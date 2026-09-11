Η κλήρωση του Eurojackpot έγινε. Δείτε τους αριθμούς.

Το ποσό των 40 εκατ. ευρώ κλήρωσε το Eurojackpot και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 14, 21, 35, 37 και 49.

Τζόκερ οι αριθμοί: 1 και 12.

Ο πίνακας κερδών

Γιατί να επιλέξω τυποποιημένο σύστημα

Τα Τυποποιημένα Συστήματα σου προσφέρουν τη δυνατότητα να παίξεις με λιγότερες στήλες και χαμηλότερο κόστος σε σχέση με ένα Πλήρες Σύστημα, επιλέγοντας το ίδιο πλήθος αριθμών. Συνολικά προσφέρονται 10 Τυποποιημένα Συστήματα, ενώ το ποσοστό επιτυχίας, εφόσον επαληθευθούν οι προβλέψεις, δεν είναι στο 100% όπως στα Πλήρη Συστήματα, αλλά σχετίζεται με το Τυποποιημένο Σύστημα που έχεις επιλέξει.

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Πώς παίζονται τα πλήρη συστήματα

Το EUROJACKPOT σου προσφέρει τη δυνατότητα να συμμετέχεις στο παιχνίδι με Συστήματα Πλήρους Ανάπτυξης.

Τα Πλήρη Συστήματα παίζονται επιλέγοντας περισσότερους από 5 αριθμούς στο 1ο πεδίο ή/και περισσότερους από 2 αριθμούς στο 2ο πεδίο σε κάθε περιοχή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται περισσότεροι συνδυασμοί (στήλες), άρα πολλαπλασιάζεις τις στήλες με τις οποίες συμμετέχεις στο παιχνίδι.

Σε περίπτωση επιτυχίας με Πλήρες Σύστημα, προκύπτουν πολλαπλές επιτυχίες/κέρδη και στις χαμηλότερες κατηγορίες.