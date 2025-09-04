Games
Όταν θύμωσε ο Γιαννίτσης

Όταν θύμωσε ο Γιαννίτσης
Πώς η ΝΔ κατάφερε να εξοργίσει τον πρώην υπουργό απαξιώνοντας τους «οικονομολόγους του ΠΑΣΟΚ».

Ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών, πρώην υπουργός, Τάσος Γιαννίτσης, είναι ένας ήπιος άνθρωπος, που στη διαδρομή του στη δημόσια ζωή έχει αποδείξει τη μετριοπάθεια και την ψυχραιμία του.

Φαίνεται πως οι ειρωνείες εκπροσώπων της ΝΔ για τους «οικονομολόγους του ΠΑΣΟΚ», που, όπως υπαινίχθηκαν, δεν προστατεύουν τον Νίκο Ανδρουλάκη, κατάφεραν να εξοργίσουν ακόμη και τον - συνήθως ήρεμο - Τάσο Γιαννίτση.

Στο κλείσιμο της ομιλίας του για το δημογραφικό, από το βήμα της εκδήλωσης του ΠΑΣΟΚ για την 3η Σεπτέμβρη, ανταπέδωσε τις ειρωνείες ζητώντας συγγνώμη από όσους τον θεωρούν δεύτερης κλάσης οικονομολόγο και σημειώνοντας ότι όσοι παριστάνουν τους πρωταθλητές συχνά καταλήγουν «πρωταθλητές στην ήττα».

«Απασφάλισε μέχρι και ο Γιαννίτσης» σχολίαζαν στα «πηγαδάκια».

Α.Σ.

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Αυτοάνοσα νοσήματα: Οι 9 επιλογές διατροφής που βοηθούν στην ύφεση

Το φρούτο του Σεπτεμβρίου για έναν καλό ύπνο - Είναι πλούσιο σε μελατονίνη

Το ΕΣΥ άλλαξε;

Οδηγός επανεκκίνησης: Στόχος 4 κιλά λιγότερα μετά τις διακοπές

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

