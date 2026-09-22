Η σύγκριση με την υπόθεση Τσοχατζόπουλου και τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσε την αντίδραση του Παύλου Μαρινάκη και τη σφοδρή επίθεση της Σοφίας Βούλτεψη, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη σχέση της σημερινής ΝΔ με την στελεχιακή «κληρονομιά» της περιόδου Σημίτη.

Πέντε ημέρες μετά την παρέμβαση του Τάσου Γιαννίτση για το επίπεδο διαφθοράς στην Ελλάδα, η πολιτική συζήτηση που άνοιξε όχι μόνο δεν έχει κλείσει, αλλά αποκτά και συνέχεια. Ο Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρώην υπουργός, μιλώντας στο One Channel, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα παραδείγματα, συγκρίνοντας παλαιότερα σκάνδαλα με τη σημερινή κατάσταση και δίνοντας μια ξεκάθαρη εικόνα για το πού βρίσκεται η Ελλάδα με βάση τους διεθνείς δείκτες.

Το πιο ηχηρό σημείο της παρέμβασής του αφορούσε τη σύγκριση με την υπόθεση του Άκη Τσοχατζόπουλου, λέγοντας πως «καλώς μπήκε» φυλακή, όμως πρόσθεσε με νόημα ότι «κακώς δεν έχουν μπει πολλοί άλλοι».

Στη συνέχεια, αναφερόμενος σε πρόσφατες υποθέσεις, όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε ότι η διαφθορά στο μέγεθος είναι χαώδης: «Εάν δει κανείς το αντικείμενο της διαφθοράς, πόσο ήταν τότε και πόσο ήτανε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν ξέρω τι άλλα έχουν βγει, δεν έχει καμία σχέση. Είναι ένα προς εκατό, προς διακόσια».

«Δεν είναι ποσοτικό το θέμα, είναι πολιτικό», είπε ο πρώην υπουργός και για να υποστηρίξει τα όσα είπε, επικαλέστηκε τους δείκτες της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank), οι οποίοι μετρούν τη διαφθορά, την καλή διακυβέρνηση, τη λογοδοσία και το κράτος δικαίου.

Όπως εξήγησε, η Ελλάδα σημείωσε ραγδαία πτώση τις προηγούμενες δεκαετίες και, παρότι εσχάτως υπάρχει μια μικρή άνοδος σε σχέση με το ιστορικό ναδίρ, η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από τα επίπεδα του παρελθόντος.

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Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 14:47’’ του βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlhwrou07b81?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μαρινάκης: Ατυχής η σύγκριση

Ως ατυχή χαρακτήρισε ο Παύλος Μαρινάκης τη σύγκριση που έκανε ο Τάσος Γιαννίτσης στον τηλεοπτικό σταθμό One. «Η Κομισιόν κάθε χρόνο συντάσσει έκθεση για το Κράτος Δικαίου και στην έκθεση αυτή προκύπτει το εντελώς αντίθετο συμπέρασμα από αυτό στο οποίο οδηγήθηκε ο κύριος Γιαννίτσης», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τονίζοντας πως «κοιτάμε όσο μπορούμε να βελτιωνόμαστε».

Αναλυτικά η απάντησή του, στο πλαίσιο της χθεσινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών:

«Εντάξει, δεν θέλω να μπω σε δημόσια αντιπαράθεση με τον κύριο Γιαννίτση, με έναν πρώην Υπουργό. Αυτό που θα πω είναι, ότι είναι ατυχής η σύγκριση. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν έχει να κάνει με τον κ. Γιαννίτση, το τί συνέβη κατά την περίοδο διακυβέρνησης αυτή, που μέρος της οποίας ήταν Υπουργός κι ο κύριος Γιαννίτσης, είναι καταγεγραμμένο από τους ιστορικούς και όχι μόνο γραπτώς, αλλά και με βίντεο και εικόνες. Δεν νομίζω, ότι θυμόμαστε πολλές φορές στο παρελθόν μέλη υπουργικού συμβουλίου να οδηγούνται στη Δικαιοσύνη, η Δικαιοσύνη να παίρνει αποφάσεις, να έχουμε φυλακίσεις. Όλα αυτά νομίζω, ότι πολύ δύσκολα μπορούν να συγκριθούν με οποιαδήποτε άλλη περίοδο διακυβέρνησης. Ούτε, όμως, είναι πρόθεση δική μου αυτή τη στιγμή να μπω σε μια διαδικασία κόντρας ή σύγκρισης.

Ούτε δικής μου, ούτε της Κυβέρνησης, αλλά η αλήθεια είναι, ότι αυτά έχουν καταγραφεί, έχουν αποτυπωθεί και δεν θα τα ξεχάσουμε. Ως προς το τί συμβαίνει στη χώρα τώρα και τα τελευταία χρόνια, υπάρχει πλέον κάποιος που το μετράει όλο αυτό και μετράει ζητήματα διαφθοράς, Κράτους Δικαίου, Ελευθερίας του Τύπου με αξιόπιστο και αντικειμενικό τρόπο. Και δεν είστε ούτε εσείς, ούτε εγώ, ούτε ο κύριος Γιαννίτσης, ούτε κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν. Η Κομισιόν κάθε χρόνο συντάσσει έκθεση για το Κράτος Δικαίου και στην έκθεση αυτή προκύπτει το εντελώς αντίθετο συμπέρασμα από αυτό στο οποίο οδηγήθηκε ο κύριος Γιαννίτσης. Μια χώρα, όπως την περιγράφει ο κύριος Γιαννίτσης, δεν νομίζω ότι είναι λογικό να έχει λιγότερες συστάσεις από 15 κράτη – μέλη της Ευρώπης και μάλιστα ακόμα και σε αυτές να παρουσιάζει από σημαντική έως πολύ μεγάλη πρόοδο. Υπάρχουν κενά, που συνεχώς πρέπει να καλύπτονται. Υπάρχουν αστοχίες, που πρέπει να διορθώνονται. Υπάρχουν υποθέσεις, που δικαιολογημένα απασχόλησαν την κοινή γνώμη και έπρεπε να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις και βέβαια υποθέσεις, που κατά καιρούς απασχολούν τη Δικαιοσύνη και εκείνη παίρνει τις δικές της αποφάσεις. Αλλά το να συγκρίνουμε περιόδους, όπως έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι οδηγούμαστε σε ένα εντελώς λάθος συμπέρασμα. Εμείς μένουμε στα αντικειμενικά δεδομένα και κοιτάμε όσο μπορούμε να βελτιωνόμαστε».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 12:35’’ του βίντεο:

{https://www.youtube.com/watch?v=Pb_h3QWnE9A}

Σφοδρή επίθεση Βούλτεψη στον Γιαννίτση

Στη συζήτηση παρενέβη σήμερα και η Σοφία Βούλτεψη, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά του Τάσου Γιαννίτση με άρθρο της στο «Μανιφέστο», στο οποίο επιχειρεί να αποδομήσει τόσο τη σύγκριση που έκανε όσο και τον ίδιο, μέσα από την πολιτική διαδρομή του στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.

Η βουλευτής της ΝΔ στέκεται ιδιαίτερα στη μακρά παρουσία του δίπλα στον Κώστα Σημίτη και στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζοντας ότι υπήρξε επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του τότε πρωθυπουργού και στη συνέχεια υπουργός. Με αφορμή τη σύγκριση με την υπόθεση Τσοχατζόπουλου και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορεί ουσιαστικά τον πρώην υπουργό ότι επιχειρεί να υποβαθμίσει τα σκάνδαλα εκείνης της περιόδου, παραπέμποντας μεταξύ άλλων στο Χρηματιστήριο, το Κτηματολόγιο και τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Η Σοφία Βούλτεψη επαναφέρει ακόμη την υπόθεση του Ασφαλιστικού του 2001 και τις έντονες αντιδράσεις που είχαν προκαλέσει τότε οι προτάσεις Γιαννίτση ακόμη και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, ενώ θυμίζει ότι ο τότε Συνασπισμός τον αποκαλούσε «λογιστή ψυχών». Παράλληλα παραθέτει παλαιότερες επικρίσεις του Αλέξη Τσίπρα εναντίον του, τόσο για το Ασφαλιστικό όσο και για την αποκαλούμενη «τροπολογία Γιαννίτση» του 2012 σχετικά με την κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων.

«Πόσες ακόμη φορές θα μας σώσει ο κ. Γιαννίτσης;», καταλήγει χαρακτηριστικά η βουλευτής της ΝΔ, κατηγορώντας τον ότι ασκεί «αφ’ υψηλού και εκ του ασφαλούς κριτική» όταν βρίσκεται στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία.

Η… αντίφαση

Η υπόθεση έχει, πάντως, και μια ιδιαίτερη πολιτική διάσταση. Ο Τάσος Γιαννίτσης δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο από το παρελθόν του ΠΑΣΟΚ, αλλά ένα από τα στελέχη που ταυτίστηκαν με την περίοδο του λεγόμενου «εκσυγχρονισμού» και απευθύνονται σε ένα ακροατήριο, μέρος του οποίου έχει μετακινηθεί, υπενθυμίζουμε, τα τελευταία χρόνια προς τη Νέα Δημοκρατία.

Και εδώ ακριβώς προκύπτει μια πολιτική αντίφαση για την κυβέρνηση, η οποία γίνεται ακόμη πιο εμφανής αν συγκρίνει κανείς τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν ο Παύλος Μαρινάκης και η Σοφία Βούλτεψη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εκ της θέσεώς του, επέλεξε σαφώς πιο προσεκτικές διατυπώσεις, χαρακτηρίζοντας μεν «ατυχή» τη σύγκριση Γιαννίτση, αλλά αποφεύγοντας να ανοίξει ευθεία αντιπαράθεση μαζί του. Η Σοφία Βούλτεψη, αντίθετα, με πολύ πιο ωμό πολιτικό λόγο, μετέφερε τη σύγκρουση από τις σημερινές δηλώσεις του πρώην υπουργού συνολικά στην περίοδο των κυβερνήσεων Σημίτη.

Μόνο που στελέχη εκείνης της περιόδου, τόσο σε επίπεδο υπουργών όσο και από τη λεγόμενη «δεύτερη γραμμή», αξιοποιήθηκαν πολιτικά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και βρέθηκαν τα τελευταία χρόνια σε κυβερνητικές θέσεις.