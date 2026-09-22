Το σωστό pre – working γεύμα δεν χρειάζεται να είναι μεγάλο ή περίπλοκο. Με τις κατάλληλες τροφές μπορείτε να εξασφαλίσετε την απαιτούμενη ενέργεια.

Το τι τρώτε πριν από το γυμναστήριο μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις αποδώσεις σας κατά τη διάρκεια της προπόνησης, χαρίζοντάς σας περισσότερη ενέργεια.

Μία ισορροπημένη διατροφή σε συνδυασμό με τη φυσική άσκηση, μπορεί να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής, την ψυχολογία και την λειτουργία του οργανισμού.

Ωστόσο, δεν είναι όλες οι τροφές κατάλληλες για κατανάλωση πριν από την επίσκεψη στο γυμναστήριο.

Κάθε τρόφιμο, κάθε συστατικό και η ώρα του γεύματος, έχει καθοριστικό ρόλο, ενώ οι ποσότητες που μπορείτε να καταναλώσετε σχετίζονται με το είδος της προπόνησης, τη διάρκεια και την ένταση της άσκησης.

Οι υδατάνθρακες σε συνδυασμό με τις πρωτεΐνες συμβάλλουν στην αυξημένη απόδοση και βοηθούν στην ανάρρωση των μυών μετά από την άσκηση.

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Τι μπορείτε να φάτε πριν από το γυμναστήριο

Ο χρόνος που καταναλώνετε την τροφή πριν από την άσκηση έχει καθοριστικό ρόλο. Το pre – working σνακ είναι εξίσου σημαντικό, καθώς εξασφαλίζει ότι ο οργανισμός διαθέτει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και την ενέργεια που χρειάζεται για την αποτελεσματική προπόνηση.

Παλαιότερες έρευνες, υποστήριζαν ότι η κατανάλωση τροφής μία ώρα πριν από την άσκηση, λειτουργούν καταλυτικά, ενώ νεότερες επισκοπήσεις παρουσιάζουν πιο θετικά αποτελέσματα όταν το γεύμα καταναλώνεται έως και 4 ώρες πριν από την προπόνηση.

Γεύματα με υψηλή ποσότητα υδατανθράκων, πρωτεϊνών και λιπαρών παρέχουν στον οργανισμό όλα όσα χρειάζεται πριν από την προπόνηση.

Υδατάνθρακες: Οι υδατάνθρακες αποτελούν βασικό «καύσιμο» για την άσκηση, καθώς αποθηκεύονται στους μύες και το ήπαρ βελτιώνοντας την αθλητική απόδοση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επαρκής κατανάλωσή τους πριν από την προπόνηση αυξάνει τα επίπεδα γλυκογόνου, που ενισχύει τον οργανισμό κατά τη διάρκεια της έντονης άσκησης.

Πρωτεΐνη: Η πρωτεΐνη πριν παρέχει στον οργανισμό αμινοξέα που συμμετέχουν στην ανάπτυξη της μυϊκής μάζας, καθώς και την αποκατάστασή τους μετά από την άσκηση. Παρέχουν ενέργεια και ενισχύουν τη συνολική απόδοση του σώματος.

Λιπαρά: Τα λιπαρά αποτελούν σημαντική πηγή ενέργειας για το σώμα κυρίως όταν πρόκειται για χαμηλής έντασης άσκηση. Ωστόσο, η κατανάλωσή τους χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Η καύση τους στο σώμα πραγματοποιείται με πιο αργούς ρυθμούς, επομένως είναι προτιμότερο να καταναλώνονται με σύνεση.