρισμός: «Φθηνή ενέργεια»

Η πραγματικότητα: Καθαρό κόστος ενέργειας: +11% πάνω από την ΕΕ· σε αγοραστική δύναμη +40% — 4η ακριβότερη χώρα.

Ο ισχυρισμός: «Λύσαμε τη χονδρική του 2019»

Η πραγματικότητα: 63,8 → 104 €/MWh = +62,5%. Απόκλιση-ρεκόρ από την ΕΕ την περίοδο 2021-2023, έως 90 €/MWh.

Ο ισχυρισμός: «Στηρίζουμε τα νοικοκυριά»

Η πραγματικότητα: Ενεργειακή φτώχεια: 19,0% — 1η θέση στην ΕΕ (μ.ο. 9,2%). Η Βουλγαρία βελτιώθηκε 11 μονάδες, εμείς χειροτερέψαμε.

Ο ισχυρισμός: «Πράσινη πρωτοπορία»

Η πραγματικότητα: ΑΠΕ 51,25% — αλλά πληρώνουμε ρεύμα +50,6%. ΔΕΗ: κεφαλαιοποίηση 700 εκ. → 8 δισ.

2 TWh πράσινου ρεύματος χάθηκαν λόγω έλλειψης αποθήκευσης το 2025, ή 7% της παραγωγής ΑΠΕ — διπλάσιες σε σχέση με το 2024.

Αποθήκευση: 0,7 GW έναντι 3,7 GW της Πορτογαλίας.

Ο ισχυρισμός: «Ενεργειακή ασφάλεια»

Η πραγματικότητα: Ενεργειακή ανεξαρτησία 6% — η χειρότερη στην ΕΕ-27 (ΙΕΑ). Απόκλιση από την ΕΕ: −24% → −48%.

Ο ισχυρισμός: «Περιβαλλοντική πολιτική»

Η πραγματικότητα: Ανακύκλωση 17-18% έναντι 50% στην ΕΕ. Προειδοποιητική επιστολή της Κομισιόν για την ατμοσφαιρική ρύπανση (3/2026).

Η ουσία: Περισσότερες ΑΠΕ και ακριβότερο ρεύμα δεν πάνε μαζί — εκτός αν κάποιος κερδίζει από τη διαφορά. Καθυστέρηση αποθήκευσης = περισσότερο φυσικό αέριο = υψηλότερες τιμές.

8. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ — Όταν καίγεται η χώρα και «μαγειρεύονται» τα νούμερα

Τι λέει η κυβέρνηση: «Μείωση καμένων εκτάσεων 25,6%.»

Τι ισχύει: Συγκρίνουν μία χρονιά με την επόμενη — σε ένα φαινόμενο που αλλάζει δραματικά από έτος σε έτος. Η σοβαρή σύγκριση γίνεται σε τριετίες. Και εκεί η εικόνα είναι συντριπτική: εξαπλασιασμός. Η Πορτογαλία, με το ίδιο κλίμα και τις ίδιες πιέσεις, τα μείωσε.

Ο ισχυρισμός: «Μείωση καμένων εκτάσεων 25,6%.»

Η πραγματικότητα: Καμένες εκτάσεις (τριετίες, EFFIS):

2017-2019: 428.140 στρέμματα.

2023-2025: 2.641.320 στρέμματα (+519%).

Ο ισχυρισμός: «Η Ελλάδα τα πηγαίνει καλύτερα από τις άλλες μεσογειακές χώρες.»

Η πραγματικότητα:

Ισπανία (ίδια σύγκριση): +155%.

Τουρκία (ίδια σύγκριση): +81%.

Ιταλία (ίδια σύγκριση): +16%.

Πορτογαλία (ίδια σύγκριση): −27%.

Ο ισχυρισμός: «Αποτελεσματική διαχείριση της πολιτικής προστασίας.»

Η πραγματικότητα: Στο αρμόδιο υπουργείο καταγράφηκαν 47 εκατ. ευρώ σε απευθείας αναθέσεις επί υπουργίας Βασίλη Κικίλια.

Η ουσία: Δεν φταίει μόνο το κλίμα — το κλίμα άλλαξε για όλη τη Μεσόγειο. Φταίει και η πολιτική.

9. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ — Την απάτη την έκαναν λίγοι, την πληρώνουν όλοι

Τι λέει η κυβέρνηση: «Ενισχύσεις-ρεκόρ 3,82 δισ. — ο πρωτογενής τομέας στο 4,5% του ΑΕΠ.»

Τι ισχύει: Οι ενισχύσεις, μετρημένες σωστά — ως ποσοστό της αξίας της παραγωγής — μειώθηκαν, εξαιτίας του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Και το «4,5%» δεν επιβεβαιώνεται από κανέναν διεθνή οργανισμό. Το χειρότερο: επειδή κάποιοι έπαιρναν επιδοτήσεις για βοσκοτόπια που δεν είχαν δει ποτέ, η Κομισιόν κόβει οριζόντια από όλους — και τον λογαριασμό τον πληρώνει ο αγρότης που δεν έφταιξε.

Ο ισχυρισμός: «Ενισχύσεις-ρεκόρ 3,82 δισ.»

Η πραγματικότητα: Ως ποσοστό της αξίας παραγωγής: 20,2% έναντι 23,5% το 2019 — μείωση λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ισχυρισμός: «Πρωτογενής στο 4,5% του ΑΕΠ»

Η πραγματικότητα: Παγκόσμια Τράπεζα: 3,32% (2024) — ιστορικά χαμηλά.

Ο ισχυρισμός: «Μεμονωμένες παρατυπίες»

Η πραγματικότητα: 324 λήπτες / ζημία 19,6 εκατ.· οριζόντια διόρθωση 5% (10% στους νέους αγρότες)· −415 εκατ.· συνολική απαίτηση 670 εκατ.· ρίσκο έως 1 δισ.

Ο ισχυρισμός: «Στηρίζουμε την ύπαιθρο»

Η πραγματικότητα: Απασχόληση −10%, καλλιεργούμενες εκτάσεις −18,8%.

Η ουσία: Οι επιδοτήσεις έγιναν αντικείμενο απάτης — και τη «διόρθωση» την πληρώνουν όλοι οι αγρότες, με την ύπαιθρο να αδειάζει.

10. ΘΕΣΜΟΙ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — Το «επιτελικό κράτος» μετρήθηκε

Τι λέει η κυβέρνηση: «Χτίσαμε επιτελικό κράτος και ψηφιακή διαφάνεια.»

Τι ισχύει: Οι διεθνείς οργανισμοί που αξιολογούν την ποιότητα του κράτους — όχι εμείς — κατατάσσουν την Ελλάδα σταθερά τελευταία ή προτελευταία στην Ευρώπη. Και η πρώτη πράξη του «επιτελικού κράτους», τον Ιούλιο του 2019, ήταν να βάλει ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ και ΕΥΠ κάτω από τον Πρωθυπουργό.

Ο ισχυρισμός: «Επιτελικό κράτος και ψηφιακή διαφάνεια.»

Η πραγματικότητα: Ελευθερία Τύπου (RSF): 86η παγκοσμίως — τελευταία στην ΕΕ.

Ο ισχυρισμός: «Ισχυρό κράτος δικαίου.»

Η πραγματικότητα: Κράτος Δικαίου (World Justice Project): 29η θέση σε 31 χώρες (ΕΕ/ΕΖΕΣ/Β. Αμερική).

Ο ισχυρισμός: «Πάταξη της διαφθοράς.»

Η πραγματικότητα: Διαφθορά (Transparency International): 21η θέση στην ΕΕ, 56η παγκοσμίως.

Ο ισχυρισμός: «Οι πολίτες εμπιστεύονται την κυβέρνηση.»

Η πραγματικότητα: Εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση (ΟΟΣΑ): 24%.

Ο ισχυρισμός: «Καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες.»

Η πραγματικότητα: Ίση μεταχείριση από τις δημόσιες υπηρεσίες (ΟΟΣΑ): 35%.

Ο ισχυρισμός: «Αποτελεσματική δημόσια διοίκηση.»

Η πραγματικότητα: Δαπάνη για ιδιώτες συμβούλους: 7,2 εκατ. ευρώ (2019) → 600 εκατ. ευρώ (2025).

Ο ισχυρισμός: «Ανεξάρτητοι δημόσιοι θεσμοί.»

Η πραγματικότητα: ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ και ΕΥΠ υπάγονται στον Πρωθυπουργό από τον Ιούλιο του 2019.

Ο ισχυρισμός: «Ισχυρή ποιότητα Δημοκρατίας.»

Η πραγματικότητα: Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (7/2/2024) που «εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τις απειλές στη Δημοκρατία, το Κράτος Δικαίου και τα Θεμελιώδη Δικαιώματα» στην Ελλάδα.

Υποβάθμιση της χώρας από την κατηγορία της «Φιλελεύθερης Δημοκρατίας» στην κατηγορία της «Εκλογικής Δημοκρατίας» από το 2019, σύμφωνα με το Ινστιτούτο V-Dem.

Η ουσία: Δεν το λέμε εμείς — το μετρούν οι διεθνείς θεσμοί: τελευταίοι στην ΕΕ στην ελευθερία του Τύπου.

11. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ — Πιο αργή για τον πολίτη, πιο «γρήγορη» στα χαρτιά

Τι λέει η κυβέρνηση: «Απόφαση σε 386 ημέρες, εκκαθάριση υποθέσεων 99%.»

Τι ισχύει: Το ευρωπαϊκό Justice Scoreboard μετράει 740 ημέρες — χειρότερα κι από το 2019. Το «θαύμα» φτιάχτηκε λογιστικά: μετέφεραν με νόμο χιλιάδες εύκολες υποθέσεις σε δικηγόρους και συμβολαιογράφους και τις μέτρησαν ως «ταχύτητα». Στο μεταξύ, οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για απάτη με ευρωπαϊκά κονδύλια στην Ελλάδα τετραπλασιάστηκαν.

Ο ισχυρισμός: «Απόφαση σε 386 ημέρες»

Η πραγματικότητα: EU Justice Scoreboard: 740 ημέρες (2019: 640).

Ο ισχυρισμός: «Εκκαθάριση 99%»

Η πραγματικότητα: 86% — όσο ακριβώς και το 2019.

Ο ισχυρισμός: «Οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν δείχνουν πρόβλημα.»

Η πραγματικότητα:

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Ελλάδα

2022: 41 ενεργές υποθέσεις – Εκτιμώμενη ζημία 404,6 εκατ. ευρώ.

2025: 175 ενεργές υποθέσεις – Εκτιμώμενη ζημία 2,68 δισ. ευρώ.

Η ουσία: Η δικαιοσύνη του πολίτη έγινε πιο αργή — οι δικογραφίες για τα ευρωπαϊκά κονδύλια πολλαπλασιάζονται.

12. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ — Όταν ο ελεγχόμενος επιτίθεται στον ελεγκτή

Τι λέει η κυβέρνηση: «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λειτουργεί με πολιτικές σκοπιμότητες, "σαλαμοποιεί" δικογραφίες, οι εισαγγελείς έχουν διετή θητεία.»

Τι ισχύει: Και τα τρία είναι ανακριβή — και εύκολα ελέγξιμα. Η EPPO είναι ανεξάρτητος θεσμός της ΕΕ στον οποίο η Ελλάδα μπήκε οικειοθελώς. Οτιδήποτε αφορά υπουργούς πηγαίνει στη Βουλή όχι από επιλογή της, αλλά επειδή το επιβάλλει το ελληνικό Σύνταγμα. Και η θητεία των εισαγγελέων είναι γραμμένη στον Κανονισμό: πέντε χρόνια.

Ο ισχυρισμός: «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λειτουργεί με πολιτικές σκοπιμότητες.»

Η πραγματικότητα: Η EPPO είναι ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός 2017/1939, άρθρο 6) και δεν δέχεται οδηγίες από κυβερνήσεις.

Ο ισχυρισμός: «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία "σαλαμοποιεί" τις δικογραφίες.»

Η πραγματικότητα: Η αποστολή υποθέσεων που αφορούν υπουργούς στη Βουλή αποτελεί υποχρέωση του άρθρου 86 του Συντάγματος και όχι επιλογή της EPPO.

Ο ισχυρισμός: «Οι εισαγγελείς της EPPO έχουν διετή θητεία.»

Η πραγματικότητα: Ο Κανονισμός 2017/1939 (άρθρο 17 §2) προβλέπει πενταετή θητεία.

Η ουσία: Όποιος πολεμά τον ελεγκτή αντί να λογοδοτεί για τα ελεγχόμενα, έχει ήδη ομολογήσει.

13. ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ — Ψηφιοποίησαν το γκισέ, όχι τη διακυβέρνηση

Τι λέει η κυβέρνηση: «2.255 υπηρεσίες στο gov.gr, 2,7 δισ. συναλλαγές.»

Τι ισχύει: Το gov.gr είναι υπαρκτό και χρήσιμο — αλλά είναι η βιτρίνα. Πίσω της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει μια χώρα που υπολείπεται στις ψηφιακές δεξιότητες, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και στις προηγμένες ψηφιακές υποδομές. Και τα ψηφιακά δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης μοιράστηκαν με τρόπο που ερευνούν σήμερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ο ισχυρισμός: «2.255 υπηρεσίες στο gov.gr, 2,7 δισ. συναλλαγές.»

Η πραγματικότητα: Βασικές ψηφιακές δεξιότητες: Ελλάδα 50,96% — ΕΕ 60,40%.

Ο ισχυρισμός: «Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην ψηφιακή οικονομία.»

Η πραγματικότητα: Ειδικοί ΤΠΕ στην απασχόληση: Ελλάδα 2,5% — ΕΕ 5,0%.

Ο ισχυρισμός: «Σύγχρονες ψηφιακές υποδομές.»

Η πραγματικότητα: Συνδέσεις 1 Gbps: Ελλάδα 0% — ΕΕ 26,97%.

Ο ισχυρισμός: «Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων.»

Η πραγματικότητα: Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν cloud: Ελλάδα 21,25% — ΕΕ 46,69%.

Ο ισχυρισμός: «Πρωτοπορία στην τεχνητή νοημοσύνη.»

Η πραγματικότητα: Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη: Ελλάδα 8,93% — ΕΕ 19,95%.

Ο ισχυρισμός: «Αποτελεσματική αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης.»

Η πραγματικότητα: 2,5 δισ. ευρώ σε 10 εταιρείες, μονοπροσφορά σε 101 από τους 110 διαγωνισμούς (έρευνα EPPO). Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτηρίζει το πρόγραμμα «χαμένη ευκαιρία».

Η ουσία: Ψηφιοποίησαν τις συναλλαγές. Η χώρα όμως υστερεί εκεί όπου κρίνεται η πραγματική ψηφιακή πρόοδος: στις ψηφιακές δεξιότητες, στις υποδομές, στην αξιοποίηση των δημόσιων δεδομένων και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας. Και τη διαχείριση των κονδυλίων την ερευνά η EPPO.

14. ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ — Ό,τι υπογράφεται δεν είναι παραδομένο

Τι λέει η κυβέρνηση: «2.000+ χιλιόμετρα δρόμων, νέα μεγάλα έργα παντού.»

Τι ισχύει: Λέμε καθαρά τι έγινε: Πάτρα-Πύργος σε κυκλοφορία (12/2025), Ε65 Λαμία-Ξυνιάδα (4/2024), Μετρό Θεσσαλονίκης (30/11/2024), περισσότερα λεωφορεία σε Αθήνα (+31,8%) και Θεσσαλονίκη (+108,3%). Αλλά ο απολογισμός βαφτίζει «έργο» και ό,τι απλώς υπογράφηκε ή δρομολογήθηκε — και σιωπά εκκωφαντικά για τον σιδηρόδρομο μετά τα Τέμπη.

Ο ισχυρισμός: «ΒΟΑΚ: το μεγάλο νέο έργο»

Η πραγματικότητα: Χάραξη και διαγωνισμός από το 2018-19 — φυσικό αντικείμενο: 15% (τέλος 2025).

Ο ισχυρισμός: «Ασφαλείς μεταφορές»

Η πραγματικότητα: Μετά τα Τέμπη: κανένας δείκτης σιδηροδρομικής ασφάλειας στον απολογισμό. Προειδοποιητική επιστολή της ΕΕ INFR(2024)2243.

Ο ισχυρισμός: «Οδική ασφάλεια»

Η πραγματικότητα: 64 νεκροί ανά εκατομμύριο κατοίκων — 3η χειρότερη επίδοση στην ΕΕ (μ.ο. 45), παρά τη μείωση από 688 σε 517 νεκρούς.

Ο ισχυρισμός: «2.000+ σχολεία»

Η πραγματικότητα: Ανακαινισμένα: 431 — στόχος 2.500.

Ο ισχυρισμός: «Συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις»

Η πραγματικότητα: Παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα αστικά λύματα.

Η ουσία: Αναγνωρίζουμε ό,τι παραδόθηκε — αλλά εργοτάξιο δεν σημαίνει έργο και υπογραφή δεν σημαίνει παράδοση.

15. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ — Ρεκόρ χωρίς σχέδιο

Τι λέει η κυβέρνηση: «Ρεκόρ 37,98 εκατ. επισκέπτες. Η Ελλάδα έγινε παγκόσμια δύναμη στον τουρισμό.»

Τι ισχύει: Οι αφίξεις αυξήθηκαν, αλλά η κυβέρνηση δεν παρουσίασε ποτέ ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Τουρισμού με σαφείς στόχους, χρονοδιάγραμμα και μετρήσιμους δείκτες. Η ανάπτυξη του τουρισμού στηρίχθηκε κυρίως στη διεθνή ανάκαμψη μετά την πανδημία, στην ανταγωνιστικότητα του ελληνικού προϊόντος και στις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα. Το κράτος ακολούθησε τις εξελίξεις αντί να τις σχεδιάσει.

Ο ισχυρισμός: «Ρεκόρ επισκεπτών»

Η πραγματικότητα: Δεν υπάρχει ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική Τουρισμού με συγκεκριμένους στόχους.

Ο ισχυρισμός: «Αναπτυσσόμενος κλάδος»

Η πραγματικότητα: Έντονη εποχικότητα, σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και χαμηλή παραγωγικότητα.

Ο ισχυρισμός: «Τουρισμός για όλους»

Η πραγματικότητα: Οι διακοπές γίνονται ολοένα και πιο δύσκολα προσβάσιμες για μεγάλο μέρος των Ελλήνων.

Ο ισχυρισμός: «Επενδύουμε στους προορισμούς»

Η πραγματικότητα: Υποδομές σε νερό, λιμάνια, διαχείριση απορριμμάτων και κυκλοφορία υστερούν σε πολλούς δημοφιλείς προορισμούς.

Ο ισχυρισμός: «Βιώσιμη ανάπτυξη»

Η πραγματικότητα: Δεν εφαρμόζεται ενιαίο σύστημα διαχείρισης προορισμών ούτε παρακολουθείται η φέρουσα ικανότητα.

Η ουσία: Ο ελληνικός τουρισμός πέτυχε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πέτυχε και η τουριστική πολιτική. Η πραγματική επιτυχία στον κλάδο δεν μετριέται μόνο από τις αφίξεις και τα έσοδα. Μετριέται από την ποιότητα των υποδομών, την ανθεκτικότητα των προορισμών, τις αμοιβές των εργαζομένων, τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης και τη δυνατότητα των ίδιων των Ελλήνων να απολαμβάνουν τον τουρισμό στη χώρα τους.

16. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ — Η «αποτροπή» που μετέφερε το πρόβλημα

Τι λέει η κυβέρνηση: «Μειώσαμε τις ροές 36%, αδειάσαμε τις δομές, αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική.»

Τι ισχύει: Οι ροές δεν μειώθηκαν — άλλαξαν δρόμο και χτύπησαν την Κρήτη, που δεν έχει καμία δομή υποδοχής. Οι επιστροφές, το «κλειδί» της πολιτικής τους, μειώνονται χρόνο με τον χρόνο. Και οι άνθρωποι που φτάνουν δεν είναι «εισβολή»: πάνω από 7 στους 10 αναγνωρίζονται επίσημα ως δικαιούχοι προστασίας.

Ο ισχυρισμός: «Μειώσαμε τις ροές 36%»

Η πραγματικότητα: Στην Κρήτη καταγράφηκαν 7.124 αφίξεις έως τα μέσα του 2025, έναντι 4.820 σε όλο το 2024 — χωρίς δομή υποδοχής.

Ο ισχυρισμός: «Αποτελεσματικές επιστροφές»

Η πραγματικότητα: Οι επιστροφές μειώθηκαν από 12.744 το 2018 σε 5.865 το 2024 — τα δύο τρίτα αφορούν Αλβανία και Γεωργία.

Ο ισχυρισμός: «Ανεξέλεγκτες ροές»

Η πραγματικότητα: Ποσοστό αναγνώρισης ασύλου 70,6% (Αφγανιστάν 99,8%, Σουδάν 99,4%).

Ο ισχυρισμός: «Ανθρώπινη διαχείριση»

Η πραγματικότητα: Η κράτηση σε αστυνομικά τμήματα αυξήθηκε κατά 44% (2025). Μαλακάσα – Σιντική: 11,3 εκατ. ευρώ χωρίς διαγωνισμό — περίπου 15 φορές ακριβότερα (έρευνα EPPO).

Η ουσία: Η «αποτροπή» δεν έλυσε το πρόβλημα — το μετέφερε στην Κρήτη και στα κρατητήρια.

17. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ — 70 δισεκατομμύρια χωρίς σύγκλιση

Τι λέει η κυβέρνηση: «Πρωτοφανείς πόροι στην περιφέρεια.»

Τι ισχύει: Οι πόροι ήταν όντως πρωτοφανείς — πάνω από 70 δισεκατομμύρια. Το αποτέλεσμα όμως δεν ήρθε: χώρες που ξεκίνησαν πίσω μας μάς προσπέρασαν, και μέσα στην ίδια τη χώρα το χάσμα κέντρου-περιφέρειας έγινε άβυσσος. Η απάντησή τους; Ακόμα περισσότερος συγκεντρωτισμός: σχεδιάζουν να καταργήσουν τα Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Ο ισχυρισμός: «Πρωτοφανείς πόροι»

Η πραγματικότητα: Πάνω από 70 δισ. ευρώ (ΚΑΠ ~20 + ΕΣΠΑ ~20 + Ταμείο Ανάκαμψης ~32). ΑΕΠ ανά κάτοικο: 68% του μέσου όρου της ΕΕ — Ρουμανία, Πολωνία και Κροατία περίπου 80%.

Ο ισχυρισμός: «Ισόρροπη ανάπτυξη»

Η πραγματικότητα: Αττική: 96% του μέσου όρου της ΕΕ. Βόρειο Αιγαίο: 42% του μέσου όρου της ΕΕ. Χάσμα άνω των 50 ποσοστιαίων μονάδων.

Ο ισχυρισμός: «Ενίσχυση της αυτοδιοίκησης»

Η πραγματικότητα: Σχέδιο κατάργησης των Περιφερειακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2028-2034 και μεταφορά όλων των πόρων σε έναν Εθνικό Φάκελο.

Ο ισχυρισμός: «Διαφάνεια»

Η πραγματικότητα: Η πλατφόρμα deiktesota διαθέτει πλήρη στοιχεία μόνο για 18 από τους 332 δήμους.

Η ουσία: Το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ τα λεφτά — ήταν και είναι οι θεσμοί που τα διαχειρίζονται.

18. ΑΜΥΝΑ — Ίδιο έργο, 3,36 φορές ακριβότερα

Τι λέει η κυβέρνηση: «Θωρακίζουμε τη χώρα.»

Τι ισχύει: Η εθνική άμυνα δεν σηκώνει μικροπολιτική — σηκώνει όμως λογοδοσία για το δημόσιο χρήμα. Για την ίδια ακριβώς αναβάθμιση των 38 F-16 Block 50, η χώρα είχε συμφωνήσει το 2017 ένα κόστος· το 2026 υπέγραψαν το ίδιο έργο σε τριπλάσια και πλέον τιμή — για αεροσκάφη που ήρθαν το 1997 και θα παραδοθούν αναβαθμισμένα το 2033-34.

Ο ισχυρισμός: «Θωρακίζουμε τη χώρα.»

Η πραγματικότητα: Η αναβάθμιση των 38 F-16 Block 50 είχε συμφωνηθεί το 2017 με κόστος 353 εκατ. δολάρια.

Ο ισχυρισμός: «Αποτελεσματική διαχείριση των εξοπλιστικών.»

Η πραγματικότητα: Η συμφωνία του 2026 για το ίδιο έργο ανέρχεται σε 1,050 δισ. ευρώ (1,186 δισ. δολάρια).

Ο ισχυρισμός: «Ορθολογική αξιοποίηση των πόρων.»

Η πραγματικότητα: Το ίδιο πρόγραμμα κοστίζει 3,36 φορές περισσότερο σε σχέση με τη συμφωνία του 2017.

Η ουσία: Τριπλάσιο τίμημα, εννέα χρόνια αργότερα, λιγότερα χρόνια χρήσης.

19. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ — Λεφτά στη βιτρίνα, ρωγμές στη στέγη

Τι λέει η κυβέρνηση: «Συλλήψεις +169% — πατάξαμε την οπαδική βία. Δαπάνες +112%.»

Τι ισχύει: Όταν οι συλλήψεις αυξάνονται 169%, αυτό δείχνει ότι η βία επιμένει — όχι ότι νικήθηκε. Τρεις νεκροί μέσα σε αυτή την περίοδο και δεκάδες τραυματίες σε περιστατικά επιθέσεων ανά την Επικράτεια. Τα χρήματα πήγαν κυρίως σε επαγγελματικές ομάδες και βιτρίνες, την ώρα που το μεγαλύτερο στάδιο της χώρας έκλεισε γιατί κινδύνευε να πέσει η στέγη του.

Ο ισχυρισμός: «Πατάξαμε τη βία (+169% συλλήψεις)»

Η πραγματικότητα: Η βία επιμένει: Άλκης Καμπανός, Μιχάλης Κατσούρης, Γιώργος Λυγγερίδης. Δεκάδες περιστατικά οργανωμένων επιθέσεων ανά την Επικράτεια.

Ο ισχυρισμός: «Δαπάνες +112% (635 εκατ.)»

Η πραγματικότητα: Ανισοκατανομή χρηματοδότησης. Μερικές δεκάδες ομάδες των επαγγελματικών πρωταθλημάτων λαμβάνουν — από τη φορολογία των κερδών των παικτών του στοιχήματος — περίπου όσα και τα περισσότερα από 6.000 σωματεία ερασιτεχνικού αθλητισμού.

Ο ισχυρισμός: «Αναβαθμισμένες υποδομές»

Η πραγματικότητα: Λουκέτο στο ΟΑΚΑ για τη στέγη Καλατράβα. Μη ολοκλήρωση και παράδοση των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού, παρά το αιφνίδιο κλείσιμο και την κατεδάφιση του ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά.

Ο ισχυρισμός: «Εξυγίανση ομοσπονδιών»

Η πραγματικότητα: «Νόμος Αυγενάκη»: φωτογραφικές διατάξεις για θητείες, όρια ηλικίας και κωλύματα εκλογιμότητας.

Η ουσία: Επικοινωνιακή διαχείριση της βίας και των υποδομών — με τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ανεπάρκεια εθνικών αθλητικών εγκαταστάσεων μεγάλης και μεσαίας κλίμακας. «Ξαφνικός θάνατος» του ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά χωρίς την ολοκλήρωση και παράδοση των αντίστοιχων εγκαταστάσεων στο Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού.

20. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ — Βιτρίνα προς τα έξω, εγκατάλειψη προς τα μέσα

Τι λέει η κυβέρνηση: «Αναδείξαμε τον πολιτισμό, στηρίξαμε τους καλλιτέχνες με το Ταμείο Ανάκαμψης.»

Τι ισχύει: Από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης για τους καλλιτέχνες απορροφήθηκε ποσοστό που δεν χρειάζεται σχόλιο: 1,6%. Η επταετία σημαδεύτηκε από συγκρούσεις με ολόκληρο τον καλλιτεχνικό και επιστημονικό κόσμο — από την υπόθεση Λιγνάδη μέχρι το τσιμέντο στην Ακρόπολη.

Ο ισχυρισμός: «Στήριξη καλλιτεχνών από το Ταμείο Ανάκαμψης»

Η πραγματικότητα: Απορρόφηση 1,6%: 470.000 ευρώ από τα 28 εκατ. ευρώ — 27,5 εκατ. ευρώ αδιάθετα (ΠΟΘΑ).

Ο ισχυρισμός: «Αναβάθμιση θεσμών»

Η πραγματικότητα: Υπόθεση Λιγνάδη· Π.Δ. 85/2022: καλλιτεχνικά πτυχία σε κατάταξη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης· πέντε μεγάλα μουσεία μετατράπηκαν σε ΝΠΔΔ.

Ο ισχυρισμός: «Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς»

Η πραγματικότητα: Τσιμεντοστρώσεις στην Ακρόπολη χωρίς διαβούλευση· δανεισμός αρχαιοτήτων στο εξωτερικό έως 50 έτη.

Έξωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων από το κτίριο της οδού Ερμού 134, χώρο που είχε παραχωρηθεί από το 1982.

Η ουσία: Ο πολιτισμός ως βιτρίνα — οι άνθρωποι που τον φτιάχνουν, απ' έξω.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ — Η Ελλάδα του «success story» σε 12 αριθμούς

363 δισ. - Το δημόσιο χρέος σε ευρώ — υψηλότερο από το 2019.

4,52% - Η μεταβολή του πραγματικού μέσου μισθού από το 2019.

39,6 ώρες - Η περισσότερη εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

27,5% - Πληθυσμός κάτω από το όριο της φτώχειας.

1,5% - Πολίτες που δεν μπορούν να κάνουν αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις — 1η θέση στην ΕΕ.

+50,6% - Η αύξηση στη λιανική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

35,5% - Το ποσοστό του εισοδήματος που απορροφά η στέγη — 1η θέση στην ΕΕ.

300.000 - Πλειστηριασμοί σε έξι χρόνια.

1,6 δισ. - Όσα πληρώνουν οι οικογένειες κάθε χρόνο για φροντιστήρια.

+519% - Η αύξηση των καμένων εκτάσεων.

86η - Η θέση της Ελλάδας στην ελευθερία του Τύπου — τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2,68 δισ. - Η εκτιμώμενη ζημία στις υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

«Το κυβερνητικό «success story» δεν αντέχει απέναντι στην πραγματικότητα. Δεν το διαψεύδει ένα σύνθημα. Το διαψεύδει ο μισθός που τελειώνει πριν τελειώσει ο μήνας. Το διαψεύδει το ενοίκιο που έγινε απειλή. Το διαψεύδει το ράντζο, η λίστα αναμονής, το σχολείο που ζητά όλο και περισσότερα από την τσέπη της οικογένειας. Το διαψεύδουν οι αριθμοί — οι εθνικοί, οι ευρωπαϊκοί, οι επίσημοι.

Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη σκηνοθεσία επιτυχίας. Χρειάζεται σχέδιο πραγματικής σύγκλισης που προσφέρει εργασία που δεν εξαντλεί τον άνθρωπο αλλά του επιτρέπει να ζει. Που δίνει τη δυνατότητα για προσιτή στέγη, όχι αγορά-παγίδα. Δημόσια υγεία και παιδεία που δεν χωρίζουν τους πολίτες ανάλογα με το εισόδημά τους. Θεσμούς που λογοδοτούν, κανόνες που ισχύουν για όλους και διαφάνεια χωρίς εξαιρέσεις.

Γιατί η πρόοδος δεν είναι εικόνα σε παρουσίαση. Είναι η δυνατότητα μιας οικογένειας να σταθεί χωρίς φόβο. Είναι ο νέος άνθρωπος που μπορεί να μείνει στη χώρα του. Είναι ο ηλικιωμένος που δεν εγκαταλείπεται. Είναι ο εργαζόμενος που δεν ζει μόνιμα στο όριο. Είναι η βεβαιότητα ότι η ισχύς ελέγχεται και η αυθαιρεσία δεν προστατεύεται.

Αυτή είναι η πραγματική γραμμή διαχωρισμού: από τη μία, μια κυβέρνηση που μετρά την επιτυχία της σε δείκτες που επιλέγει η ίδια· από την άλλη, μια κοινωνία που ζητά να μετρηθεί επιτέλους η δική της ζωή.

Και αυτή τη φορά, η πραγματικότητα δεν μπορεί να κρυφτεί. Γιατί τη ζουν οι άνθρωποι, κάθε μέρα».

Δείτε εδώ το σχετικό PDF:

η_7ετία_των_χαμένων_ευκαιριών.