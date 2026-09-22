Η παρουσιάτρια μίλησε για τις ανασφάλειες που έχει, ενώ αναφέρθηκε τόσο στη βάφτιση της κόρης της όσο και στον γάμο της.

Για τη μητρότητα, την κόρη της Ξένια, την επιθυμία του συζύγου της για ένα δεύτερο παιδί, αλλά και τα σχέδια για τη βάφτιση και τον γάμο τους μίλησε η Κατερίνα Καινούργιου.

Η παρουσιάστρια, με αφορμή την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν, μίλησε στην εκπομπή του Alpha «Happy Day» και αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας πως η μητρότητα έχει αλλάξει σημαντικά την καθημερινότητά της.

«Ο Παναγιώτης θέλει δεύτερο παιδί»

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πως ο Παναγιώτης Κουτσουμπής θα ήθελε να μεγαλώσει η οικογένειά τους, ωστόσο η ίδια προτιμά αυτή την περίοδο να αφοσιωθεί στην κόρη τους και να ζήσει όσο περισσότερο μπορεί τα πρώτα χρόνια της ζωής της.

Όπως εξήγησε, η εγκυμοσύνη και ο πρόωρος τοκετός της δημιούργησαν φόβους και αγωνίες, γεγονός που την κάνει πιο επιφυλακτική απέναντι στο ενδεχόμενο μιας δεύτερης εγκυμοσύνης.

«Επειδή εγώ το παιδί το έκανα και λίγο πιο μεγάλη, και λίγο φοβήθηκα, είχα και τις αγωνίες και τα άγχη μου, γέννησα και λίγο πρόωρα, έχω λίγο τις φοβίες μου για να κάνω δεύτερο. Ο Παναγιώτης θέλει δεύτερο, εγώ θέλω να απολαύσω λίγο τις στιγμές με την Ξένια, να αρχίσει να μεγαλώνει, να περπατάει, να αφοσιωθώ σε εκείνη και βλέπουμε. Αν το φέρει ο Θεός, μακάρι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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«Πέρασα το ωραιότερο καλοκαίρι της ζωής μου»

Η παρουσιάστρια μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση και για το πρώτο καλοκαίρι που πέρασε μαζί με την κόρη της, περιγράφοντάς το ως μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της.

«Πέρασα το ωραιότερο καλοκαίρι της ζωής μου. Χωρίς υπερβολές… Πέρασα δυο μαγευτικούς μήνες με τη μικρή μου», είπε.

Την ίδια στιγμή, παραδέχθηκε ότι η επιστροφή στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις τη δυσκολεύει συναισθηματικά, καθώς πλέον την απασχολεί περισσότερο το γεγονός ότι θα χρειάζεται να επιστρέφει αργότερα στο σπίτι.

Η μητρότητα, όπως αποκάλυψε, συνοδεύεται και από αρκετές αγωνίες. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον ύπνο της μικρής, η παρουσιάστρια παραδέχθηκε πως δυσκολεύεται να χαλαρώσει.

«Το μόνο που με αγχώνει είναι ο ύπνος, ξυπνάω το βράδυ να δω αν αναπνέει, αν είναι καλά», εξομολογήθηκε.

Η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια και στον σύζυγό της, μιλώντας για τον ρόλο του ως συντρόφου αλλά και ως πατέρα.

«Λέω ότι ο Θεός μου έστειλε τον καλύτερο σύντροφο και τον καλύτερο μπαμπά που θα έχει η κόρη μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η βάφτιση της Ξένιας στην Πάρο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και οι αποκαλύψεις της για τη βάφτιση της κόρης της.

Όπως ανέφερε, το μυστήριο έχει ήδη προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2027 και θα πραγματοποιηθεί στην Πάρο, σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο. Η παρουσιάστρια έχει τάξει την κόρη της στην Παναγία Εκατονταπυλιανή και, όπως είπε, όλα έχουν ήδη οργανωθεί.

«Προς το παρόν, θα πάμε για τη βάπτιση. Ξέρεις πολύ καλά, ότι το μωράκι το έχω τάξει στην Εκατονταπυλιανή. Θα κάνω το μυστήριο για πολύ λίγους, σε ένα κλειστό μυστήριο. Θα γίνει την άνοιξη του 2027, το έχουμε αποφασίσει, τα έχω κλείσει όλα, στην Πάρο θα γίνει», αποκάλυψε.

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«Γάμος θα γίνει πιο μετά»

Όσον αφορά τον γάμο της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, η Κατερίνα Καινούργιου ξεκαθάρισε ότι δεν αποτελεί άμεση προτεραιότητα, καθώς προηγείται η βάφτιση της κόρης τους.

Το ζευγάρι έχει ήδη συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ενώ ο γάμος θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο και, όπως φαίνεται, θα είναι ιδιαίτερα λιτός και κλειστός.

«Έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωσης με τον Παναγιώτη. Γάμος θα γίνει πιο μετά και νομίζω ότι θα γίνει με εμένα, τον Παναγιώτη και τους κουμπάρους μας, κανέναν άλλον», είπε η παρουσιάστρια.