Νέα συζήτηση γύρω από την ασφάλεια των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης της Tesla έχει προκαλέσει η δημοσιοποίηση βίντεο στα οποία οδηγοί εμφανίζονται να κοιμούνται μέσα στα αυτοκίνητά τους, ενώ αυτά συνεχίζουν να κινούνται με ενεργοποιημένο το σύστημα Full Self-Driving (FSD).

Οι εικόνες έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της πραγματικής χρήσης προηγμένων τεχνολογιών υποβοήθησης και, κυρίως, τον κίνδυνο κάποιοι οδηγοί να θεωρούν ότι ένα αυτοκίνητο με FSD μπορεί να κινηθεί χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη.

Παρά την ονομασία Full Self-Driving, η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν σημαίνει ότι το αυτοκίνητο είναι πλήρως αυτόνομο. Η Tesla επισημαίνει ότι ο οδηγός πρέπει να παραμένει σε εγρήγορση, να έχει τον έλεγχο της κατάστασης και να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να αναλάβει την οδήγηση.

Η διάσταση ανάμεσα στις συγκεκριμένες οδηγίες και στη συμπεριφορά που καταγράφεται σε ορισμένα βίντεο είναι αυτή που προκαλεί τον μεγαλύτερο προβληματισμό.

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Τουλάχιστον 43 βίντεο έχουν εντοπιστεί

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στις ΗΠΑ, έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 43 βίντεο στα οποία οδηγοί Tesla εμφανίζονται να κοιμούνται ή να μην επιδεικνύουν την απαιτούμενη προσοχή ενώ τα οχήματά τους βρίσκονται σε κίνηση με ενεργοποιημένο το FSD.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι 17 από τα συγκεκριμένα βίντεο φέρεται να έχουν δημοσιευτεί μέσα στο 2026, γεγονός που δείχνει ότι η πρακτική δεν αποτελεί απλώς ένα παλαιότερο φαινόμενο, αλλά εξακολουθεί να καταγράφεται.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οδηγοί φέρεται να έχουν παραδεχθεί ότι αποκοιμήθηκαν ενώ το αυτοκίνητο συνέχιζε την πορεία του. Η πρακτική αυτή θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς ακόμη και ένα προηγμένο σύστημα υποβοήθησης μπορεί να αντιμετωπίσει απρόβλεπτες συνθήκες στις οποίες απαιτείται άμεση ανθρώπινη παρέμβαση.

Το γεγονός ότι ορισμένοι οδηγοί εμπιστεύονται σε τέτοιο βαθμό την τεχνολογία ώστε να κοιμούνται πίσω από το τιμόνι δημιουργεί παράλληλα ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η ονομασία και ο τρόπος παρουσίασης των συγκεκριμένων συστημάτων μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένες αντιλήψεις για τις πραγματικές δυνατότητές τους.

Στο μικροσκόπιο τα συστήματα παρακολούθησης

Η υπόθεση έχει προκαλέσει και πολιτικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ. Ο βουλευτής Raja Krishnamoorthi ζήτησε από τον υπουργό Μεταφορών Sean Duffy να εξεταστεί από τις αρμόδιες αρχές κατά πόσο τα συστήματα παρακολούθησης του οδηγού μπορούν να αποτρέψουν αποτελεσματικά τέτοιες συμπεριφορές.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μεταξύ άλλων η κάμερα που παρακολουθεί τον οδηγό στο εσωτερικό της καμπίνας. Το ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί εάν οι μηχανισμοί ασφαλείας μπορούν να εντοπίσουν με αξιοπιστία έναν οδηγό που δεν κοιτάζει τον δρόμο ή έχει αποκοιμηθεί και, κυρίως, εάν υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορούν να παρακαμφθούν.

Η συζήτηση δεν αφορά μόνο τη συμπεριφορά των οδηγών, αλλά και την αποτελεσματικότητα των δικλίδων ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί ώστε να περιορίζουν την κακή χρήση των συστημάτων υποβοήθησης.

Η Tesla έχει επανειλημμένα τονίσει ότι τα συστήματα Autopilot και Full Self-Driving απαιτούν την προσοχή του οδηγού. Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές έχουν ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια με σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των συγκεκριμένων τεχνολογιών.

Οι έρευνες των αμερικανικών αρχών

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω των ερευνών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από την αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας (NHTSA) σχετικά με τα συστήματα της Tesla.

Μεταξύ άλλων, η υπηρεσία έχει εξετάσει περιστατικά στα οποία οχήματα με ενεργοποιημένο FSD φέρεται να παραβίασαν κανόνες κυκλοφορίας ή ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις. Παράλληλα, έχουν τεθεί υπό εξέταση οι δυνατότητες των συστημάτων να αντιδρούν σε δύσκολες συνθήκες, όπως η περιορισμένη ορατότητα.

Η νέα αντιπαράθεση αναδεικνύει ένα ευρύτερο ζήτημα που αφορά συνολικά την αυτοκινητοβιομηχανία: την ανάγκη να υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στην προηγμένη υποβοήθηση οδήγησης και την πλήρως αυτόνομη οδήγηση.

Όσο τα συστήματα εξελίσσονται και αναλαμβάνουν ολοένα περισσότερες λειτουργίες, αυξάνεται και ο κίνδυνος ορισμένοι οδηγοί να υπερεκτιμήσουν τις δυνατότητές τους. Η τεχνολογία μπορεί να αναλάβει μεγάλο μέρος της διαδικασίας οδήγησης, όμως η ανθρώπινη παρουσία και η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης εξακολουθούν να αποτελούν βασική προϋπόθεση.

Η υπόθεση με τους οδηγούς Tesla που εμφανίζονται να κοιμούνται εν κινήσει αναμένεται, επομένως, να τροφοδοτήσει εκ νέου τη συζήτηση στις ΗΠΑ για το πώς πρέπει να λειτουργούν, να ελέγχονται και να επικοινωνούνται τα προηγμένα συστήματα οδήγησης, σε μια περίοδο κατά την οποία η αυτοκίνηση περνά σταδιακά σε μια νέα εποχή αυτοματισμού.