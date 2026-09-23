Το δημοσίευμα της «Αυγής» προκάλεσε την έντονη αντίδραση πολλών κορυφαίων στελεχών του κόμματος.

Πέρασε λίγο στα «ψιλά», αλλά η «Αυγή» της Κυριακής έγραψε ότι ανάμεσα στα πρόσωπα που έχει προσεγγίσει ο ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασία, είναι ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής. Ο άνθρωπος, δηλαδή, που έχει καταγγείλει επανειλημμένως τον Αλέξη Τσίπρα και όλη του την κυβέρνηση, για «εξυπηρέτηση συμφερόντων».

Το δημοσίευμα, μαθαίνουμε, ότι προκάλεσε την έντονη αντίδραση πολλών κορυφαίων στελεχών του κόμματος. Και όταν λέμε κορυφαίων, εννοούμε της λεγόμενης «συλλογικής ηγεσίας» που τρέχει το κόμμα. Σε τέτοιο σημείο, που σπεύδουν να ξεκόψουν κάθε τέτοια πιθανή συζήτηση, υπογραμμίζοντας πως γι αυτούς, ο Κοντονής, αποτελεί «κόκκινο πανί».

Τώρα, πώς έφτασε να γραφτεί στο κομματικό Μέσο, παραμένει ακόμα μυστήριο. Κάπου πάει το μυαλό τους, αλλά δεν σκοπεύουν να το τραβήξουν, αναζητώντας την «πηγή».

Α.Γ.