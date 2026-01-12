H τεχνητή νοημοσύνη και τα chatbots αλλάζουν ριζικά τον τρόπο που καταναλώνουμε ειδήσεις.

Οι εταιρείες μέσων ενημέρωσης αναμένουν ότι η διαδικτυακή επισκεψιμότητα στις ιστοσελίδες τους - μέσω αναζητήσεων στο διαδίκτυο - θα μειωθεί σημαντικά τα επόμενα τρία χρόνια, καθώς οι περιλήψεις με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) και τα chatbots αλλάζουν τον τρόπο που οι καταναλωτές χρησιμοποιούν το ίντερνετ.

Η μεγάλη πλειονότητα των εταιρειών εξακολουθεί παράλληλα να ενθαρρύνει τους δημοσιογράφους τους να συμπεριφέρονται περισσότερο σαν δημιουργοί περιεχομένου στο YouTube και στο TikTok, καθώς η ζήτηση για βίντεο και ηχητικό περιεχόμενο μικρής διάρκειας συνεχίζει να αυξάνεται.

Η έκθεση διαπίστωσε ότι οι εκτελεστικοί διευθυντές μέσων ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο φοβούνται ότι οι παραπομπές από τις μηχανές αναζήτησης θα μειωθούν κατά 43% μέσα σε τρία χρόνια.

Η επισκεψιμότητα από αναζητήσεις σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες έχει ήδη μειωθεί κατά το ένα τρίτο παγκοσμίως μέσα σε ένα μόνο έτος, λόγω της αύξησης των περιλήψεων AI και των chatbots, καθώς και των αλλαγών στους αλγορίθμους αναζήτησης που υπήρξαν καθοριστικοί για ορισμένες εταιρείες μέσων από την αρχή του διαδικτύου.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία για περισσότερες από 2.500 ειδησεογραφικές ιστοσελίδες που συνέλεξε η Chartbeat, η αναζήτηση μέσω Google έχει μειωθεί παγκοσμίως κατά 33%. Το ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο στις ΗΠΑ.

Το περιεχόμενο lifestyle, ψυχαγωγίας και ταξιδιών επηρεάζεται πολύ περισσότερο μέχρι στιγμής σε σχέση με τα μέσα ενημέρωσης για επικαιρότητα και ειδήσεις. Οι εκδόσεις που πραγματοποιούν ζωντανή κάλυψη και επικαιρότητα προστατεύονται περισσότερο από τις περιλήψεις AI.

Οι περιλήψεις AI της Google εμφανίζονται ήδη στην κορυφή περίπου του 10% των αποτελεσμάτων αναζήτησης στις ΗΠΑ και επεκτείνονται γρήγορα και σε άλλες χώρες. Οι παραπομπές σε ιστοσελίδες μέσων ενημέρωσης από το ChatGPT αυξάνονται, αλλά η έκθεση τις χαρακτήρισε ακόμη ως «σχεδόν αμελητέες».

Ο Νικ Νιούμαν, ανώτερος ερευνητής στο ινστιτούτο, τόνισε ότι η «εποχή της επισκεψιμότητας» για τους διαδικτυακούς εκδότες, που τους είχε στηρίξει από την αρχή του διαδικτύου, πλησιάζει στο τέλος της.

«Δεν είναι σαφές τι θα ακολουθήσει», είπε. «Οι εκδότες φοβούνται ότι τα chatbots AI δημιουργούν έναν νέο βολικό τρόπο πρόσβασης στις πληροφορίες που θα μπορούσε να αφήσει τα ειδησεογραφικά brands – και τους δημοσιογράφους – εκτός παιχνιδιού.

«Αλλά οι τεχνολογικές πλατφόρμες δεν κατέχουν όλα τα χαρτιά. Αξιόπιστες ειδήσεις, εμπεριστατωμένη ανάλυση και διαφορετικές απόψεις παραμένουν σημαντικές τόσο για τα άτομα όσο και για την κοινωνία, ιδιαίτερα σε αβέβαιες εποχές. Η εξαιρετική αφήγηση – και η ανθρώπινη επαφή – θα είναι δύσκολο να αναπαραχθεί από την AI».

Ήδη έχει υπάρξει μια στροφή από την απλή προσπάθεια συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού επισκέψεων – με όλο και λιγότερους να κάνουν κλικ σε έναν σύνδεσμο προς ένα άρθρο. Αντίθετα, πολλές εταιρείες έχουν στραφεί σε ένα μοντέλο συνδρομής που τους δίνει άμεση σχέση με το κοινό τους.

Η έκθεση του Reuters Institute αποκάλυψε επίσης μια βιαστική επένδυση των εταιρειών μέσων σε ψηφιακές πλατφόρμες όπως το YouTube και το TikTok, καθώς η χρήση βίντεο μικρής διάρκειας συνεχίζει να αυξάνεται.

Πολλοί θέλουν επίσης να ενθαρρύνουν τους δημοσιογράφους τους να υιοθετήσουν την κουλτούρα των δημιουργών περιεχομένου που οι πλατφόρμες αυτές έχουν καταστήσει δημοφιλή. Τα τρία τέταρτα των διευθυντών μέσων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι θα προσπαθήσουν το 2026 να κάνουν τους εργαζομένους τους να λειτουργούν περισσότερο σαν δημιουργοί περιεχομένου, ενώ το ήμισυ σχεδιάζει να συνεργαστεί με δημιουργούς για να διανείμει το περιεχόμενό τους.

* Τα ευρήματα προέρχονται από νέα έκθεση του Reuters Institute for the Study of Journalism, η οποία περιλαμβάνει απόψεις 280 επικεφαλής μέσων ενημέρωσης από 51 χώρες.

Πηγή: Guardian