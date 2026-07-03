«Υπάρχουν όμως και κυβερνήσεις που δεν εμποδίζουν τη δικαιοσύνη. Αυτό προφανώς τρέμει ο κος Μητσοτάκης.»

Στον απόηχο της σημερινής συνέντευξης του πρωθυπουργού η ΕΛΑΣ σχολιάζει ότι;«μετά τον πιστό αναλυτή δημοσκοπήσεων του Μαξίμου, έρχεται και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε διάστημα λίγων ημερών, σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Liberal, να δηλώσει ακριβώς τον ίδιο φόβο: Ότι στις επικείμενες εκλογές, ακόμη και αν είναι πρώτη η ΝΔ, μπορεί οι υπόλοιποι να «μαζευτούν για να τους βάλουν φυλακή».

Μέχρι πρότινος γνωρίζαμε ότι οι κυβερνήσεις ούτε βάζουν ούτε βγάζουν κανέναν από τη φυλακή. Αυτό το κάνουν οι δικαστές. Παράλληλα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη τονίζει ότι «οι κυβερνήσεις ενίοτε χειραγωγούν τη δικαιοσύνη, καλή ώρα, προκειμένου κάποιοι να μη λογοδοτήσουν σε αυτή. Συγκάλυψη ονομάζεται αυτό. Υπάρχουν όμως και κυβερνήσεις που δεν εμποδίζουν τη δικαιοσύνη. Αυτό προφανώς τρέμει ο κος Μητσοτάκης. Σε κάθε περίπτωση τον φόβο της φυλακής δεν τον έχουν όσοι είναι καθαροί.»