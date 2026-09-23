Η συζήτηση με την Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα του «Super Κατερίνα».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, το πρωί της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, παραχώρησε μία σύντομη αλλά διαφορετική συνέντευξη στην Κατερίνα Καινούργιου.

Οι δύο γυναίκες εστίασαν σε θέματα που αφορούν την μητρότητα με την Κατερίνα Καινούργιου να αποκαλύπτει στη συνάδελφό της τον θαυμασμό που τρέφει ο σύζυγός της προς εκείνη, ισχυριζόμενη παράλληλα ότι ο Παναγιώτης Κουτσουμπής θα ήθελε να μεγαλώσουν περισσότερο την οικογένειά τους: «Ξέρεις ότι ο άνδρας μου σε θαυμάζει… Και μου λέει ‘ορίστε, η Σταματίνα έκανε τρία, να κάνουμε και άλλο’. Θέλει από τώρα άλλο και άλλο παιδί», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια του «Super Κατερίνα».

Η εξομολόγηση της Σταμτίνας Τσιτμτσιλή για τη μητρότητα και τη ζωή πίσω από τις κάμερες

Στη συνέχεια, οι δύο παρουσιάστριες, μίλησαν για τη ζωή έξω από τα τηλεοπτικά πλατό, εστιάζοντας στο ρόλο που έχουν αποκτήσει και οι δύο, εκείνον της μητέρας.

Με αφορμή τη συζήτηση, η Σταματίνα Τσιμτσιλή μίλησε για τα παιδιά της, το πέρασμα του χρόνου και τις ηλικίες τους, εξηγώντας ότι πλέον τα τρία της παιδιά έχουν γίνει πιο ανεξάρτητα, με αποτέλεσμα οι δυσκολίες των πρώτων χρόνων να υποχωρούν:

«Τώρα είναι λίγο πιο εύκολο σε άλλα πράγματα, πιο δύσκολο σε άλλα. Δηλαδή τώρα, κάνουν μπάνιο μόνα τους, ντύνονται μόνα τους, πάνε ξαπλώνουν μόνα τους… Αυτό το κομμάτι δηλαδή είναι πιο εύκολο, είναι αυτοεξυπηρετούμενα. Αλλά, έχεις άλλες αγωνίες, αν είναι καλά, κοινωνικά, με τους φίλους, τα μαθήματά τους… Οι αγωνίες. Είναι η προ εφηβεία. Τα κορίτσια ειδικά, θα το δεις…».

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Στη συνέχεια η παρουσιάστρια του «Happy Day», πρόσθεσε: «Θα δεις πόσο γρήγορα περνάνε τα χρόνια. Δηλαδή, έβλεπα τη φωτογραφία από την έναρξη της σχολικής σεζόν, οι κόρες μου οριακά φοράνε τα ρούχα μου… Λέω πότε ήταν μικρούλια και πότε, τώρα με περνάνε στο ύψος και πηγαίνουν σχολείο και έχουν την καθημερινότητα που έχουν».

Τέλος, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, μίλησε για τον τρόπο που τα παιδιά της αντιμετωπίζουν το επάγγελμά της και το γεγονός ότι πρόκειται για ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο, λόγω της τηλεόρασης:

«Η αλήθεια είναι ότι το ξέρουν γιατί ήταν πάντα έτσι. Δηλαδή, σκέψου όταν ξεκίνησε το Happy Day είχα ήδη τη Μαίρη στην κοιλιά, και τη Νάγια την είχα ενός έτους. Γεγονός είναι ότι όλα γίνονται ήρεμα και όμορφα. Και ο κόσμος όταν έρθει κάτι να πει, συνήθως έρχεται με πολύ πρόθεση. Την τοξικότητα την κρατάνε για social που εκεί τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση. Στην επικοινωνία είναι πάντα όμορφη η προσέγγιση… Οπότε δεν έχουν πρόβλημα. Αλλά και εγώ, πάνω από όλα, θέλω να είμαι η μαμά τους. θέλω να είμαι εκεί όταν γυρνάνε με το σχολικό, να φάμε, να πάμε στις δραστηριότητες… Δεν εισπράττουν κάτι διαφορετικό…».

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