Δεν θέλει και πολύ για να σιγουρευτεί κανείς πως η χώρα έχει εισέλθει σε άτυπη προεκλογική περίοδο.

Ακόμα μία συγκέντρωση με σαφή προεκλογικό χαρακτήρα διοργανώνεται από υπουργό. Αυτή τη φορά, από τον αρμόδιο για το χαρτοφυλάκιο Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση την επόμενη Τρίτη στο Περιστέρι, που θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες στην εκλογική του περιφέρεια.

Υπενθυμίζεται πως αντίστοιχη εκδήλωση έχει προγραμματίσει και ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος ετοιμάζει μεγάλη εκδήλωση την ερχόμενη Παρασκευή στα νότια, όπου και εκλέγεται, ενώ έντονη είναι και η κινητικότητα του Παύλου Μαρινάκη στο βόρειο τομέα με διοργάνωση αντίστοιχων εκδηλώσεων.

Δεν θέλει και πολύ για να σιγουρευτεί κανείς πως η χώρα έχει εισέλθει σε άτυπη προεκλογική περίοδο, κάτι που αποτελεί βασικό μέλημα των μελών της κυβέρνησης...

Ε.Σ.