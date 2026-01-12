Ο χρυσός έκανε άλμα στα 4.600 δολάρια ανά ουγγιά και το ασήμι άγγιξε τα 85 δολάρια για πρώτη φορά.

Οι τιμές του χρυσού και του ασημιού έφθασαν σήμερα σε επίπεδα ρεκόρ μετά τις απειλές για άσκηση δίωξης σε βάρος της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης που τροφοδότησε φόβους για την ανεξαρτησία του θεσμού, ενώ οι διαμαρτυρίες στο Ιράν υποστηρίζουν τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Ο χρυσός έκανε άλμα στα 4.600 δολάρια ανά ουγγιά και το ασήμι άγγιξε τα 85 δολάρια για πρώτη φορά, καθώς ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε ότι το κατηγορητήριο «θα πρέπει να εξεταστεί στο ευρύτερο πλαίσιο των απειλών της κυβέρνησης και της συνεχιζόμενης πίεσης» για να επηρεάσει τις αποφάσεις της τράπεζας για τα επιτόκια. Οι επανειλημμένες επιθέσεις κατά της Fed πέρυσι από την κυβέρνηση Τραμπ ήταν ένας σημαντικός παράγοντας που έπληξε το δολάριο, αναφλερει το Bloomberg.

{https://x.com/elerianm/status/2010521891254186464?s=20}

Την ίδια στιγμή οι διαδηλώσεις στο Ιράν έχουν αυξήσει την ελκυστικότητα των πολύτιμων μετάλλων, λόγω της πιθανότητας ανατροπής της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι εξετάζει «πιθανές επιλογές» για το Ιράν, ενώ επανέλαβε τις απειλές για κατάληψη της Γροιλανδίας και αμφισβήτησε την αξία της συμμαχίας του ΝΑΤΟ - όλα αυτά μόλις λίγες ημέρες μετά την αρπαγή του Νικολάς Μαδούρο από τη Βενεζουέλα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα πολύτιμα μέταλλα βρίσκονται στο επίκεντρο μιας ισχυρής ανοδικής επαναξιολόγησης λόγω μιας σειράς γεγονότων που έχουν ενισχύσει τη ζήτηση. Μεταξύ των παραγόντων που οδήγησαν στην αύξηση των τιμών του χρυσού και του ασημιού είναι: η πτώση των επιτοκίων στις ΗΠΑ, οι αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις, η χαμηλότερη εμπιστοσύνη στο δολάριο ΗΠΑ και η πρόκληση προς τη Fed.

Περισσότεροι από δώδεκα διαχειριστές κεφαλαίων δήλωσαν ότι επέλεξαν να μην αποσύρουν πολλά χρήματα από το τραπέζι σε χρυσό, διατηρώντας την πεποίθηση για τη μακροπρόθεσμη ελκυστικότητά του.

Με πληροφορίες από Bloomberg