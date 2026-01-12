Συνολικά άλλαξαν χέρια 41.743 ακίνητα σε ολόκληρη τη χώρα.

Σημαντική κινητικότητα κατέγραψε η αγορά ακινήτων το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία των συμβολαίων που έχουν αναρτηθεί στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της δυναμικής που είχε διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Συνολικά άλλαξαν χέρια 41.743 ακίνητα σε ολόκληρη τη χώρα, με τη συνολική αξία των συναλλαγών να υπερβαίνει τα 4,2 δισ. ευρώ, αποτυπώνοντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον τόσο από εγχώριους όσο και από ξένους αγοραστές.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η δραστηριότητα στον Δήμο Αθηναίων, όπου συγκεντρώθηκε περίπου το 13,9% του συνόλου των αγοραπωλησιών. Εντός των διοικητικών του ορίων πραγματοποιήθηκαν 5.816 μεταβιβάσεις, γεγονός που κατατάσσει τον δήμο στην πρώτη θέση πανελλαδικά τόσο σε αριθμό όσο και σε αξία πράξεων. Η συνολική αξία των συναλλαγών στην πρωτεύουσα προσεγγίζει τα 626 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό ρόλο της Αθήνας στην εγχώρια κτηματαγορά.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, το μεγαλύτερο μερίδιο των συναλλαγών αφορά διαμερίσματα, τα οποία αντιστοιχούν στο 51,2% του συνόλου. Το 2025 μεταβιβάστηκαν 21.354 διαμερίσματα επί συνόλου 41.743 ακινήτων, με τη συνολική τους αξία να ανέρχεται σε 2,25 δισ. ευρώ. Η μέση αξία των ακινήτων που άλλαξαν χέρια διαμορφώθηκε στα 100.770 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου.

Πέραν των διαμερισμάτων, καταγράφηκαν 4.278 μεταβιβάσεις μονοκατοικιών αξίας 451,11 εκατ. ευρώ, 6.566 αγοραπωλησίες οικοπέδων συνολικής αξίας 729,5 εκατ. ευρώ, καθώς και 3.394 ακίνητα επαγγελματικής στέγης αξίας 589,37 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 1.958 μεταβιβάσεις θέσεων στάθμευσης συνολικής αξίας 23,8 εκατ. ευρώ.

Οι ακριβότερες συναλλαγές εντοπίζονται κυρίως σε περιοχές υψηλής ζήτησης και κύρους, όπως η Γλυφάδα, η Βουλιαγμένη, το Ελληνικό, ο Άλιμος, το Κολωνάκι, η Φιλοθέη, οι Σπέτσες και η Κέα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι συναλλαγές θέσεων στάθμευσης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα θέση πάρκινγκ 12,5 τ.μ. στην Κηφισιά που πωλήθηκε έναντι 1 εκατ. ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με την αξία κατοικίας σε ακριβές περιοχές της Αττικής.