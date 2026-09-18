Η περίπτωση του Dolph Lundgren δείχνει πώς η προπόνηση μπορεί να παραμένει μέρος της καθημερινότητας ακόμη και σε μεγαλύτερη ηλικία.

Η ηλικία δεν φαίνεται να αποτελεί εμπόδιο για τον Dolph Lundgren, ο οποίος στα 68 του συνεχίζει να διατηρεί μια εντυπωσιακή φυσική κατάσταση και να αντιμετωπίζει την άσκηση ως βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς του.

Ο Σουηδός ηθοποιός, που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Ivan Drago στην ταινία «Rocky IV», έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη σημασία της προπόνησης στη ζωή του, ιδιαίτερα μετά τη δύσκολη περιπέτεια που αντιμετώπισε με τον καρκίνο.

Ο Lundgren διαγνώστηκε το 2015 με καρκίνο του νεφρού, ο οποίος αργότερα επεκτάθηκε και προκάλεσε σοβαρότερα προβλήματα υγείας. Παρά τις δυσκολίες και τις απαιτητικές θεραπείες, ο ίδιος επέλεξε να παραμείνει δραστήριος. Το 2024 ανακοίνωσε ότι δεν υπήρχαν πλέον ενδείξεις καρκίνου.

«Η προπόνηση δύναμης με βοήθησε πραγματικά, ειδικά μετά τη διάγνωση του καρκίνου», είχε δηλώσει στο Muscle & Fitness, εξηγώντας ότι η γυμναστική τον βοήθησε να αντιμετωπίσει καλύτερα τις ιδιαίτερα δύσκολες θεραπείες.

Τρεις προπονήσεις την εβδομάδα

Σήμερα, ο ηθοποιός προπονείται περίπου τρεις φορές την εβδομάδα, συνδυάζοντας ασκήσεις με βάρη και καράτε. Η φιλοσοφία του βασίζεται στη διατήρηση της δύναμης και της μυϊκής μάζας, χωρίς η άσκηση να οδηγεί το σώμα σε υπερβολική καταπόνηση.

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Ο ίδιος έχει επισημάνει ότι ακόμη και λίγη άσκηση είναι προτιμότερη από την πλήρη αδράνεια, ειδικά όσο περνούν τα χρόνια. Παράλληλα, θεωρεί σημαντικό για τη φυσική κατάσταση στη μεγαλύτερη ηλικία να διατηρούνται η μυϊκή μάζα και η δύναμη.

Ο Lundgren εξακολουθεί να μοιράζεται στιγμιότυπα από τις προπονήσεις του στα social media. Σε πρόσφατο βίντεο παρουσίασε ένα πρόγραμμα που επικεντρώνεται στους μύες του στήθους και της πλάτης και περιλαμβάνει συνολικά πέντε ασκήσεις.

{https://www.instagram.com/reel/Dc9I-29P8NN/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRlODBiNWFlZA==}

Οι 5 ασκήσεις για στήθος και πλάτη

1. Κωπηλατική σε τροχαλία

Η προπόνηση ξεκινά με καθιστή κωπηλατική. Ο ασκούμενος κάθεται στον πάγκο, κρατά τη λαβή με κλειστή λαβή και διατηρεί τον κορμό σταθερό και το στήθος ανοιχτό.

Οι αγκώνες τραβιούνται προς τη μέση, ενώ οι ωμοπλάτες πλησιάζουν μεταξύ τους. Η επιστροφή στην αρχική θέση γίνεται αργά και ελεγχόμενα.

2. Έλξεις στην τροχαλία

Ακολουθεί το lat pulldown, μία άσκηση που στοχεύει κυρίως τους μύες της πλάτης.

Η μπάρα τραβιέται προς το στήθος, ενώ ο κορμός παραμένει σταθερός και ελαφρώς γερμένος προς τα πίσω. Στη συνέχεια, η μπάρα επιστρέφει με ελεγχόμενη κίνηση στην αρχική της θέση.

3. Κωπηλατική με στήριξη στήθους

Στην τρίτη άσκηση, ο ασκούμενος στηρίζεται μπρούμυτα σε ειδικό πάγκο και κρατά τους αλτήρες με ουδέτερη λαβή.

Τα βάρη τραβιούνται προς το στήθος, με τις ωμοπλάτες να κινούνται προς τα πίσω, πριν επιστρέψουν αργά προς τα κάτω. Η στήριξη του στήθους βοηθά στη σταθεροποίηση του σώματος κατά την κίνηση.

4. Πιέσεις στήθους σε επικλινή πάγκο

Το πρόγραμμα περνά στη συνέχεια στο στήθος, με πιέσεις σε επικλινή πάγκο.

Η μπάρα κρατιέται πάνω από το στήθος και πιέζεται προς τα πάνω, ενώ κατά την επιστροφή προς τα κάτω απαιτείται ελεγχόμενη κίνηση. Η συγκεκριμένη άσκηση δίνει έμφαση στους θωρακικούς μύες.

5. Ανοίγματα στήθους σε μηχάνημα

Η τελευταία άσκηση είναι τα chest fly σε μηχάνημα. Το κάθισμα ρυθμίζεται έτσι ώστε οι λαβές να βρίσκονται περίπου στο ύψος του μέσου του στήθους.

Με την πλάτη σταθερά στο μαξιλάρι, οι λαβές φέρνονται προς το κέντρο με ελεγχόμενη κίνηση και στη συνέχεια επιστρέφουν αργά στην αρχική θέση.