Παρά τα «ανοιχτά μέτωπα», ο Ντόναλντ Τραμπ ποντάρει πολλά στην προσωπική επαφή με τον κινέζο ομόλογό του. Τι θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται σήμερα στην Ουάσινγκτον τον Σι Τζινπίνγκ. Στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο ηγετών δεσπόζουν η τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο και το «αγκάθι» της Ταϊβάν.

Ο Σι αναμένεται να γίνει δεκτός προσωπικά από τον Τραμπ στην αεροπορική βάση Άντριους την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη θα ακολουθήσει τελετή υποδοχής στον Λευκό Οίκο, η οποία περιλαμβάνει στρατιωτική αεροπορική επίδειξη και παρουσία σχεδόν 500 στρατιωτικών.

Το ταξίδι αυτό αποτελεί την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Σι στις ΗΠΑ μετά από σχεδόν μία δεκαετία και την τρίτη συνάντησή του με τον Τραμπ από τότε που ο αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του στο αξίωμα. Το διακύβευμα της συνάντησης είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθώς τον Νοέμβριο εκπνέει η εμπορική συμφωνία που είχαν συνάψει οι δύο πλευρές το 2025 στη Νότια Κορέα. Τότε, η Ουάσινγκτον είχε παγώσει την επιβολή εξοντωτικών δασμών στα κινεζικά προϊόντα, ενώ το Πεκίνο είχε χαλαρώσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών - υλικών ζωτικής σημασίας για την αμερικανική βιομηχανία.

Αναλυτές εκτιμούν ότι κατά την επίσκεψη ενδέχεται να ανακοινωθεί παράταση της ισχύουσας εμπορικής ανακωχής.

«Πρωτοφανής» η υποδοχή που ετοιμάζει ο Τραμπ

Το πρόγραμμα του Σι στην αμερικανική πρωτεύουσα, που ολοκληρώνεται την Παρασκευή, περιλαμβάνει πλούσιο τελετουργικό, επίσημα δείπνα, ιδιωτικές ξεναγήσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ο Ντέιβιντ Σακς, ερευνητής ασιατικών σπουδών στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων (CFR), χαρακτήρισε τη λαμπρή υποδοχή που ετοιμάζει ο Τραμπ ως «πραγματικά πρωτοφανή»:

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«Από την προσωπική υποδοχή στην αεροπορική βάση μέχρι τις αεροπορικές επιδείξεις, πρόκειται για τιμές που οι ΗΠΑ δεν αποδίδουν ούτε στους στενότερους συμμάχους τους, πόσο μάλλον σε έναν γεωπολιτικό ανταγωνιστή όπως η Κίνα. Είναι εντυπωσιακό», σημείωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να πιέσει για το εμπόριο και τους δασμούς, επαναφέροντας το ζήτημα του εμπορικού ελλείμματος των ΗΠΑ με την Κίνα, το οποίο ξεπερνά τα 91 δισεκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, προβληματισμό προκαλεί στην Ουάσινγκτον το γεγονός ότι οι κινεζικές εξαγωγές σπάνιων γαιών παραμένουν μειωμένες, παρά τη περσινή συμφωνία.

Πάντως, οι προπαρασκευαστικές εμπορικές επαφές που είχαν στελέχη των δύο κυβερνήσεων στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ δεν απέδωσαν ουσιαστικούς καρπούς, με τις συνομιλίες να μεταφέρονται πλέον στην Ουάσινγκτον.

Στο επίκεντρο η Τεχνητή Νοημοσύνη

Ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών αναμένεται να βρεθεί η τεχνητή νοημοσύνη (AI), πεδίο στο οποίο Ουάσινγκτον και Πεκίνο εμπλέκονται σε έναν ακήρυχτο τεχνολογικό «ανταγωνισμό εξοπλισμών».

Μετά από τα τελευταία σοβαρά περιστατικά ασφαλείας, ο αμερικανός πρόεδρος δέχεται ισχυρές πιέσεις στο εσωτερικό για την επιβολή ρυθμιστικών κανόνων. Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς, ο οποίος κάλεσε τους δύο ηγέτες να υπογράψουν άμεσα μια διεθνή συνθήκη για το «πάγωμα» της ανάπτυξης της υπερνοημοσύνης.

Παρά τις προειδοποιήσεις ακόμα και στενών συνεργατών του, ο Τραμπ παραμένει διστακτικός απέναντι στην επιβολή περιορισμών, θεωρώντας ότι η επικράτηση έναντι της Κίνας στην τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ζήτημα εθνικής επιβίωσης: «Όποιος κερδίσει την AI, κερδίζει το παιχνίδι», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Παρά τις αποκλίνουσες στρατηγικές, αναλυτές εκτιμούν ότι οι δύο ηγέτες θα αναζητήσουν πιθανά πεδία συνεργασίας, με τον αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να κάνει λόγο για «πολύ εποικοδομητικές» προκαταρκτικές επαφές με την κινεζική πλευρά. Οι ειδικοί, πάντως, κρατούν μικρό καλάθι για το ενδεχόμενο μιας θεαματικής συμφωνίας εντός της εβδομάδας.

Το «αγκάθι» της Ταϊβάν

Σταθερό σημείο τριβής των δύο υπερδυνάμεων παραμένει το ζήτημα της Ταϊβάν.

Το αμερικανικό Κογκρέσο έχει ήδη εγκρίνει ένα εξοπλιστικό πακέτο δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση της νήσου, όμως ο Τραμπ καθυστερεί να το υπογράψει, χρησιμοποιώντας το ως διαπραγματευτικό χαρτί απέναντι στο Πεκίνο - το οποίο διακηρύσσει σταθερά τον στόχο της «επανένωσης», χωρίς να αποκλείει τη χρήση βίας.

Ο Σι αναμένεται να πιέσει για την οριστική ακύρωση ή την περαιτέρω πάγωμα των αμερικανικών εξοπλισμών προς την Ταϊβάν, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να διασφαλίσει τη διεύρυνση των εμπορικών ανταλλαγών με τις ΗΠΑ, καθώς και η κινεζική οικονομία αντιμετωπίζει εσωτερικές πιέσεις.

Μια τέτοια προσέγγιση αναμένεται να συναντήσει αντιδράσεις στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης, όπου αρκετά στελέχη αντιμετωπίζουν το Πεκίνο με έντονη καχυποψία - με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις πιέσεις που ασκούνται σε αμερικανικούς κολοσσούς να διακόψουν τους δεσμούς τους με την Κίνα.

Παρά τα εμπόδια, ο Ντόναλντ Τραμπ ποντάρει πολλά στην προσωπική επαφή με τον κινέζο ομόλογό του:

«Ο Τραμπ έχει αποφασίσει ότι μια μετωπική σύγκρουση με την Κίνα πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία», επισημαίνει ο Στίβεν Όρλινς, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τις Σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας. «Πιστεύει ότι όσο περισσότερο συναντιέται με τον πρόεδρο Σι, τόσο εκτονώνεται η ένταση. Και σε αυτό έχει δίκιο».

Πηγή: BBC