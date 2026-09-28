Πρώτη έλαβε την σχετική απόφαση η Eni, Εθνική Εταιρία Υδρογονανθράκων, ενώ ακολούθησε στη συνέχεια η αζέρικη Italiana Petroli.

Πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης βάζουν από αύριο δυο πετρελαϊκές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην ιταλική αγορά.

Πρώτη έλαβε την σχετική απόφαση η Eni, Εθνική Εταιρία Υδρογονανθράκων. Η σχετική μείωση θα ισχύσει από αύριο το πρωί στις 8 ώρα Ιταλίας, για διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός, με την τιμή της βενζίνης στα πρατήρια της συγκεκριμένης εταιρίας να ορίζεται στα 1,99 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 2,19 ευρώ το λίτρο.

Το ιταλικό δημόσιο κατέχει περίπου το 32% των μετοχών της Eni, όπως και το δικαίωμα να ορίζει το διοικητικό της συμβούλιο και να ασκεί βέτο σε βασικής σημασίας υποθέσεις. Η συγκεκριμένη εταιρία διαθέτει το ένα πέμπτο του συνολικού αριθμού πρατηρίων υγρών καυσίμων της Ιταλίας.

Απόψε η πετρελαϊκή εταιρία Italiana Petroli, αζέρικης ιδιοκτησίας, ανακοίνωσε επίσης ότι πρόκειται και εκείνη να μειώσει την τιμή της βενζίνης και του ντίζελ, αρχής γενομένης από αύριο.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ευχαρίστησε τις δύο εταιρίες και υπογράμμισε οτι «η κυβέρνησή της θα συνεχίσει να εργάζεται με στόχο την στήριξη των νοικοκυριών και την προστασία της αγοραστικής τους δύναμης».