Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με 145.000 έως 193.000 χιλιόμετρα στο κοντέρ έχουν περισσότερες πιθανότητες να περάσουν τον τεχνικό έλεγχο σε σχέση με βενζινοκίνητα μοντέλα ίδιας ηλικίας.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με πολλά χιλιόμετρα ενδέχεται να είναι τελικά πιο αξιόπιστα από τα βενζινοκίνητα, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Η ανάλυση 47,4 εκατομμυρίων τεχνικών ελέγχων MOT (ο βρετανικός υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος οχημάτων, αντίστοιχος με το ΚΤΕΟ στην Ελλάδα) έδειξε ότι, όταν σε αυτοκίνητα που είχαν διανύσει από 145.000 έως 193.000 χιλιόμετρα, τα ηλεκτρικά είχαν περίπου 25% μικρότερη πιθανότητα να αποτύχουν στον έλεγχο σε σχέση με τα βενζινοκίνητα ίδιας ηλικίας. Συγκεκριμένα, το ποσοστό αποτυχίας ήταν 16,5% για τα EV έναντι 22,1% για τα βενζινοκίνητα.

Σε αυτοκίνητα με περισσότερα από 193.000 χιλιόμετρα, το 16% των ηλεκτρικών απέτυχε στον έλεγχο, έναντι 23,5% των βενζινοκίνητων. Στα χαμηλότερα χιλιόμετρα, η μελέτη εντόπισε σχετικά μικρές διαφορές μεταξύ των δύο τύπων οχημάτων.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από τη συμβουλευτική εταιρεία New AutoMotive για λογαριασμό της British Vehicle Rental and Leasing Association (BVRLA), καθώς όλο και περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα περνούν στην αγορά των μεταχειρισμένων. Πολλά από αυτά προέρχονταν από εταιρικούς στόλους και εταιρείες leasing και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να έχουν διανύσει πολλά χιλιόμετρα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της BVRLA, Τόμπι Πόστον, δήλωσε ότι τα χιλιόμετρα είναι «ένα από τα πρώτα πράγματα που εξετάζουν οι αγοραστές όταν αγοράζουν μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και το γεγονός ότι ένα όχημα ξεπερνά τα 96.000 ή 110.000 χιλιόμετρα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη γνώμη τους».

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«Τα στοιχεία δείχνουν ότι από μόνα τους τα χιλιόμετρα δεν θα πρέπει να αποτρέπουν τους καταναλωτές. Ένα καλά συντηρημένο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με πολλά χιλιόμετρα μπορεί να είναι εξαιρετικά ανθεκτικό», πρόσθεσε.

Ο Ben Nelmes, διευθύνων σύμβουλος της New AutoMotive, η οποία πραγματοποίησε την έρευνα, δήλωσε ότι τα πολλά χιλιόμετρα «δεν αποτελούν ένδειξη κακής κατάστασης, όπως παραδοσιακά θεωρούσαν οι αγοραστές».

Πού είχαν χειρότερες επιδόσεις τα ηλεκτρικά

Η μελέτη εντόπισε, ωστόσο, και ορισμένα σημεία στα οποία τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα υστερούν, κυρίως όσον αφορά τα ελαστικά. Στα EV καταγράφηκαν σχεδόν διπλάσια προβλήματα στα ελαστικά σε σχέση με τα βενζινοκίνητα, ενώ στα παλαιότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με λίγα χιλιόμετρα εντοπίστηκαν περισσότερες βλάβες στα συμβατικά φρένα. Οι ερευνητές αποδίδουν το εύρημα στη διάβρωση, καθώς τα φρένα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά.

Οι έλεγχοι MOT εξετάζουν βασικά στοιχεία για την ασφάλεια και την καταλληλότητα ενός οχήματος, όπως τα φρένα, τα ελαστικά, τις αναρτήσεις, το σύστημα διεύθυνσης και τα φώτα. Δεν ελέγχουν όμως την κατάσταση ή τη φθορά της μπαταρίας, ούτε την απόδοσή της κατά τη φόρτιση. Γι’ αυτό, οι ερευνητές τονίζουν ότι, κατά την αγορά ενός μεταχειρισμένου ηλεκτρικού αυτοκινήτου, θα πρέπει να ελέγχεται και η κατάσταση της μπαταρίας, πέρα από τη γενικότερη μηχανική κατάσταση του οχήματος.

Με πληροφορίες από Guardian