Σε 48ωρη απεργία προχωρούν αύριο, Τρίτη 13, και μεθαύριο, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, οι οδηγοί ταξί στην Αττική.

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) αποφάσισε κατά πλειοψηφία την προκήρυξη 48ωρης επαναλαμβανόμενης απεργίας με αφορμή την «ανάλγητη και αυθαίρετη και εμμονική επιβολή της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης στα ταξί, από 1/1/2026», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

«Τα αμείλικτα δεδομένα που η κυβέρνηση αποκρύπτει:

- Η Ελλάδα είναι προτελευταία σε υποδομές φόρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη, όμως εμφανίζεται πρώτη στην Ευρώπη στην καθολική και υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στα ταξί από το 2026. Αυτό δεν είναι πράσινη μετάβαση. Είναι πολιτικός παραλογισμός.

- Το κόστος της κιλοβατώρας παραμένει ακριβό και ασταθές, καθιστώντας το λειτουργικό κόστος των ηλεκτρικών ταξί απρόβλεπτο και συχνά ασύμφορο για επαγγελματική χρήση 24/7.

- Το κόστος κτήσης ηλεκτρικού οχήματος είναι απαγορευτικό για τον μέσο αυτοκινητιστή ταξί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο ακρίβειας, υψηλών επιτοκίων, αυξημένων ασφαλιστικών και φορολογικών βαρών.

»Οι όποιες επιδοτήσεις ανακοινώνονται είναι περιορισμένες, προσωρινές, με όρους που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του επαγγέλματος», σημειώνει το ΣΑΤΑ και προσθέτει πως «απαιτούμε γενναίες, μόνιμες και θελκτικές επιδοτήσεις, με σαφές χρονοδιάγραμμα και εγγυημένη πρόσβαση για όλους τους επαγγελματίες. Το ΣΑΤΑ ξεκαθαρίζει:

- Δεν είμαστε αντίθετοι στην ηλεκτροκίνηση. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην υποχρεωτικότητα, στον αιφνιδιασμό και στην οικονομική εξόντωση του κλάδου.

- Η επιβολή της ηλεκτροκίνησης στα ταξί από 1/1/2026 οδηγεί σε μαζικό αποκλεισμό μικρών επαγγελματιών, ανοίγει τον δρόμο στη συγκέντρωση της αγοράς (καρτέλ) και εξυπηρετεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα σε βάρος του κλάδου».

«Απαιτούμε:

- Άμεση απόσυρση της υποχρεωτικής εφαρμογής έστω και στο "και πέντε" για το 2035.

- Ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο.

- Δημόσιο σχέδιο ανάπτυξης υποδομών φόρτισης ειδικά για ταξί.

- Ουσιαστικές επιδοτήσεις με όρους που να επιτρέπουν την πραγματική μετάβαση».

«Η 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση θα είναι επαναλαμβανόμενη και θα κλιμακωθεί, εφόσον η κυβέρνηση συνεχίσει να αγνοεί τον κλάδο», προειδοποιούν οι οδηγοί ταξί και συμπληρώνουν πως «το ταξί δεν αντέχει άλλους πειραματισμούς. Η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να γίνει με μαύρο μέλλον για τους εργαζόμενους».

