Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της Ελληνικό Μετρό, Χρήστος Καραδήμας επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους στην παραίτησή του.

Ο Σπυρίδωνας Χρυσανθόπουλος, αναλαμβάνει καθήκοντα μεταβατικού Προέδρου στην «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» μετά την παραίτηση του Χρήστου Καραδήμα.

Ο κ. Καραδήμας επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους στην παραίτησή του, η οποία έγινε δεκτή κατά τη σημερινή Γενική Συνέλευση της Εταιρείας από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα και τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Οι δύο υπουργοί ευχαρίστησαν τον κ. Καραδήμα για την προσφορά του και την εποικοδομητική συνεργασία.

Ποιος είναι ο επικεφαλής της Ελληνικό Μετρό

Ο κ. Χρυσανθόπουλος είναι οικονομολόγος με πολυετή εμπειρία σε θέματα αγοράς εργασίας, επαγγελματικής κατάρτισης και δημόσιων πολιτικών. Διαθέτει, επίσης, σημαντική διοικητική εμπειρία σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα, ενώ μέχρι πρότινος ήταν Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).