Όταν θύμωσε ο Γιαννίτσης

Πώς η ΝΔ κατάφερε να εξοργίσει τον πρώην υπουργό απαξιώνοντας τους «οικονομολόγους του ΠΑΣΟΚ».

Ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών, πρώην υπουργός, Τάσος Γιαννίτσης, είναι ένας ήπιος άνθρωπος, που στη διαδρομή του στη δημόσια ζωή έχει αποδείξει τη μετριοπάθεια και την ψυχραιμία του.

Φαίνεται πως οι ειρωνείες εκπροσώπων της ΝΔ για τους «οικονομολόγους του ΠΑΣΟΚ», που, όπως υπαινίχθηκαν, δεν προστατεύουν τον Νίκο Ανδρουλάκη, κατάφεραν να εξοργίσουν ακόμη και τον - συνήθως ήρεμο - Τάσο Γιαννίτση.

Στο κλείσιμο της ομιλίας του για το δημογραφικό, από το βήμα της εκδήλωσης του ΠΑΣΟΚ για την 3η Σεπτέμβρη, ανταπέδωσε τις ειρωνείες ζητώντας συγγνώμη από όσους τον θεωρούν δεύτερης κλάσης οικονομολόγο και σημειώνοντας ότι όσοι παριστάνουν τους πρωταθλητές συχνά καταλήγουν «πρωταθλητές στην ήττα».

«Απασφάλισε μέχρι και ο Γιαννίτσης» σχολίαζαν στα «πηγαδάκια».

Α.Σ.