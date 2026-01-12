Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει συνάντηση με την αμερικανική ομάδα εθνικής ασφάλειας την Τρίτη, προκειμένου να συζητήσει τις διαθέσιμες επιλογές των ΗΠΑ για τη στήριξη των διαδηλώσεων και την αποδυνάμωση του ιρανικού καθεστώτος.

Σε νέες δηλώσεις του στους δημοσιογράφους το βράδυ της Κυριακής, ο Τραμπ επιβεβαίωσε πως το Ιράν επικοινώνησε με τις ΗΠΑ μία ημέρα νωρίτερα, προτείνοντας να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Μπορεί να συναντηθούμε μαζί τους. Μια συνάντηση οργανώνεται, αλλά ίσως χρειαστεί να δράσουμε, λόγω όσων συμβαίνουν, πριν από τη συνάντηση...», διευκρίνισε.

{https://x.com/disclosetv/status/2010530292520325264?s=20}

Οι αιφνιδιαστικές δηλώσεις του Τραμπ έρχονται καθώς οι διαδηλώσεις στο Ιράν εντείνονται, ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται και οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κατά του καθεστώτος.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει δημοσίως ότι είναι διατεθειμένος να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ εάν το ιρανικό καθεστώς σκοτώσει διαδηλωτές. Την Κυριακή είπε ότι εξετάζει «πολύ ισχυρές επιλογές» όσον αφορά τη στήριξη του κινήματος διαμαρτυρίας στο Ιράν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/RapidResponse47/status/2010531541106172323?s=20}

Δημοσίευμα του CBS σημειώνει πως ο Αμερικανός πρόεδρος ενημερώθηκε τα τελευταία 24ωρα για νέες επιλογές στρατιωτικών επιθέσεων στο Ιράν.

Ο Τραμπ φέρεται να έθεσε «όριο» για την ανάληψη δράσης την Παρασκευή, όταν προειδοποίησε πως, αν η ιρανική κυβέρνηση αρχίσει «να σκοτώνει ανθρώπους όπως στο παρελθόν, θα εμπλακούμε».

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά εκεί που πονάει», είπε στον Λευκό Οίκο. «Και αυτό δεν σημαίνει στρατεύματα στο έδαφος, αλλά σημαίνει ότι θα χτυπήσουμε πολύ, πολύ σκληρά εκεί που πονάει».

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ εξέφρασε τη στήριξή του στους διαδηλωτές, λέγοντας ότι «το Ιράν ατενίζει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ πριν. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!»

Οι προειδοποιήσεις του Τραμπ έρχονται καθώς ολοκληρώνονται δύο εβδομάδες μαζικών διαδηλώσεων σε δεκάδες πόλεις του Ιράν: Τουλάχιστον 538 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με ακτιβιστές με έδρα τις ΗΠΑ, ενώ υπάρχει φόβος ότι ο αριθμός των νεκρών είναι πολύ μεγαλύτερος. Περισσότεροι από 10.600 άνθρωποι έχουν συλληφθεί, ανέφερε το Human Rights Activists News Agency.

Μεταξύ των επιλογών και η κυβερνοεπίθεση

Οι New York Times και Wall Street Journal, επικαλούμενοι ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφεραν το Σάββατο το βράδυ ότι ο Τραμπ είχε ενημερωθεί για στρατιωτικές επιλογές, αλλά δεν είχε λάβει τελική απόφαση.

Η WSJ υποστήριξε παράλληλα ότι ο Τραμπ θα ενημερωθεί για περαιτέρω επιλογές την Τρίτη.

«Η Αμερική διαθέτει πολλές δυνατότητες και επιλογές, και οι κυβερνοεπιθέσεις θα μπορούσαν να είναι ανάμεσά τους», σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος επιβεβαίωσε, επίσης, ότι η κυβέρνηση Τραμπ εγκρίνει την απόφαση του Έλον Μασκ να διαθέσει τερματικά Starlink στο Ιράν. Η δορυφορική αυτή υπηρεσία διαδικτύου θα μπορούσε να βοηθήσει τους διαδηλωτές να παρακάμψουν τους κυβερνητικούς περιορισμούς εν μέσω του συνεχιζόμενου αποκλεισμού επικοινωνιών.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη επιβάλει αυστηρές κυρώσεις στο ιρανικό καθεστώς, τις οποίες έχουν εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες.

«Νομίζω ότι οι άνθρωποι στο Ιράν ξεσηκώνονται επειδή αισθάνονται ότι υπάρχει μια ισχυρή Αμερική που τους στηρίζει», υποστήριξε από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός ενέργειας.

«Νόμιμοι στόχοι η Αμερική και το Ισραήλ»

Ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Καλίμπαφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, προειδοποίησε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα είναι «νόμιμοι στόχοι» σε περίπτωση επίθεσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Σε περίπτωση επίθεσης κατά του Ιράν, τόσο τα κατεχόμενα εδάφη όσο και όλα τα αμερικανικά στρατιωτικά κέντρα, βάσεις και πλοία στην περιοχή θα είναι νόμιμοι στόχοι μας [...] Δεν θεωρούμε ότι περιοριζόμαστε απλά στο να αντιδράσουμε σε μια επίθεση και θα δράσουμε βάσει οποιωνδήποτε αντικειμενικών ενδείξεων απειλής».

Την Παρασκευή, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, έγραψε στο X: «Οι εχθροί μας δεν γνωρίζουν το Ιράν. Στο παρελθόν, οι ΗΠΑ απέτυχαν λόγω λανθασμένου σχεδιασμού. Σήμερα, οι λανθασμένες τους μεθοδεύσεις θα τους οδηγήσουν ξανά σε αποτυχία».

Στην περιοχή βρίσκονται επί του παρόντος 2.000 Αμερικανοί στρατιώτες στο Ιράκ, σε βάσεις που στο παρελθόν έχουν στοχοποιηθεί από ιρανικές παραστρατιωτικές οργανώσεις. Υπάρχουν, επίσης, αμερικανικές δυνάμεις σε όλη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κόμβων στο Κατάρ, όπου εδρεύει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, και στο Μπαχρέιν, όπου σταθμεύει ο 5ος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

«Τεράστιο λάθος η εμπλοκή των ΗΠΑ»

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής από τη Βιρτζίνια, Τιμ Κέιν, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, δήλωσε στο «Face the Nation» ότι στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στο Ιράν για τη στήριξη των διαδηλωτών θα ήταν «τεράστιο λάθος».

«Θα έδινε στο ιρανικό καθεστώς τη δυνατότητα να ισχυριστεί ότι οι ΗΠΑ καταστρέφουν τη χώρα μας», είπε ο Κέιν. «Προς το παρόν, οι Ιρανοί κατηγορούν, δικαίως, το καθεστώς για την κατάρρευση της χώρας».

Ο Κέιν κάλεσε υπέρ της διατήρησης της πίεσης μέσω κυρώσεων, επισημαίνοντας ότι αυτή είχε αποδειχθεί επιτυχής κατά του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία. Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Δεκέμβριο, ένοπλοι αντάρτες που προηγουμένως είχαν συνδεθεί με τρομοκρατικές ομάδες ανέτρεψαν τον Άσαντ μετά από 14 χρόνια εμφύλιας σύγκρουσης.

«Η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ θα επανέφερε την επώδυνη ιστορία της ανατροπής του Ιρανού πρωθυπουργού τη δεκαετία του 1950 και θα έδινε στο καθεστώς τη δυνατότητα να ρίξει την ευθύνη για τις αποτυχίες του στις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Axios και CBS.