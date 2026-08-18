Οι πρώτοι πλειστηριασμοί έχουν προγραμματιστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ ακολουθούν νέες διαδικασίες στις 17 Σεπτεμβρίου, στις 4 και 11 Νοεμβρίου και στις 18 Νοεμβρίου.

Από τον Σεπτέμβριο ξεκινά νέο κύμα πλειστηριασμών ακινήτων για οφειλές προς το Δημόσιο, με την ΑΑΔΕ να έχει προγραμματίσει διαδικασίες που εκτείνονται έως και τον Νοέμβριο του 2026. Στη λίστα περιλαμβάνονται ακίνητα σε Αθήνα, Αττική, Μύκονο, Χανιά, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη και Δράμα, με τις τιμές πρώτης προσφοράς να φθάνουν έως τα 1,25 εκατ. ευρώ περίπου.

Οι πρώτοι πλειστηριασμοί έχουν προγραμματιστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ ακολουθούν νέες διαδικασίες στις 17 Σεπτεμβρίου, στις 4 και 11 Νοεμβρίου και στις 18 Νοεμβρίου. Με βάση την τιμή πρώτης προσφοράς, στην κορυφή της λίστας βρίσκεται πολυώροφο κτίριο στον Νέο Κόσμο της Αθήνας, ενώ ακολουθούν ακίνητα σε Κρήτη, Μύκονο, Μαρούσι, Μαγούλα και Χαλκιδική.

Η υψηλότερη τιμή πρώτης προσφοράς, στα 1,247 εκατ. ευρώ, αφορά οικόπεδο με πολυώροφο κτίριο στη συμβολή των οδών Λόυδ Τζωρτζ 26 και Φινλέυ, στον Νέο Κόσμο. Το οικόπεδο έχει επιφάνεια 183,60 τ.μ., ενώ το κτίριο περιλαμβάνει υπόγειο 167,85 τ.μ., ισόγειο 156,85 τ.μ., πρώτο και δεύτερο όροφο συνολικής επιφάνειας 204,39 τ.μ. και τρίτο και τέταρτο όροφο 181,89 τ.μ. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου 2026 στις 10:00.

Στα 595.200 ευρώ έχει οριστεί η πρώτη προσφορά για οικόπεδο με οικοδομή συνολικής έκτασης 3.931,29 τ.μ. στη συνοικία Πρινέ, στην Τοπική Κοινότητα Ροδοβανίου του Δήμου Κανδάνου-Σελίνου Χανίων. Ο πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 11 Νοεμβρίου. Στο ίδιο ακριβώς ποσό, των 595.200 ευρώ, εμφανίζεται και γεωτεμάχιο 876 τ.μ., με ΚΑΕΚ 500901304019/0/0, στη θέση «Λειβάδι» του Γαλατά Νέας Κυδωνίας.

Στη Μύκονο, αγροτεμάχιο 2.873,98 τ.μ. στη θέση Λειβάδι της Άνω Μεράς εμφανίζεται με τιμή πρώτης προσφοράς 553.000 ευρώ, ενώ με το ίδιο ποσό καταχωρίζεται και αγροτεμάχιο 5.852,98 τ.μ. στο Καλό Λειβάδι της Άνω Μεράς. Και οι δύο διαδικασίες έχουν προγραμματιστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου. Για τα ίδια ή αντίστοιχα ακίνητα υπάρχουν επίσης καταχωρίσεις με χαμηλότερη τιμή πρώτης προσφοράς, στις 59.000 ευρώ.

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Στα 454.000 ευρώ βγαίνει σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό οικόπεδο 460,02 τ.μ. με πρόχειρα κτίσματα στο Μαρούσι, στη θέση «Σωρός ή Ρουπάκι ή Άγιοι Ασώματοι ή Άγιοι Θεόδωροι», επί των οδών Καλτετζών και Δημητσάνας. Η ημερομηνία έχει οριστεί για τις 11 Νοεμβρίου.

Ακολουθεί ακίνητο στη Μαγούλα Αττικής με τιμή πρώτης προσφοράς 433.000 ευρώ. Πρόκειται για οικόπεδο 478 τ.μ. με μεζονέτα 167 τ.μ., που αναπτύσσεται σε υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο και συνοδεύεται από θέση στάθμευσης. Ο πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου. Στη Μύκονο, περίκλειστος αγρός με ξερολιθιά, έκτασης 4.400,40 τ.μ., στη θέση Βουνάκια, οδηγείται σε πλειστηριασμό στις 16 Σεπτεμβρίου με τιμή πρώτης προσφοράς 370.000 ευρώ.

Στη Χαλκιδική ξεχωρίζει αγροτεμάχιο ιδιαίτερα μεγάλης έκτασης, 125.113,55 τ.μ., στη Νέα Γωνιά και στην αγροτική περιοχή Νεοχωρίου, με ΚΑΕΚ 490340606020. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στις 365.000 ευρώ και ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός στις 18 Νοεμβρίου.

Στις 340.000 ευρώ έχει οριστεί η πρώτη προσφορά για διαμέρισμα πέμπτου ορόφου στην Αγία Παρασκευή, στην οδό Μπουμπουλίνας 43. Το ακίνητο, με ΚΑΕΚ 050020613008/0/18, έχει επιφάνεια 113,65 τ.μ. και συνοδεύεται από χώρο στάθμευσης 11 τ.μ. και δώμα 60,74 τ.μ. Η διαδικασία έχει οριστεί για τις 11 Νοεμβρίου. Στα διαθέσιμα στοιχεία υπάρχει και δεύτερη καταχώριση για το ίδιο ΚΑΕΚ, με αναφορά σε ορθή αποτύπωση τιμής πρώτης προσφοράς και ποσό 4.800 ευρώ.

Στα 263.000 ευρώ βγαίνει αποθήκη 375 τ.μ. του πρώτου υπογείου σε ακίνητο επί της Λεωφόρου Κηφισίας 62, στο Μαρούσι, με ποσοστό συνιδιοκτησίας 0,8/1000 εξ αδιαιρέτου. Η καταχώριση αφορά διαδικασία της 11ης Νοεμβρίου.

Πολύ κοντά βρίσκεται και οικόπεδο με παλαιά ισόγεια κατοικία στην Αγία Παρασκευή, στη θέση «Σταυρός, νυν Πευκάκια», επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 2. Το οικόπεδο έχει έκταση 346,85 τ.μ. και η κατοικία 83,62 τ.μ., με τιμή πρώτης προσφοράς 260.000 ευρώ και ημερομηνία πλειστηριασμού την 11η Νοεμβρίου.

Στη Χαλκιδική, έκταση 5.000 τ.μ. στο τεμάχιο 317 της Κομίτσας Ουρανούπολης, με ΚΑΕΚ 490500313007/00/00, εμφανίζεται με τιμή πρώτης προσφοράς 248.000 ευρώ και ημερομηνία πλειστηριασμού την 18η Νοεμβρίου. Ακολουθεί έκταση 15.813 τ.μ. στην περιοχή Πέργυτος της Κομίτσας Ουρανούπολης, με ΚΑΕΚ 490500315019/00/00 και αριθμό κληροτεμαχίου 426. Η πρώτη προσφορά ανέρχεται σε 151.000 ευρώ, ενώ ο πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί επίσης για τις 18 Νοεμβρίου.

Στις 129.000 ευρώ διαμορφώνεται η τιμή πρώτης προσφοράς για αγροτεμάχιο 38.994 τ.μ. στη Νέα Γωνιά Χαλκιδικής, με ΚΑΕΚ 490340601009. Στις 114.500 ευρώ ξεκινά έκταση 12.000 τ.μ. στην Κομίτσα Ουρανούπολης, ενώ στις 111.000 ευρώ έχει οριστεί η πρώτη προσφορά για αγροτεμάχιο 11.625 τ.μ. στην ίδια περιοχή.

Στη συνέχεια της λίστας βρίσκεται ακίνητο 10.875 τ.μ. στην Κομίτσα, με τιμή εκκίνησης 104.000 ευρώ, ενώ αγροτεμάχιο 9.639 τ.μ. στην ίδια περιοχή ξεκινά από 92.000 ευρώ. Ακίνητο 9.210 τ.μ., επίσης στην Κομίτσα Ουρανούπολης, έχει πρώτη προσφορά 88.000 ευρώ, ενώ έκταση 7.500 τ.μ. εμφανίζεται με τιμή 71.500 ευρώ.

Στις 70.000 ευρώ έχει οριστεί η πρώτη προσφορά για αγροτεμάχιο 21.355,89 τ.μ. στην αγροτική περιοχή Νεοχωρίου της Νέας Γωνιάς Χαλκιδικής. Ακολουθούν οι καταχωρίσεις στη Μύκονο με τιμή 59.000 ευρώ για αγροτεμάχια 2.873,98 τ.μ. στο Λειβάδι και 5.852,98 τ.μ. στο Καλό Λειβάδι.

Στις 53.000 ευρώ βγαίνει έκταση 5.562 τ.μ. στην Κομίτσα Ουρανούπολης, ενώ αποθήκη 72 τ.μ. στη Λεωφόρο Κηφισίας 62 στο Μαρούσι εμφανίζεται με πρώτη προσφορά 50.000 ευρώ.

Για τις 4 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί πλειστηριασμός αγροτεμαχίου 9.000 τ.μ. στην εποικισθείσα περιοχή του αγροκτήματος Στανόβο, στην Τοπική Κοινότητα Καβαλλαρίου του Δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, με τιμή πρώτης προσφοράς 47.500 ευρώ. Ακολουθούν αποθήκη 53 τ.μ. στο Μαρούσι με τιμή 32.000 ευρώ, αποθήκη 40 τ.μ. στο ίδιο ακίνητο με 24.000 ευρώ και αγροτεμάχιο 10.533 τ.μ. στην Προσοτσάνη με πρώτη προσφορά 20.000 ευρώ. Στα 16.000 ευρώ ξεκινά αγροτεμάχιο 2.750 τ.μ. στην Κομίτσα Ουρανούπολης, ενώ έκταση 1.690 τ.μ. στον Αρσανά έχει πρώτη προσφορά 15.000 ευρώ.

Τέλος, χαμηλότερα στη λίστα βρίσκονται αγροτεμάχιο 3.758 τ.μ. στο αγρόκτημα Προσοτσάνης με τιμή πρώτης προσφοράς 6.000 ευρώ, αποθήκη 8 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή με 4.800 ευρώ και οικόπεδο 513 τ.μ. στην Προσοτσάνη με 4.000 ευρώ.