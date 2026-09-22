Η βελτίωση των ηλεκτρικών συσκευών οδηγεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων σε διλήμματα σχετικά με τη διατήρηση των παλαιών εφεδρικών συστημάτων θέρμανσης

Αφού πέρασε δύο χειμώνες χωρίς να χρειαστεί να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης, ένας ιδιοκτήτης στο Νιου Χαμσάιρ άρχισε να αναρωτιέται: Χρειάζεται να κρατάει το παλιό εφεδρικό σύστημα ορυκτών καυσίμων;

Όπως ανέφερε στο φόρουμ r/heatpumps του Reddit, το σπίτι βασίζεται πλέον αποκλειστικά στον ηλεκτρισμό, με συστήματα που περιλαμβάνουν αυτόνομα κλιματιστικά (mini-splits), σύστημα ημι-αεραγωγού (semi-ducted system) και θερμοσίφωνα με αντλία θερμότητας.

Ο χρήστης που έκανε την ανάρτηση έγραψε:

«Επιβιώσαμε δύο χειμώνες χωρίς να χρειαστεί να γεμίσουμε τη δεξαμενή πετρελαίου μας, οπότε τώρα σκέφτομαι ότι μπορούμε να απαλλαγούμε από τα αντιαισθητικά/επικίνδυνα θερμαντικά σώματα δαπέδου και τη δεξαμενή πετρελαίου με την οποία είναι συνδεδεμένα. Αν το κάνουμε αυτό όμως, χάνουμε αξία από το σπίτι αν/όταν το πουλήσουμε στο μέλλον; Είναι γενικά καλή ιδέα να υπάρχει μια εφεδρική πηγή θέρμανσης;»

Άνθρωποι στα σχόλια περιέγραψαν ότι προχώρησαν σε παρόμοιες αλλαγές. Ένας ιδιοκτήτης από τη Μασαχουσέτη ανέφερε ότι είχε αφαιρέσει τα σώματα, είχε αποσυνδέσει τον λέβητα και βασιζόταν σε αντλίες θερμότητας ψυχρού κλίματος, προσθέτοντας: «Χρεωνόμουν 14 δολάρια τον μήνα μόνο για να έχω λογαριασμό αερίου, οπότε τον ακύρωσα».

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Αρκετές απαντήσεις, μάλιστα, υπέδειξαν ότι η αφαίρεση μιας παλιάς δεξαμενής πετρελαίου μπορεί να βοηθήσει κατά την πώληση, ειδικά αν οι αγοραστές τη θεωρούν ακαλαίσθητη, ξεπερασμένη ή ως ένα ακόμα πρόβλημα συντήρησης που θα πρέπει να διαχειριστούν.

Δεν θεωρούν, ωστόσο, όλοι ότι το παλιό σύστημα πρέπει αυτόματα να απομακρυνθεί.

Ορισμένοι σχολιαστές σημείωσαν ότι η εφεδρική θέρμανση εξακολουθεί να έχει σημασία στις βόρειες πολιτείες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος, ενώ ορισμένοι είπαν ότι αφαιρέσαν τον λέβητα και τη δεξαμενή πετρελαίου αλλά κράτησαν τα θερμαντικά σώματα. Άλλοι συνέστησαν να υπάρχει μια επιλογή έκτακτης ανάγκης, όπως μια σόμπα πέλετ, μια σόμπα ξύλου ή μια φορητή θερμάστρα προπανίου.

Η ασφάλιση ήταν ένα ακόμη ζήτημα που έθεσαν οι χρήστες σχετικά με τη διατήρηση του εξοπλισμού πετρελαίου. «Το πιο έξυπνο πράγμα είναι να αφαιρέσετε τη δεξαμενή πετρελαίου και να ζητήσετε έκπτωση από την ασφαλιστική σας εταιρεία», σχολίασε ένας χρήστης του Reddit.

Μερικοί ιδιοκτήτες στο νήμα της συζήτησης ανέφεραν ότι πέρασαν αρκετούς χειμώνες δοκιμάζοντας πρώτα τις αντλίες θερμότητας και αφαιρέσαν τον παλαιότερο εξοπλισμό πετρελαίου μόνο αφού βεβαιώθηκαν ότι το νεότερο σύστημα μπορούσε να ανταπεξέλθει.

Συνολικά, η συζήτηση έκλινε υπέρ της αφαίρεσης του παλιού συστήματος. Ένας σχολιαστής ανέφερε: «Αν μη τι άλλο, κερδίζετε περισσότερη αξία για το σπίτι σας απαλλάσσοντας το από τη δεξαμενή».

Ένας άλλος ιδιοκτήτης που είχε ήδη κάνει τη μετάβαση το διατύπωσε ακόμα πιο απλά: «Δεν μου λείπουν καθόλου».

Πηγή: yahoo.com