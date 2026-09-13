«Για να φροντίζεις τους άλλους, πρέπει να φροντίζεις τον εαυτό σου», λέει χαρακτηριστικά η Ισπανίδα, η οποία περιγράφει το γυμναστήριο ως «τον ναό της».

Στα 85 της χρόνια, η Ραμόνα Γκοράιζ έχει εντάξει την άσκηση στην καθημερινότητά της με τρόπο που θα ζήλευαν ακόμη και πολύ νεότεροι άνθρωποι. Για εκείνη, το γυμναστήριο δεν αποτελεί μια περιστασιακή δραστηριότητα, αλλά έναν σταθερό πυλώνα της ζωής της, μια συνήθεια που συνδέεται με την αυτοφροντίδα, την ανεξαρτησία και τη διατήρηση της φυσικής της κατάστασης.

Όπως αναφέρει το clarin, η Ραμόνα μίλησε τον Ιανουάριο του 2026 στους Sergio Beguería και Juan Domínguez, δημιουργούς του ισπανικού podcast «Tengo un Plan» («Έχω ένα Σχέδιο»), με έδρα τη Σαραγόσα, αποκαλύπτοντας τις συνήθειες που έχει υιοθετήσει εδώ και χρόνια προκειμένου να παραμένει δραστήρια και να αισθάνεται καλά όσο μεγαλώνει.

Όπως εξηγεί, δεν υπάρχει κάποια μαγική συνταγή πίσω από τη φυσική της κατάσταση. Η δική της προσέγγιση βασίζεται κυρίως στη συνέπεια, τη συστηματική άσκηση και μια διατροφή που θεωρεί ότι ταιριάζει στον οργανισμό της.

«Θα πεθάνω στο γυμναστήριο»

«Για μένα, είναι ο ναός μου και έχω την αίσθηση ότι θα πεθάνω στο γυμναστήριο», ανέφερε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο YouTube νωρίτερα μέσα στο 2026.

Η σχέση της με την άσκηση δεν είναι πρόσφατη. Το παρελθόν της ως μοντέλο την είχε οδηγήσει από νεαρή ηλικία να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο σώμα της. Με τα χρόνια, όμως, η άσκηση μετατράπηκε από επιλογή σε σταθερό τρόπο ζωής.

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Η εβδομάδα της είναι αυστηρά οργανωμένη. «Πηγαίνω κάθε μέρα, εκτός από το Σάββατο και την Κυριακή, που είναι η μέρα μου με τα ψηλοτάκουνα», εξηγεί με χιούμορ, καθώς τα Σαββατοκύριακα είναι αφιερωμένα στον χορό.

Τον Ιούλιο, οι ίδιοι δημιουργοί επέστρεψαν και πέρασαν εκ νέου χρόνο μαζί της, παρουσιάζοντας ένα βίντεο με τίτλο «24 ώρες με την 85χρονη γιαγιά που μοιάζει 25», μέσα από το οποίο καταγράφεται πιο αναλυτικά η καθημερινή της ρουτίνα.

Πώς είναι οργανωμένη η εβδομαδιαία προπόνησή της

Η Ραμόνα έχει χωρίσει τις ημέρες της εβδομάδας ανάλογα με τις μυϊκές ομάδες που γυμνάζει.

Δευτέρα: Αφιερώνει την προπόνησή της στα χέρια, με έμφαση στους δικέφαλους και τους τρικέφαλους. Για τις ασκήσεις της προτιμά τις τροχαλίες και αποφεύγει τους αλτήρες.

Τρίτη: Είναι η ημέρα που επικεντρώνεται στην πλάτη.

Τετάρτη: Δεν εγκαταλείπει την άσκηση, αλλά αλλάζει ρυθμό. Πρόκειται για την ημέρα της ενεργής αποκατάστασης, καθώς επισκέπτεται τον φυσιοθεραπευτή για την απελευθέρωση της μυϊκής έντασης και για διατάσεις.

Πέμπτη: Στο επίκεντρο βρίσκονται οι γλουτοί και τα πόδια.

Παρασκευή: Γυμνάζει το στήθος και στη συνέχεια ακολουθεί μια συνεδρία αποκατάστασης που συνδυάζει θερμότητα και κρύο. Περνά 15 λεπτά στο χαμάμ και στη συνέχεια 10 λεπτά σε κρύο νερό μέχρι τη μέση.

Σάββατο και Κυριακή: Οι δύο ημέρες που δεν πηγαίνει στο γυμναστήριο είναι αφιερωμένες στον χορό.

Παρά το γεγονός ότι η δική της ρουτίνα είναι ιδιαίτερα απαιτητική, η Ραμόνα δεν προτείνει σε έναν άνθρωπο άνω των 80 ετών να την υιοθετήσει αυτούσια.

Αντίθετα, υποστηρίζει ότι η έναρξη της άσκησης πρέπει να γίνεται σταδιακά και να προσαρμόζεται στις δυνατότητες και το επίπεδο του κάθε ανθρώπου.

«Όταν ξεκινούν, ας γίνει με Pilates και διατάσεις. Και μετά σιγά σιγά με βάρη», συμβουλεύει.

Η διατροφή της: «Να σταματάς, ακόμα κι αν έχει μείνει ένα ρεβίθι»

Η άσκηση, ωστόσο, είναι μόνο η μία πλευρά της φιλοσοφίας της. Η διατροφή αποτελεί εξίσου σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς της.

Η Ραμόνα δεν δηλώνει οπαδός ακραίων διατροφικών περιορισμών ούτε θεωρεί ότι χρειάζεται να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο διατροφής, όπως ο βιγκανισμός. Η δική της προσέγγιση βασίζεται περισσότερο στο να ακούει το σώμα της και να σταματά να τρώει όταν αισθάνεται ότι έχει χορτάσει.

Μάλιστα, περιγράφει τη συγκεκριμένη συνήθεια με χαρακτηριστικό τρόπο: πρέπει να σταματάς να τρως «ακόμα κι αν έχει μείνει ένα ρεβίθι στο πιάτο».

Στο καθημερινό της διαιτολόγιο περιλαμβάνονται τρόφιμα όπως φακές, ρεβίθια και πουρέδες λαχανικών, ενώ προσλαμβάνει πρωτεΐνη από τροφές όπως το κοτόπουλο και τα αυγά.

Με τα γλυκά, πάντως, η σχέση της έχει αλλάξει σημαντικά με τα χρόνια. Όπως εξηγεί, έχει μειώσει τόσο πολύ την κατανάλωση ζάχαρης, ώστε πλέον δεν τα επιθυμεί ιδιαίτερα.

«Δεν μου αρέσουν πια τα γλυκά επειδή δεν έχω εκπαιδεύσει τον ουρανίσκο μου να τα τρώει», έχει δηλώσει.

Για τη Ραμόνα, άλλωστε, η διατροφή ξεκινά πολύ πριν από το τραπέζι. Ξεκινά από το παντοπωλείο και από το τι επιλέγει να βάλει στο σπίτι της.

Η λογική της είναι απλή: αν υπάρχουν διαθέσιμα ανθυγιεινά τρόφιμα, η κατανάλωσή τους γίνεται ευκολότερη. «Αν γεμίσετε το ψυγείο με άχρηστα τρόφιμα, είναι σίγουρο ότι θα πάρετε βάρος», υποστηρίζει.

Γι' αυτό και επιλέγει να έχει εύκολα διαθέσιμα τα τρόφιμα που αποτελούν μέρος της καθημερινής της διατροφής και να περιορίζει την παρουσία προϊόντων που δεν θέλει να καταναλώνει.

Γιατί κρατά τα φρούτα για το βράδυ

Έχει, μάλιστα, και συγκεκριμένη ώρα για την κατανάλωση φρούτων. Τα κρατά για το βράδυ, καθώς αποφεύγει να τα τρώει αμέσως μετά τα γεύματα.

Όπως εξηγεί, από τη δική της εμπειρία, η κατανάλωση φρούτων μετά το φαγητό της προκαλεί φούσκωμα και δυσπεψία.

Τα τρία συμπληρώματα που έχει εντάξει στη ρουτίνα της

Στη συνολική της προσέγγιση περιλαμβάνονται και συμπληρώματα διατροφής, τα οποία η ίδια θεωρεί σημαντικά μετά από μια ορισμένη ηλικία και ιδιαίτερα για τις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση.

Η Ραμόνα αναφέρει τρία βασικά στοιχεία:

Κολλαγόνο, το οποίο λέει ότι λαμβάνει καθημερινά.

Πρωτεΐνη, την οποία καταναλώνει το βράδυ και συνδέει με την αναγέννηση των μυών.

Κρεατίνη, την οποία θεωρεί σημαντική για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας που μειώνεται φυσιολογικά με την ηλικία.

Οι συγκεκριμένες πρακτικές αποτελούν τη δική της προσωπική ρουτίνα, όπως την περιέγραψε στη συνέντευξή της, και όχι μια καθολική συνταγή που προτείνει για όλους.

«Η συνέπειά μου είναι το μυστικό μου»

Παρά την εντυπωσιακή της φυσική κατάσταση, η ίδια η Ραμόνα δεν αποδίδει την εικόνα της σε κάποιο θαυματουργό μυστικό.

«Η συνέπειά μου είναι το μυστικό μου», έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram τον Ιανουάριο του 2026. Στη φωτογραφία τέντωνε τον λαιμό της, ενώ μια φωνή έλεγε: «Το να φροντίζεις τον εαυτό σου δεν είναι πράξη εγωισμού, είναι ζωτική αναγκαιότητα».

Και όπως φαίνεται από όσα περιγράφει, ο στόχος της δεν περιορίζεται στην εμφάνιση.

Η ίδια μιλά κυρίως για την ανάγκη να διατηρεί την ανεξαρτησία της και να παραμένει λειτουργική όσο μεγαλώνει. Η άσκηση, η διατροφή, η αποκατάσταση και η πειθαρχία αποτελούν για εκείνη εργαλεία που της επιτρέπουν να συνεχίζει να ζει με τον τρόπο που επιθυμεί.

Η δημόσια παρουσία της έχει μετατρέψει αυτή τη φιλοσοφία σε περιεχόμενο που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η δημιουργός περιεχομένου έχει πλέον περισσότερους από 370.000 ακολούθους στο Instagram, όπου συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητα και τις συνήθειές της.

Η ιστορία της Ραμόνα, όπως την αφηγείται η ίδια, δεν είναι η ιστορία ενός «μαγικού» μυστικού μακροζωίας. Είναι περισσότερο η ιστορία μιας σειράς επιλογών που επαναλαμβάνονται με συνέπεια επί χρόνια: να κινείται, να γυμνάζεται, να προσέχει τη διατροφή της, να ακούει το σώμα της και να επενδύει στη διατήρηση της δύναμης και της ανεξαρτησίας της.

Και, όπως επιμένει η ίδια, ίσως τελικά το σημαντικότερο στοιχείο να μην είναι μια συγκεκριμένη άσκηση ή ένα συγκεκριμένο τρόφιμο, αλλά η συνέπεια με την οποία κάποιος επιλέγει να φροντίζει τον εαυτό του.