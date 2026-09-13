Σφοδρή κριτική στις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι επαναφέρει στο προσκήνιο πρακτικές και υποσχέσεις που παραπέμπουν, όπως υποστήριξε, σε προηγούμενες περιόδους της πολιτικής ζωής.

Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ παραπέμπει στην εποχή των προεκλογικών υποσχέσεων χωρίς αντίστοιχη αναφορά στο κόστος και στον τρόπο χρηματοδότησής τους.

Αναλυτικά:

«Ο κ. Ανδρουλάκης με τη σημερινή συνέντευξη Τύπου κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, στην εποχή του «λεφτά υπάρχουν» ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του «δωσ’ τα όλα», με τη μόνη διαφορά ότι, από τότε μέχρι σήμερα, έχουν τελειώσει οι ψευδαισθήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά.

Έταξε, μεταξύ άλλων, τετραήμερη εργασία, 13ο μισθό, 13η σύνταξη, εξαγορά «κόκκινων» δανείων, γενικές μειώσεις άμεσων ή έμμεσων φόρων και άλλα μέτρα συνολικού κόστους πολλών δισεκατομμυρίων. Το μόνο που «ξέχασε» να μας πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό. Η απάντηση είναι εύκολη σε αυτό το ερώτημα: ο ελληνικός λαός.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τελικά, αν σε κάτι είχαν δίκιο στο ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη ήταν ότι το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα αντέγραψε ένα μεγάλο μέρος του «προγράμματός» τους. Όπως και να έχει, αν και δεν μπορούμε να κάνουμε τον «διαιτητή» για το ποιος αντέγραψε πρώτος τον άλλον, τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο γήπεδο της πλειοδοσίας και ας κερδίσει ο καλύτερος λαϊκιστής».