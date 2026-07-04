Τι αναφέρει το κόμμα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να εγγραφούν στην ψηφιακή πλατφόρμα myelas.gr, παρουσιάζοντας το μοντέλο λειτουργίας του κόμματος, το οποίο δίνει κεντρικό ρόλο στη συμμετοχή των μελών μέσω σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ., στόχος είναι η δημιουργία ενός ανοιχτού, δημοκρατικού κόμματος που βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με την κοινωνία, καταγράφει τις ανάγκες των πολιτών και επεξεργάζεται προτάσεις και λύσεις μέσα από συλλογικές διαδικασίες.

Το κόμμα αναφέρει ότι τα μέλη του θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ψηφιακές διαβουλεύσεις, να ενημερώνονται για τις πολιτικές πρωτοβουλίες, αλλά και να εκφράζουν την άποψή τους για σημαντικά ζητήματα μέσω ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων και άλλων διαδικασιών συμμετοχικής λήψης αποφάσεων.

Όπως επισημαίνεται, η ΕΛ.Α.Σ. επιδιώκει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής, υποστηρίζοντας ότι η δημοκρατική συμμετοχή δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στις εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά να αποτελεί μια διαρκή διαδικασία διαλόγου μεταξύ πολιτών και πολιτικής ηγεσίας.

Στο πλαίσιο αυτό, καλεί όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στις διαδικασίες του κόμματος να ακολουθήσουν τρία απλά βήματα μέσω της πλατφόρμας myelas.gr: εγγραφή, υπογραφή και απόκτηση της ιδιότητας του μέλους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/reel/1166868375644768}