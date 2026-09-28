Ακόμα μία συγκέντρωση με σαφή προεκλογικό χαρακτήρα διοργανώνεται από υπουργό. Αυτή τη φορά, από τον αρμόδιο για το χαρτοφυλάκιο Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση την επόμενη Τρίτη στο Περιστέρι, που θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες στην εκλογική του περιφέρεια.
Υπενθυμίζεται πως αντίστοιχη εκδήλωση έχει προγραμματίσει και ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος ετοιμάζει μεγάλη εκδήλωση την ερχόμενη Παρασκευή στα νότια, όπου και εκλέγεται, ενώ έντονη είναι και η κινητικότητα του Παύλου Μαρινάκη στο βόρειο τομέα με διοργάνωση αντίστοιχων εκδηλώσεων.
Δεν θέλει και πολύ για να σιγουρευτεί κανείς πως η χώρα έχει εισέλθει σε άτυπη προεκλογική περίοδο, κάτι που αποτελεί βασικό μέλημα των μελών της κυβέρνησης...
Ε.Σ.