Έντονo ψύχος σήμερα σε όλη τη Ελλάδα. Πότε φεύγει η κακοκαιρία σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Αρχίζει, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, η πολική αέρια μάζα και μετατοπίζεται όλο και πιο ανατολικά και πιο νότια.

Οι χιονοπτώσεις σιγά σιγά μετατοπίζονται μέσα στο Αιγαίο. Επομένως οι όποιες χιονοπτώσεις σημειωθούν τις επόμενες ώρες, θα αφορούν τμήματα της ηπειρωτικής χώρας που πλησιάζουν προς το Αιγαίο αλλά και νησιά του βόρειου - βορειοανατολικού Αιγαίου, η περιοχή των Σποράδων, η περιοχή των Κυκλάδων αλλά και η περιοχή της Κρήτης, όπου και θα καταλήξει αυτή η χιονοκαιρία, μέχρι και αύριο τις πρωινές ώρες για να ολοκληρώσει τη δράση της και να πάμε σε πιο ομαλές καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για μια πολική φωτοβολίδα, καθώς θα περάσει γρήγορα στο χρόνο ακόμα και εάν τοπικά εμφανίσει κάποια ένταση.

Σήμερα, προς τα δυτικά και βόρεια θα μείνει το τσουχτερό κρύο και ο καιρός θα ανοίξει. Οι συννεφιές θα αφορούν τμήματα της ανατολικής - νότιας και βορειοανατολικής χώρας, όπου θα δίνουν και χιονοπτώσεις μέχρι και τις απογευματινές ώρες ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα (περίπου τα 300 με 400 μέτρα και πάνω).

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειοι, θα πνέουν με μεγάλες εντάσεις έως και 8 μποφόρ. Προσοχή θα πρέπει να δείξουμε προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου τις απογευματινές ώρες, οι εντάσεις των ανέμων θα φθάνουν ακόμα και πάνω από τα 8 μποφόρ. Απο αύριο θα αρχίσουν να υποχωρούν οι βοριάδες.

Η χώρα μας βρίσκεται στην κατάψυξη καθώς οι θερμοκρασίες αγγίζουν και τους -10 βαθμούς Κελσίου. Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα είναι κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου. Η σημερινή ημέρα θα είναι μία ιδαίτερα ψυχρή αλλά και η νύχτα που θα ακολουθήσει θα είναι ιδιαίτερα παγωμένη.

Προς τη βόρεια - βορειοδυτική χώρα θα έχουμε ολικό παγετό, καθώς στη διάρκεια του 24ώρου η θερμοκρασία δεν θα ανέβει πάνω από τους μηδέν βαθμούς Κελσίου. Από αύριο το μεσημέρι, θα μαλακώσει αυτό το κρύο και θα ανέβει η θερμοκρασία, με την άνοδο να γίνεται πιο αισθητή από την Τετάρτη και στη συνέχεια.

Σήμερα στην Αττική, θα έχουμε συννεφιές προς τα βορειοδυτικά και βορειοανατολικά τμήματα του νομού, οι οποίες θα πυκνώσουν το μεσημέρι με το απόγευμα και περιμένουμε ένα πέρασμα από χιονόνερο ή χιόνι. Αν το στρώσει οι χιονοστρώσεις θα αφορούν υψόμετρο άνω των 500 μέτρων, από την Ιπποκράτειο Πολιτεία και πιο ψηλά. Μπορεί να δούμε λίγες χιονοπτώσεις στη Δροσιά, τον Άγιο Άγιο Στέφανο, στην Άνοιξη και στην Κηφισιά.

Στο κέντρο της πόλης θα έχουμε και διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι στα 8 μποφόρ και θερμοκρασιακά δεν θα ξεπεράσουμε τους 8 βαθμούς Κελσίου. Μέσα στη νύχτα σήμερα, και κατά τη διάρκεια των πρωινών ωρών της Τετάρτης θα κάνει πολύ ψύχρα, θα αγγγίξουμε το μηδέν.

Στη Θεσσαλονίκη, θα κάνει πολύ κρύο, κάποιες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ανατολικά κοντά στην Χαλκιδική. Ο καιρός θα αρχίσει να ανοίγει τις απογευματινές ώρες. Μέχρι 4 βαθμούς η θερμοκρασία και συνθήκες παγετού. Μπορεί να το στρώσει σε κάποιες περιοχές.

Αυτή η πολική αέρια μάζα, από την Τετάρτη και στην συνέχεια θα αρχίσει να απομακρύνεται και θα παραδώσει την σκυλάτη, σε πιο θερμές αέριες μάζες.

Σήμερα στο κέντρο της Αθήνας ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 7 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα φθάσουμε τους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου και τις επόμενες ημέρες θα είμαστε κοντά στους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός μαλακώνει κυρίως το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα, αλλά το κρύο θα επιμείνει τη νύχτα και νωρίς το πρωί.

Αυτήν την εβδομάδα πλέον δεν αναμένουμε κάτι το εντυπωσιακό, θα πάμε σε ομαλές καταστάσεις και η θερμοκρασία θα ανέβει.