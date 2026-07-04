Έντονη κριτική ασκεί, με ανακοίνωσή του ο Τομέας Δικαιοσύνης της ΕΛΑΣ σχετικά με την πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργείων Μετανάστευσης και Δικαιοσύνης που αφορά τους αιτούντες διεθνή προστασία, κάνοντας λόγο για ένα πλαίσιο που –όπως υποστηρίζει– συνδέει τη διαχείριση κοινωνικών ζητημάτων με οικονομικά κίνητρα.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο ρόλος του δικηγόρου, όπως περιγράφεται στην εν λόγω ΚΥΑ, περιορίζεται σε μια διαδικασία «καθοδήγησης», χωρίς –κατά την κριτική αυτή– ουσιαστικό χαρακτήρα νομικής συμβουλευτικής ή εξατομικευμένης υποστήριξης προς τους αιτούντες άσυλο. Όπως αναφέρεται, η παρέμβαση του νομικού επαγγελματία φέρεται να εξαντλείται στην απλή παράθεση νομοθετικών διατάξεων και διαδικασιών, χωρίς ενεργή εμπλοκή στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περίπτωσης ή δυνατότητα ουσιαστικής επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για σύστημα επιβράβευσης, σύμφωνα με το οποίο, εφόσον η διαδικασία «καθοδήγησης» οδηγήσει σε οικειοθελή αποχώρηση του αιτούντος, προβλέπεται αμοιβή ύψους 250 ευρώ ως μορφή μπόνους για το αποτέλεσμα αυτό. Η ρύθμιση αυτή χαρακτηρίζεται στην ανακοίνωση ως προβληματική, καθώς –όπως υποστηρίζεται– συνδέει την αμοιβή με συγκεκριμένη έκβαση της διαδικασίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η πρόσφατα εκδοθείσα ΚΥΑ των Υπ. Μετανάστευσης και Δικαιοσύνης για τους αιτούντες διεθνή προστασία, εκπέμπει ένα αξιακό σύστημα, όπου η πολιτική διαχείριση των κοινωνικών προβλημάτων εξαρτάται από το οικονομικό αντάλλαγμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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- Το έργο του δικηγόρου περιγράφεται κυνικά ως «καθοδήγηση», ούτε καν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή έστω ενημέρωση επί των δικαιωμάτων και των δυνατοτήτων των αιτούντων.

- Το έργο του δικηγόρου περιορίζεται σε παράθεση διατάξεων και διαδικασιών χωρίς διάδραση με κάθε αιτούντα και την ατομική του περίπτωση ή και απάντηση σε σχετικές ερωτήσεις

- Εφ´όσον η «καθοδήγηση» στεφθεί με «επιτυχία» , ήτοι ο αιτών αποχωρήσει οικειοθελώς, ο δικηγόρος επιβραβεύεται με παροχή 250 € για τις «υπηρεσίες του» δίκην bonus για την ευόδωση της κυβερνητικής στόχευσης.

- Ο δικηγόρος υπόκειται σε αξιολόγηση από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπ. Μετανάστευσης, οι οποίοι δικαιούνται και να παρακολουθούν την διαδικασία κατά πλήρη παραβίαση της αρχής της εμπιστευτικότητας.

-Η Πολιτεία ζητάει από του δικηγόρους να συμπράξουν στο ιδιότυπο « κυνήγι κεφαλών» της Κυβέρνησης σε βάρος ευπαθών ομάδων πολιτών κατά παράβαση του θεσμικού τους ρόλου και του πυρήνα του λειτουργήματός τους , της αξιοπρέπειας και του νομικού πολιτισμού.



Χαιρετίζουμε την ομόφωνη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, στην οποία καταδικάζεται απερίφραστα το περιεχόμενο της ΚΥΑ.



Η ΕΛΑΣ θα καταργήσει την συγκριμένη ΚΥΑ την επομένη της ανάληψης της κυβέρνησης, με το βλέμμα πάντα στην οικοδόμηση ενός κράτους δικαίου με αξιοπρέπεια».