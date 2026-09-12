Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στον τηλεοπτικό αέρα ανάμεσα στον Γιώργο Πατούλη και την Αναστασία Γιάμαλη, με αφορμή τη συζήτηση για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
Ο Γιώργος Πατούλης εμφανίστηκε εμφανώς ενοχλημένος από τον τρόπο με τον οποίο εξελισσόταν η συζήτηση, διαμαρτυρόμενος για τις ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις που γίνονταν κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
Σε έντονο ύφος, απευθυνόμενος προς την Αναστασία Γιάμαλη, υποστήριξε ότι η συζήτηση είχε μετατραπεί σε μια διαδικασία που έμοιαζε περισσότερο με «δικαστήριο», αφήνοντας αιχμές ότι δεν του δινόταν η δυνατότητα να τοποθετηθεί επί της ουσίας.
«Έχετε στήσει ένα ωραίο δικαστήριο και δεν ακούτε τίποτα», φέρεται να είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πατούλης, ανεβάζοντας τους τόνους κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής αντιπαράθεσης.
Η δημοσιογράφος από την πλευρά της συνέχισε τις ερωτήσεις, επιχειρώντας να ζητήσει απαντήσεις στα ζητήματα που τέθηκαν στη συζήτηση, με τον διάλογο να εξελίσσεται σε υψηλούς τόνους.
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