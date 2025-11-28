Η Σχολή συνεχίζει να ενισχύει τη διεθνή της παρουσία.

Μια ακόμη σημαντική διεθνής διάκριση κατέκτησε η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς συμπεριλήφθηκε από την έγκυρη Eduniversal στη λίστα με τα 300 κορυφαία Business Schools παγκοσμίως για το 2025.

Η αξιολόγηση της Eduniversal, που καλύπτει 153 χώρες και 1.000 ιδρύματα, βασίζεται σε ένα σύνολο αυστηρών και διεθνώς αναγνωρισμένων κριτηρίων: τη φήμη των Σχολών, τις ακαδημαϊκές πιστοποιήσεις, τη συμμετοχή σε διεθνείς κατατάξεις, την παρουσία τους σε παγκόσμιους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, καθώς και στην ψήφο των Κοσμητόρων όλων των συμμετεχόντων Business Schools.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ έλαβε τη διάκριση «4 Palmes – Top Business Schools», κατακτώντας τη δεύτερη υψηλότερη κατηγορία παγκοσμίως και επιβεβαιώνοντας την αδιάλειπτη δέσμευσή της στην αριστεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί το μοναδικό Business School ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου που εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία, δίπλα σε κορυφαίες Σχολές διεθνούς κύρους.

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης, υπογράμμισε ότι η διάκριση αυτή «αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο διδακτικού και ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου και επιβεβαιώνει τη διεθνή αναγνώριση που απολαμβάνουν οι Σχολές και οι απόφοιτοί του».

Η νέα αυτή κατάταξη ενισχύει περαιτέρω το κύρος και τη διεθνή παρουσία του ΟΠΑ, επιβεβαιώνοντας ότι η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων συγκαταλέγεται πλέον σταθερά μεταξύ των κορυφαίων Business Schools του παγκόσμιου ακαδημαϊκού τοπίου.